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В Челябинской области пресекли канал нелегальной миграции - РИА Новости, 04.04.2024
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10:54 04.04.2024 (обновлено: 11:08 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/migratsiya-1937766457.html
В Челябинской области пресекли канал нелегальной миграции
В Челябинской области пресекли канал нелегальной миграции - РИА Новости, 04.04.2024
В Челябинской области пресекли канал нелегальной миграции
Канал незаконной миграции пресечен в Челябинской области, семнадцать человек фиктивно легализовали более тысячи иностранных граждан, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:54
2024-04-04T11:08
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 апр - РИА Новости. Канал незаконной миграции пресечен в Челябинской области, семнадцать человек фиктивно легализовали более тысячи иностранных граждан, возбуждено уголовное дело, сообщает МВД Медиа.По данным ведомства, в противоправной деятельности подозреваются семнадцать человек, включая организатора - руководителя фирмы, оказывавшей мигрантам услуги."Участники преступной группы оказали содействие в легализации более тысячи иностранных граждан. Они предоставляли услуги по оформлению фиктивной регистрации мигрантов по месту пребывания, изготовлению поддельных трудовых договоров, формированию документов для получения гражданства РФ с использованием подложных медицинских справок и результатов прохождения различных комиссий", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по статье об организации незаконной миграции (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ), решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
https://ria.ru/20240403/migratsiya-1937564934.html
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челябинская область, происшествия
Челябинская область, Происшествия
В Челябинской области пресекли канал нелегальной миграции

Полиция пресекла канал нелегальной миграции в Челябинской области

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 апр - РИА Новости. Канал незаконной миграции пресечен в Челябинской области, семнадцать человек фиктивно легализовали более тысячи иностранных граждан, возбуждено уголовное дело, сообщает МВД Медиа.
По данным ведомства, в противоправной деятельности подозреваются семнадцать человек, включая организатора - руководителя фирмы, оказывавшей мигрантам услуги.
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"Участники преступной группы оказали содействие в легализации более тысячи иностранных граждан. Они предоставляли услуги по оформлению фиктивной регистрации мигрантов по месту пребывания, изготовлению поддельных трудовых договоров, формированию документов для получения гражданства РФ с использованием подложных медицинских справок и результатов прохождения различных комиссий", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье об организации незаконной миграции (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ), решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
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