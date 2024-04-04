В Киргизии назвали причину отключения российских карт "Мир"
Киргизия остановила прием карт "Мир" из-за предупреждения от латвийской компании
Карта "Мир". Архивное фото
БИШКЕК, 4 апр — РИА Новости. Киргизские банки временно перестали обслуживать карты "Мир" из-за предостережений от латвийской компании — собственника программного обеспечения, сообщил на заседании парламента премьер-министр страны Акылбек Жапаров.
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"К сожалению, у межбанковского процессингового центра программное обеспечение и его обслуживание осуществляет латвийская компания. Компания прислала письмо, что в случае неприостановления работы с картой "Мир" она отключит процессинговый центр. Вот мы временно и приостановили", — подчеркнул он.
Жапаров добавил, что у Бишкека есть несколько "механизмов и мероприятий по этому вопросу", однако озвучивать их в парламенте нельзя. При этом он уточнил, что в прошлом году только четыре процента туристов пользовались картами "Мир".
Премьер также отметил, что Россия остается стратегическим партнером Киргизии, однако ее компании, попадающие под санкции, представляют серьезную угрозу для денежно-кредитной системы республики.
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"Мы должны очень осторожно двигаться. <...> Мы все в рамках ЕАЭС будем собираться и думать", — отметил он.
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Накануне киргизский межбанковский процессинговый центр (МПЦ) сообщил о приостановке обслуживания карт "Мир" с 5 апреля. Причиной этому назвали угрозу вторичных санкций. Кроме того, прекратилось обслуживание карт "Элкарт" в сети "Мир".
Карты "Мир" начали принимать в Киргизии в 2019 году с началом интеграции российской системы с киргизской "Элкарт", процесс закончился в 2022-м. Сейчас в системе участвует 21 банк республики из 23, которые работали на территории страны на конец января этого года.
В феврале американский Минфин объявил о новом крупном пакете антироссийских санкций, которые затронули 500 физических лиц и компаний. В их числе оказалась и Национальная система платежных карт — оператор карт "Мир".
Как заявляли РИА Новости в пресс-службе НСПК, система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами, но решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно.