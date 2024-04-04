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Лукашенко предостерег чиновников от вранья - РИА Новости, 04.04.2024
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13:47 04.04.2024 (обновлено: 13:48 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/lukashenko-1937810849.html
Лукашенко предостерег чиновников от вранья
Лукашенко предостерег чиновников от вранья - РИА Новости, 04.04.2024
Лукашенко предостерег чиновников от вранья
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег чиновников от обмана, это может стать причиной неправильно принятого решения. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:47
2024-04-04T13:48
белоруссия
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег чиновников от обмана, это может стать причиной неправильно принятого решения. "Этого никогда не делайте в своей жизни. Если даже я не заметил в данный момент, бывая у вас, что вы меня или кого-то обманули, завтра это скажется на результатах. Это боком вылезет. Не делайте этого. Лучше правду скажите, как оно есть. Объективные причины укажите. Будем их решать - те или иные задачи", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. По его словам, "вранья допускать нельзя, особенно сейчас". "Это в перспективе неправильные решения со стороны тех, кто получает эту информацию. Вы меня обманули - я принял неправильное решение. Это отразится на всей стране. Нельзя этого допускать. И не позволяйте своим подчиненным соответствующим образом себя вести", - сказал президент Белоруссии.
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белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко предостерег чиновников от вранья

Лукашенко: чиновник должен говорить правду

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег чиновников от обмана, это может стать причиной неправильно принятого решения.
«
"Этого никогда не делайте в своей жизни. Если даже я не заметил в данный момент, бывая у вас, что вы меня или кого-то обманули, завтра это скажется на результатах. Это боком вылезет. Не делайте этого. Лучше правду скажите, как оно есть. Объективные причины укажите. Будем их решать - те или иные задачи", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
По его словам, "вранья допускать нельзя, особенно сейчас".
"Это в перспективе неправильные решения со стороны тех, кто получает эту информацию. Вы меня обманули - я принял неправильное решение. Это отразится на всей стране. Нельзя этого допускать. И не позволяйте своим подчиненным соответствующим образом себя вести", - сказал президент Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Лукашенко уточнил порядок перевода госорганов Белоруссии на военное время
4 марта, 17:12
 
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