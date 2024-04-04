https://ria.ru/20240404/melbet-1937820842.html
Главу букмекерской конторы "Мелбет" заподозрили в мошенничестве
Главу букмекерской конторы "Мелбет" заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 04.04.2024
Главу букмекерской конторы "Мелбет" заподозрили в мошенничестве
В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте главы букмекерской конторы "Мелбет" Игоря Ляпустина, обвиняемого в мошенничестве в особо... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:30
2024-04-04T14:30
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте главы букмекерской конторы "Мелбет" Игоря Ляпустина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, следует из карточки дела. Ходатайство следователя об избрании меры пресечения Ляпустину зарегистрировано в базе, время рассмотрения пока не назначено. Согласно материалам, Игорь Ляпустин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Как писал РБК, Игорь Ляпустин - генеральный директор компании "Мелофон", которая занимается организацией азартных игр. "Мелофон" владеет доменом melbet.ru, а также несколькими торговыми марками из этой же серии. В суде РИА Новости сообщили, что в ходатайстве следователя об аресте не содержится данных о месте работы Ляпустина.
https://ria.ru/20240226/chemk-1929612196.html
https://ria.ru/20240403/arest-1937629166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, москва, россия, рбк (медиагруппа)
Происшествия, Москва, Россия, РБК (медиагруппа)
Главу букмекерской конторы "Мелбет" заподозрили в мошенничестве
Главу букмекерской конторы "Мелбет" Ляпустина заподозрили в мошенничестве
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте главы букмекерской конторы "Мелбет" Игоря Ляпустина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, следует из карточки дела.
Ходатайство следователя об избрании меры пресечения Ляпустину зарегистрировано в базе, время рассмотрения пока не назначено.
Согласно материалам, Игорь Ляпустин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ
). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
Как писал РБК, Игорь Ляпустин - генеральный директор компании "Мелофон", которая занимается организацией азартных игр. "Мелофон" владеет доменом melbet.ru, а также несколькими торговыми марками из этой же серии.
В суде РИА Новости сообщили, что в ходатайстве следователя об аресте не содержится данных о месте работы Ляпустина.