https://ria.ru/20240404/minimum-1937842656.html

Прожиточный минимум в России с 2020 года вырос на 36,7 процента

Прожиточный минимум в России с 2020 года вырос на 36,7 процента - РИА Новости, 04.04.2024

Прожиточный минимум в России с 2020 года вырос на 36,7 процента

Прожиточный минимум в России вырос на 36,7% с 2020 года - на 6,4% выше инфляции за этот период, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в обращении, которое... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:41

2024-04-04T15:41

2024-04-04T15:41

россия

татьяна голикова

федерация независимых профсоюзов россии

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934014987_0:124:3067:1849_1920x0_80_0_0_a1d49ca4f8db54902f187a8eb3e2a91a.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Прожиточный минимум в России вырос на 36,7% с 2020 года - на 6,4% выше инфляции за этот период, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в обращении, которое зачитали на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). "С 2020 года прожиточный минимум вырос на 36,7%, что на 6,4% выше уровня инфляции за тот же период", - сказала Голикова во время XII съезда Федерации независимых профсоюзов России. Она также напомнила, что при части профсоюзов в работе Российской трехсторонней комиссии с 1 января этого года минимальный размер оплаты труда увеличен на 18,5% и составляет 19 242 рубля, что на 14,2% выше прожиточного минимума трудоспособного населения. Кроме того, с участием представителей всех сторон подготовлен проект нового федерального закона о занятости населения, вступивший в силу с этого года. "Между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством готовится к заключению новое генеральное соглашение на 2024-2026 годы, которое определит общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на федеральном уровне, а также совместные действия сторон по их реализации", - отметила Голикова. Вице-премьер напомнила, что ФНПР – крупнейшее объединение профсоюзов страны, которое представляет права и интересы около 20 миллионов работников.

https://ria.ru/20240403/zarplata-1937642020.html

https://ria.ru/20240404/bezrabotitsa-1937814331.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, татьяна голикова, федерация независимых профсоюзов россии, экономика