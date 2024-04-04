https://ria.ru/20240404/makfa-1937772834.html

"Макфе" запретили транзакции за рубеж из-за иска Генпрокуратуры

"Макфе" запретили транзакции за рубеж из-за иска Генпрокуратуры - РИА Новости, 04.04.2024

"Макфе" запретили транзакции за рубеж из-за иска Генпрокуратуры

Арест активов "Макфы" в рамках иска Генпрокуратуры РФ предполагает запрет на транзакции с зарубежными контрагентами, без которых бизнес может "встать",... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:21

2024-04-04T11:21

2024-04-04T11:21

михаил юревич

игорь трунов

вадим белоусов

госдума рф

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Арест активов "Макфы" в рамках иска Генпрокуратуры РФ предполагает запрет на транзакции с зарубежными контрагентами, без которых бизнес может "встать", утверждает адвокат Игорь Трунов, представляющий бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. "Самое болезненное в этой ситуации то, что аресты наложили на счета и запретили переводы денег и транзакции с иностранными компаниями, которые входят в компанию "Макфа", - заявил Трунов РИА Новости в четверг. По его словам, риск в том, что "Макфа" работает на западном оборудовании. "Фабрика работает на хорватской пленке, оплачивать [ее] невозможно, запасы никто давно не делает. Все работают по схеме "точно в срок". Часть ингредиентов, в частности оливковое масло, покупаются в Греции. Это все заблокировано, это ведет к тому, что все предприятия "встанут"", - полагает адвокат. Итого, по мнению защитника, блокировка активов ведет к тому, что вырастут цены на продукцию "Макфы", "а будет убыток в среднем в месяц около миллиарда [рублей]". Из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости следует, что судебный-пристав исполнитель на основании исполнительного документа от Центрального районного суда Челябинска наложил арест на 100% АО "Первый хлебокомбинат", АО "Макфа" АО "СМАК", АО "Новая пятилетка", все акции АО "Долговское" и другие предприятия. Как указал пристав, сумма наложения ареста на денежные средства должника – 100 триллионов рублей, что вызвало особый резонанс в СМИ. Адвокат управляющей компании "Макфа" Павел Хлюстов, однако, заявлял РИА Новости, что пристав указал некорректную сумму, в реальности речь о 46 миллиардах рублей. По мнению Хлюстова, цифра в 100 триллионов рублей может быть обусловлена или невнимательностью пристава, или "умышленным искажением информации для формирования негативного общественного мнения о стоимости имущества". В соответчиках значатся более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" Юревич и экс-депутат Госдумы Белоусов. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. "Макфа" экспортирует свою продукцию более чем в 25 стран.

https://ria.ru/20240329/makfa-1936533644.html

https://ria.ru/20240403/makfa-1937518375.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил юревич, игорь трунов, вадим белоусов, госдума рф, генеральная прокуратура рф, происшествия