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В Ярославской области на ребенка упало дерево - РИА Новости, 04.04.2024
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15:00 04.04.2024 (обновлено: 15:03 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/malchik-1937829201.html
В Ярославской области на ребенка упало дерево
В Ярославской области на ребенка упало дерево - РИА Новости, 04.04.2024
В Ярославской области на ребенка упало дерево
Пятнадцатилетний мальчик госпитализирован в Ярославской области после того, как из-за ветра на него упало дерево. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:00
2024-04-04T15:03
происшествия
жкх
ярославская область
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Пятнадцатилетний мальчик госпитализирован в Ярославской области после того, как из-за ветра на него упало дерево. "Тутаевская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с причинением вреда здоровью ребенка вследствие падения дерева. Инцидент произошел днем 3 апреля текущего года в левобережной части города Тутаева", - говорится в сообщении прокуратуры Ярославской области. В ходе проверки прокурор оценит, в частности, качество работы органов местного самоуправления по выявлению, опиловке и вырубке аварийных деревьев. В экстренных службах региона уточнили РИА Новости, что дерево упало из-за сильного ветра, госпитализирован 15-летний мальчик. Накануне в Ярославской области порывы ветра достигали 20 метров в секунду. По данным мэрии Ярославля, в городе повалило не менее 15 деревьев.
https://ria.ru/20240404/podmoskove-1937758754.html
https://ria.ru/20231008/derevo-1901365406.html
ярославская область
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происшествия, жкх, ярославская область, ярославль
Происшествия, ЖКХ, Ярославская область, Ярославль
В Ярославской области на ребенка упало дерево

Под Ярославлем госпитализировали мальчика, на которого из-за ветра упало дерево

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Пятнадцатилетний мальчик госпитализирован в Ярославской области после того, как из-за ветра на него упало дерево.
«
"Тутаевская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с причинением вреда здоровью ребенка вследствие падения дерева. Инцидент произошел днем 3 апреля текущего года в левобережной части города Тутаева", - говорится в сообщении прокуратуры Ярославской области.
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В Подмосковье девочка получила травмы при падении дерева
Вчера, 10:06
В ходе проверки прокурор оценит, в частности, качество работы органов местного самоуправления по выявлению, опиловке и вырубке аварийных деревьев.
В экстренных службах региона уточнили РИА Новости, что дерево упало из-за сильного ветра, госпитализирован 15-летний мальчик.
Накануне в Ярославской области порывы ветра достигали 20 метров в секунду. По данным мэрии Ярославля, в городе повалило не менее 15 деревьев.
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