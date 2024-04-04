https://ria.ru/20240404/mir-1937911577.html

Евросоюз должен способствовать установлению мира на Украине, заявил Фицо

Евросоюз должен способствовать установлению мира на Украине, заявил Фицо - РИА Новости, 04.04.2024

Евросоюз должен способствовать установлению мира на Украине, заявил Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз должен способствовать установлению мира на Украине, а не поддерживать продолжение конфликта. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T20:40

2024-04-04T20:40

2024-04-04T20:40

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БРАТИСЛАВА, 4 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз должен способствовать установлению мира на Украине, а не поддерживать продолжение конфликта. "Обращаюсь ко всем присутствующим. Уверен, на меня не будет сердиться посол Российской Федерации, и никто другой, если я скажу, что мы хотим мира, чтобы как можно скорее были остановлены все военные операции. Мы хотим, чтобы Европейский союз сыграл значительно более активную роль в вопросе посредничества для хорошего и честного мира для обеих сторон. Не может быть Европейский союз военной организацией, которая поддерживает войну, потому что он был основан на принципах мира", - сказал Фицо, обращаясь к участникам церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе Славин, установленном в честь солдат Красной Армии, павших за освобождение Братиславы от немецко-фашистских захватчиков. Премьер Словакии отметил, что всех беспокоит то, что происходит сейчас на Украине. "Но давайте, пожалуйста, осознаем, в какой мы ситуации, как сталкиваются военная реальность и планы и политические цели, которые приходят с Запада. Военная реальность очень понятна: полностью очевидно, что Украине с военной точки зрения не везет, на другой стороне находятся политические планы и цели, согласно которым невозможно ни в коем случае допустить, чтобы одна из сторон, в этом случае Россия, была успешной. Что будет результатом этого? Долголетний военный конфликт. Через три года мы будем там, где мы сейчас, но только погибших солдат будет больше с обеих сторон", - добавил Фицо.

https://ria.ru/20240102/ukraina-1919490231.html

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