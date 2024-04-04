https://ria.ru/20240404/mir-1937811691.html

В Киргизии назвали причину отключения российских карт "Мир"

В Киргизии назвали причину отключения российских карт "Мир" - РИА Новости, 04.04.2024

В Киргизии назвали причину отключения российских карт "Мир"

Киргизские банки временно перестали обслуживать карты "Мир" из-за предостережений от латвийской компании — собственника программного обеспечения, сообщил на... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:51

2024-04-04T13:51

2024-04-04T16:35

киргизия

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акылбек жапаров

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БИШКЕК, 4 апр — РИА Новости. Киргизские банки временно перестали обслуживать карты "Мир" из-за предостережений от латвийской компании — собственника программного обеспечения, сообщил на заседании парламента премьер-министр страны Акылбек Жапаров."К сожалению, у межбанковского процессингового центра программное обеспечение и его обслуживание осуществляет латвийская компания. Компания прислала письмо, что в случае неприостановления работы с картой "Мир" она отключит процессинговый центр. Вот мы временно и приостановили", — подчеркнул он.Жапаров добавил, что у Бишкека есть несколько "механизмов и мероприятий по этому вопросу", однако озвучивать их в парламенте нельзя. При этом он уточнил, что в прошлом году только четыре процента туристов пользовались картами "Мир".Премьер также отметил, что Россия остается стратегическим партнером Киргизии, однако ее компании, попадающие под санкции, представляют серьезную угрозу для денежно-кредитной системы республики. "Мы должны очень осторожно двигаться. <...> Мы все в рамках ЕАЭС будем собираться и думать", — отметил он.Накануне киргизский межбанковский процессинговый центр (МПЦ) сообщил о приостановке обслуживания карт "Мир" с 5 апреля. Причиной этому назвали угрозу вторичных санкций. Кроме того, прекратилось обслуживание карт "Элкарт" в сети "Мир".В феврале американский Минфин объявил о новом крупном пакете антироссийских санкций, которые затронули 500 физических лиц и компаний. В их числе оказалась и Национальная система платежных карт — оператор карт "Мир".Как заявляли РИА Новости в пресс-службе НСПК, система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами, но решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно.

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https://ria.ru/20240327/mir-1936117525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киргизия, в мире, карта "мир", экономика, бишкек, россия, акылбек жапаров, евразийский экономический союз, министерство финансов рф (минфин россии)