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Генпрокуратура опровергла данные об остановке работы предприятий "Макфы" - РИА Новости, 04.04.2024
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16:06 04.04.2024 (обновлено: 16:08 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/makfa-1937850780.html
Генпрокуратура опровергла данные об остановке работы предприятий "Макфы"
Генпрокуратура опровергла данные об остановке работы предприятий "Макфы" - РИА Новости, 04.04.2024
Генпрокуратура опровергла данные об остановке работы предприятий "Макфы"
Информация о том, что предприятия группы "Макфа" остановились, не соответствует действительности, компания работает штатно, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:06
2024-04-04T16:08
россия
генеральная прокуратура рф
экономика
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Информация о том, что предприятия группы "Макфа" остановились, не соответствует действительности, компания работает штатно, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов."Информация о том, что предприятия группы "Макфа" приостановили деятельность, не соответствует действительности. Это, скорее, PR-фантазии некоторых юристов, растиражированные СМИ ради искусственного создания социальной напряженности и оказания давления на суд с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга. Они, напомню, находятся в международном розыске. Ну, а компания продолжит функционировать в штатном режиме. Принятые обеспечительные меры не препятствуют выплате работникам заработной платы, исполнению социальных и налоговых обязательств, а также производству и реализации готовой продукции", - сказал Иванов.
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россия, генеральная прокуратура рф, экономика
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Экономика
Генпрокуратура опровергла данные об остановке работы предприятий "Макфы"

Генпрокуратура заявила, что предприятия "Макфы" работают в штатном режиме

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВывеска на здании компании АО "Макфа" в Челябинской области.
Вывеска на здании компании АО Макфа в Челябинской области. - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Вывеска на здании компании АО "Макфа" в Челябинской области.. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Информация о том, что предприятия группы "Макфа" остановились, не соответствует действительности, компания работает штатно, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.
"Информация о том, что предприятия группы "Макфа" приостановили деятельность, не соответствует действительности. Это, скорее, PR-фантазии некоторых юристов, растиражированные СМИ ради искусственного создания социальной напряженности и оказания давления на суд с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга. Они, напомню, находятся в международном розыске. Ну, а компания продолжит функционировать в штатном режиме. Принятые обеспечительные меры не препятствуют выплате работникам заработной платы, исполнению социальных и налоговых обязательств, а также производству и реализации готовой продукции", - сказал Иванов.
Здание компании АО Макфа в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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