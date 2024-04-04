https://ria.ru/20240404/malchik-1937829201.html
В Ярославской области на ребенка упало дерево
В Ярославской области на ребенка упало дерево - РИА Новости, 04.04.2024
В Ярославской области на ребенка упало дерево
Пятнадцатилетний мальчик госпитализирован в Ярославской области после того, как из-за ветра на него упало дерево. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:00
2024-04-04T15:00
2024-04-04T15:03
происшествия
жкх
ярославская область
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Пятнадцатилетний мальчик госпитализирован в Ярославской области после того, как из-за ветра на него упало дерево. "Тутаевская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с причинением вреда здоровью ребенка вследствие падения дерева. Инцидент произошел днем 3 апреля текущего года в левобережной части города Тутаева", - говорится в сообщении прокуратуры Ярославской области. В ходе проверки прокурор оценит, в частности, качество работы органов местного самоуправления по выявлению, опиловке и вырубке аварийных деревьев. В экстренных службах региона уточнили РИА Новости, что дерево упало из-за сильного ветра, госпитализирован 15-летний мальчик. Накануне в Ярославской области порывы ветра достигали 20 метров в секунду. По данным мэрии Ярославля, в городе повалило не менее 15 деревьев.
https://ria.ru/20240404/podmoskove-1937758754.html
https://ria.ru/20231008/derevo-1901365406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, жкх, ярославская область, ярославль
Происшествия, ЖКХ, Ярославская область, Ярославль
В Ярославской области на ребенка упало дерево
Под Ярославлем госпитализировали мальчика, на которого из-за ветра упало дерево