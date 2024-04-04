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В Киргизии назвали причину отключения российских карт "Мир" - РИА Новости, 04.04.2024
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13:51 04.04.2024 (обновлено: 16:35 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/mir-1937811691.html
В Киргизии назвали причину отключения российских карт "Мир"
В Киргизии назвали причину отключения российских карт "Мир" - РИА Новости, 04.04.2024
В Киргизии назвали причину отключения российских карт "Мир"
Киргизские банки временно перестали обслуживать карты "Мир" из-за предостережений от латвийской компании — собственника программного обеспечения, сообщил на... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:51
2024-04-04T16:35
киргизия
в мире
карта "мир"
экономика
бишкек
россия
акылбек жапаров
евразийский экономический союз
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БИШКЕК, 4 апр — РИА Новости. Киргизские банки временно перестали обслуживать карты "Мир" из-за предостережений от латвийской компании — собственника программного обеспечения, сообщил на заседании парламента премьер-министр страны Акылбек Жапаров.&quot;К сожалению, у межбанковского процессингового центра программное обеспечение и его обслуживание осуществляет латвийская компания. Компания прислала письмо, что в случае неприостановления работы с картой &quot;Мир&quot; она отключит процессинговый центр. Вот мы временно и приостановили&quot;, — подчеркнул он.Жапаров добавил, что у Бишкека есть несколько "механизмов и мероприятий по этому вопросу", однако озвучивать их в парламенте нельзя. При этом он уточнил, что в прошлом году только четыре процента туристов пользовались картами "Мир".Премьер также отметил, что Россия остается стратегическим партнером Киргизии, однако ее компании, попадающие под санкции, представляют серьезную угрозу для денежно-кредитной системы республики. "Мы должны очень осторожно двигаться. &lt;...&gt; Мы все в рамках ЕАЭС будем собираться и думать", — отметил он.Накануне киргизский межбанковский процессинговый центр (МПЦ) сообщил о приостановке обслуживания карт "Мир" с 5 апреля. Причиной этому назвали угрозу вторичных санкций. Кроме того, прекратилось обслуживание карт "Элкарт" в сети "Мир".В феврале американский Минфин объявил о новом крупном пакете антироссийских санкций, которые затронули 500 физических лиц и компаний. В их числе оказалась и Национальная система платежных карт — оператор карт "Мир".Как заявляли РИА Новости в пресс-службе НСПК, система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами, но решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно.
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https://ria.ru/20240327/mir-1936117525.html
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киргизия, в мире, карта "мир", экономика, бишкек, россия, акылбек жапаров, евразийский экономический союз, министерство финансов рф (минфин россии)
Киргизия, В мире, Карта "Мир", Экономика, Бишкек, Россия, Акылбек Жапаров, Евразийский экономический союз, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Киргизии назвали причину отключения российских карт "Мир"

Киргизия остановила прием карт "Мир" из-за предупреждения от латвийской компании

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карта "Мир". Архивное фото
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БИШКЕК, 4 апр — РИА Новости. Киргизские банки временно перестали обслуживать карты "Мир" из-за предостережений от латвийской компании — собственника программного обеспечения, сообщил на заседании парламента премьер-министр страны Акылбек Жапаров.
«

"К сожалению, у межбанковского процессингового центра программное обеспечение и его обслуживание осуществляет латвийская компания. Компания прислала письмо, что в случае неприостановления работы с картой "Мир" она отключит процессинговый центр. Вот мы временно и приостановили", — подчеркнул он.

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Жапаров добавил, что у Бишкека есть несколько "механизмов и мероприятий по этому вопросу", однако озвучивать их в парламенте нельзя. При этом он уточнил, что в прошлом году только четыре процента туристов пользовались картами "Мир".
Премьер также отметил, что Россия остается стратегическим партнером Киргизии, однако ее компании, попадающие под санкции, представляют серьезную угрозу для денежно-кредитной системы республики.
«
"Мы должны очень осторожно двигаться. <...> Мы все в рамках ЕАЭС будем собираться и думать", — отметил он.
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Накануне киргизский межбанковский процессинговый центр (МПЦ) сообщил о приостановке обслуживания карт "Мир" с 5 апреля. Причиной этому назвали угрозу вторичных санкций. Кроме того, прекратилось обслуживание карт "Элкарт" в сети "Мир".

Карты "Мир" начали принимать в Киргизии в 2019 году с началом интеграции российской системы с киргизской "Элкарт", процесс закончился в 2022-м. Сейчас в системе участвует 21 банк республики из 23, которые работали на территории страны на конец января этого года.

В феврале американский Минфин объявил о новом крупном пакете антироссийских санкций, которые затронули 500 физических лиц и компаний. В их числе оказалась и Национальная система платежных карт — оператор карт "Мир".
Как заявляли РИА Новости в пресс-службе НСПК, система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами, но решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно.
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КиргизияВ миреКарта "Мир"ЭкономикаБишкекРоссияАкылбек ЖапаровЕвразийский экономический союзМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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