https://ria.ru/20240404/lukashenko-1937810849.html
Лукашенко предостерег чиновников от вранья
Лукашенко предостерег чиновников от вранья - РИА Новости, 04.04.2024
Лукашенко предостерег чиновников от вранья
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег чиновников от обмана, это может стать причиной неправильно принятого решения. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:47
2024-04-04T13:47
2024-04-04T13:48
белоруссия
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег чиновников от обмана, это может стать причиной неправильно принятого решения. "Этого никогда не делайте в своей жизни. Если даже я не заметил в данный момент, бывая у вас, что вы меня или кого-то обманули, завтра это скажется на результатах. Это боком вылезет. Не делайте этого. Лучше правду скажите, как оно есть. Объективные причины укажите. Будем их решать - те или иные задачи", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. По его словам, "вранья допускать нельзя, особенно сейчас". "Это в перспективе неправильные решения со стороны тех, кто получает эту информацию. Вы меня обманули - я принял неправильное решение. Это отразится на всей стране. Нельзя этого допускать. И не позволяйте своим подчиненным соответствующим образом себя вести", - сказал президент Белоруссии.
https://ria.ru/20240304/belorussiya-1931065052.html
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белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко предостерег чиновников от вранья
Лукашенко: чиновник должен говорить правду