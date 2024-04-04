https://ria.ru/20240404/melbet-1937820842.html

Главу букмекерской конторы "Мелбет" заподозрили в мошенничестве

Главу букмекерской конторы "Мелбет" заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 04.04.2024

Главу букмекерской конторы "Мелбет" заподозрили в мошенничестве

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте главы букмекерской конторы "Мелбет" Игоря Ляпустина, обвиняемого в мошенничестве в особо... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:30

2024-04-04T14:30

2024-04-04T14:30

происшествия

москва

россия

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте главы букмекерской конторы "Мелбет" Игоря Ляпустина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, следует из карточки дела. Ходатайство следователя об избрании меры пресечения Ляпустину зарегистрировано в базе, время рассмотрения пока не назначено. Согласно материалам, Игорь Ляпустин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Как писал РБК, Игорь Ляпустин - генеральный директор компании "Мелофон", которая занимается организацией азартных игр. "Мелофон" владеет доменом melbet.ru, а также несколькими торговыми марками из этой же серии. В суде РИА Новости сообщили, что в ходатайстве следователя об аресте не содержится данных о месте работы Ляпустина.

https://ria.ru/20240226/chemk-1929612196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, рбк (медиагруппа)