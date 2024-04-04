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На Алтае проверили ситуацию в селе, глава которого переплыл лужу - РИА Новости, 04.04.2024
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17:11 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/luzha-1937865179.html
На Алтае проверили ситуацию в селе, глава которого переплыл лужу
На Алтае проверили ситуацию в селе, глава которого переплыл лужу - РИА Новости, 04.04.2024
На Алтае проверили ситуацию в селе, глава которого переплыл лужу
Сотрудники прокуратуры Алтайского края для контроля паводка выезжали в село, глава которого переплыл лужу для привлечения внимания к проблеме подтопления,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T17:11
2024-04-04T17:11
происшествия
алтайский край
солнечный
первомайский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 4 апр - РИА Новости. Сотрудники прокуратуры Алтайского края для контроля паводка выезжали в село, глава которого переплыл лужу для привлечения внимания к проблеме подтопления, сообщает Telegram-канал ведомства. "Сегодня, 4 апреля, представители аппарата прокуратуры Алтайского края и территориальный прокурор совместно с сотрудниками МЧС, полиции, социальных служб и муниципалитета в рамках проводимой совместной работы осуществили выезд в населенные пункты Санниково и Солнечный Первомайского района… Жители поселка Солнечный отметили, что в настоящее время ими наблюдается спад уровня грунтовых вод", - говорится в сообщении помощника прокурора края Марии Антошкиной. Пострадавшим от паводка разъяснили порядок обращения в органы власти для получения компенсации. "По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальные прокуроры на вверенной им территории продолжают надзорные мероприятия по контролю за половодьем", - отметила Антошкина, подчеркнув, что для этого работает круглосуточная "горячая линия". Ранее в соцсетях появилось видео, на котором глава сельсовета села Солнечное Алексей Дуров сначала переплывает огромную лужу, а потом сообщает о бездействии в борьбе с паводком администрации Первомайского района. Он заявил, что село затопило полностью и по нему можно только плавать.
https://ria.ru/20240404/polovode-1937745733.html
алтайский край
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происшествия, алтайский край, солнечный, первомайский район , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алтайский край, Солнечный, Первомайский район , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Алтае проверили ситуацию в селе, глава которого переплыл лужу

Прокуратура Алтая проверила ситуацию в селе, глава которого переплыл лужу

© Кадр видео из соцсетейГлава сельсовета Солнечное Алтайского края на камеру переплыл огромную лужу
Глава сельсовета Солнечное Алтайского края на камеру переплыл огромную лужу
© Кадр видео из соцсетей
Глава сельсовета Солнечное Алтайского края на камеру переплыл огромную лужу
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 4 апр - РИА Новости. Сотрудники прокуратуры Алтайского края для контроля паводка выезжали в село, глава которого переплыл лужу для привлечения внимания к проблеме подтопления, сообщает Telegram-канал ведомства.
«
"Сегодня, 4 апреля, представители аппарата прокуратуры Алтайского края и территориальный прокурор совместно с сотрудниками МЧС, полиции, социальных служб и муниципалитета в рамках проводимой совместной работы осуществили выезд в населенные пункты Санниково и Солнечный Первомайского района… Жители поселка Солнечный отметили, что в настоящее время ими наблюдается спад уровня грунтовых вод", - говорится в сообщении помощника прокурора края Марии Антошкиной.
Пострадавшим от паводка разъяснили порядок обращения в органы власти для получения компенсации.
«
"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальные прокуроры на вверенной им территории продолжают надзорные мероприятия по контролю за половодьем", - отметила Антошкина, подчеркнув, что для этого работает круглосуточная "горячая линия".
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором глава сельсовета села Солнечное Алексей Дуров сначала переплывает огромную лужу, а потом сообщает о бездействии в борьбе с паводком администрации Первомайского района. Он заявил, что село затопило полностью и по нему можно только плавать.
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ПроисшествияАлтайский крайСолнечныйПервомайский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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