https://ria.ru/20240404/luzha-1937865179.html

На Алтае проверили ситуацию в селе, глава которого переплыл лужу

На Алтае проверили ситуацию в селе, глава которого переплыл лужу - РИА Новости, 04.04.2024

На Алтае проверили ситуацию в селе, глава которого переплыл лужу

Сотрудники прокуратуры Алтайского края для контроля паводка выезжали в село, глава которого переплыл лужу для привлечения внимания к проблеме подтопления,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T17:11

2024-04-04T17:11

2024-04-04T17:11

происшествия

алтайский край

солнечный

первомайский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 4 апр - РИА Новости. Сотрудники прокуратуры Алтайского края для контроля паводка выезжали в село, глава которого переплыл лужу для привлечения внимания к проблеме подтопления, сообщает Telegram-канал ведомства. "Сегодня, 4 апреля, представители аппарата прокуратуры Алтайского края и территориальный прокурор совместно с сотрудниками МЧС, полиции, социальных служб и муниципалитета в рамках проводимой совместной работы осуществили выезд в населенные пункты Санниково и Солнечный Первомайского района… Жители поселка Солнечный отметили, что в настоящее время ими наблюдается спад уровня грунтовых вод", - говорится в сообщении помощника прокурора края Марии Антошкиной. Пострадавшим от паводка разъяснили порядок обращения в органы власти для получения компенсации. "По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальные прокуроры на вверенной им территории продолжают надзорные мероприятия по контролю за половодьем", - отметила Антошкина, подчеркнув, что для этого работает круглосуточная "горячая линия". Ранее в соцсетях появилось видео, на котором глава сельсовета села Солнечное Алексей Дуров сначала переплывает огромную лужу, а потом сообщает о бездействии в борьбе с паводком администрации Первомайского района. Он заявил, что село затопило полностью и по нему можно только плавать.

https://ria.ru/20240404/polovode-1937745733.html

алтайский край

солнечный

первомайский район

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происшествия, алтайский край, солнечный, первомайский район , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)