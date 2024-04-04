https://ria.ru/20240404/minimum-1937842656.html
Прожиточный минимум в России с 2020 года вырос на 36,7 процента
Прожиточный минимум в России с 2020 года вырос на 36,7 процента - РИА Новости, 04.04.2024
Прожиточный минимум в России с 2020 года вырос на 36,7 процента
Прожиточный минимум в России вырос на 36,7% с 2020 года - на 6,4% выше инфляции за этот период, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в обращении, которое... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:41
2024-04-04T15:41
2024-04-04T15:41
россия
татьяна голикова
федерация независимых профсоюзов россии
экономика
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Прожиточный минимум в России вырос на 36,7% с 2020 года - на 6,4% выше инфляции за этот период, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в обращении, которое зачитали на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). "С 2020 года прожиточный минимум вырос на 36,7%, что на 6,4% выше уровня инфляции за тот же период", - сказала Голикова во время XII съезда Федерации независимых профсоюзов России. Она также напомнила, что при части профсоюзов в работе Российской трехсторонней комиссии с 1 января этого года минимальный размер оплаты труда увеличен на 18,5% и составляет 19 242 рубля, что на 14,2% выше прожиточного минимума трудоспособного населения. Кроме того, с участием представителей всех сторон подготовлен проект нового федерального закона о занятости населения, вступивший в силу с этого года. "Между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством готовится к заключению новое генеральное соглашение на 2024-2026 годы, которое определит общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на федеральном уровне, а также совместные действия сторон по их реализации", - отметила Голикова. Вице-премьер напомнила, что ФНПР – крупнейшее объединение профсоюзов страны, которое представляет права и интересы около 20 миллионов работников.
https://ria.ru/20240403/zarplata-1937642020.html
https://ria.ru/20240404/bezrabotitsa-1937814331.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, татьяна голикова, федерация независимых профсоюзов россии, экономика
Россия, Татьяна Голикова, Федерация независимых профсоюзов России, Экономика
Прожиточный минимум в России с 2020 года вырос на 36,7 процента
Голикова: прожиточный минимум в России с 2020 года вырос на 36,7 процента
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Прожиточный минимум в России вырос на 36,7% с 2020 года - на 6,4% выше инфляции за этот период, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в обращении, которое зачитали на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
"С 2020 года прожиточный минимум вырос на 36,7%, что на 6,4% выше уровня инфляции за тот же период", - сказала Голикова
во время XII съезда Федерации независимых профсоюзов России.
Она также напомнила, что при части профсоюзов в работе Российской трехсторонней комиссии с 1 января этого года минимальный размер оплаты труда увеличен на 18,5% и составляет 19 242 рубля, что на 14,2% выше прожиточного минимума трудоспособного населения. Кроме того, с участием представителей всех сторон подготовлен проект нового федерального закона о занятости населения, вступивший в силу с этого года.
"Между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством готовится к заключению новое генеральное соглашение на 2024-2026 годы, которое определит общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на федеральном уровне, а также совместные действия сторон по их реализации", - отметила Голикова.
Вице-премьер напомнила, что ФНПР – крупнейшее объединение профсоюзов страны, которое представляет права и интересы около 20 миллионов работников.