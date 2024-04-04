https://ria.ru/20240404/migratsiya-1937766457.html

В Челябинской области пресекли канал нелегальной миграции

В Челябинской области пресекли канал нелегальной миграции - РИА Новости, 04.04.2024

В Челябинской области пресекли канал нелегальной миграции

Канал незаконной миграции пресечен в Челябинской области, семнадцать человек фиктивно легализовали более тысячи иностранных граждан, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T10:54

2024-04-04T10:54

2024-04-04T11:08

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 апр - РИА Новости. Канал незаконной миграции пресечен в Челябинской области, семнадцать человек фиктивно легализовали более тысячи иностранных граждан, возбуждено уголовное дело, сообщает МВД Медиа.По данным ведомства, в противоправной деятельности подозреваются семнадцать человек, включая организатора - руководителя фирмы, оказывавшей мигрантам услуги."Участники преступной группы оказали содействие в легализации более тысячи иностранных граждан. Они предоставляли услуги по оформлению фиктивной регистрации мигрантов по месту пребывания, изготовлению поддельных трудовых договоров, формированию документов для получения гражданства РФ с использованием подложных медицинских справок и результатов прохождения различных комиссий", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по статье об организации незаконной миграции (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ), решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

https://ria.ru/20240403/migratsiya-1937564934.html

https://ria.ru/20240401/migranty-1937092152.html

челябинская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

челябинская область, происшествия