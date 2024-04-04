https://ria.ru/20240404/lizing-1937830011.html

МСП пяти регионов смогут брать в льготный лизинг новый грузовой транспорт

МСП пяти регионов смогут брать в льготный лизинг новый грузовой транспорт - РИА Новости, 04.04.2024

МСП пяти регионов смогут брать в льготный лизинг новый грузовой транспорт

Малые и средние предприятия, зарегистрированные в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областях и в Краснодарском крае, могут получить возможность брать РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:17

2024-04-04T15:17

2024-04-04T15:17

твой бизнес

александр исаевич

корпорация мсп

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

курская область

краснодарский край

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937833103_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8867e618937655832bc3de8057fd13f7.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Малые и средние предприятия, зарегистрированные в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областях и в Краснодарском крае, могут получить возможность брать в льготный лизинг новый грузовой транспорт и прицепы производства РФ, а также бывшее в употреблении оборудование в рамках подпрограммы льготного лизинга Корпорации МСП и ее дочерних структур, сообщает пресс-служба КМСП. Как отмечается в сообщении, соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. "Льготная лизинговая подпрограмма будет распространяться на регионы с действующим средним уровнем реагирования, где нет региональных лизинговых компаний для МСП. Это Белгородская, Брянская, Воронежская и Курская области, а также Краснодарский край. Для малого и среднего бизнеса этих регионов ставка составит 6% годовых – для отечественного грузового транспорта и оборудования, 8% – для иностранного", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. Он отметил, что на сегодняшний день три из указанных регионов уже представили сведения о потребностях МСП в таком лизинге на сумму более 100 миллионов рублей. Всего на данную подпрограмму планируется выделить порядка 10% от всего объема льготной лизинговой поддержки в 2024 году, который составит не менее 4,5 миллиардов рублей. Как ранее сообщалось, малым и средним предприятиям приграничных территорий и Крыма выделен специальный лимит "зонтичных" поручительств Корпорации МСП. В первом полугодии 2024 года под них бизнес получит не менее 20 миллиардов рублей. Для приграничных территорий лимит "зонтичных" поручительств, покрывающих до 50% суммы кредита, составит 6 миллиардов рублей, для Крыма и Севастополя — 4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240327/lizing-1935997591.html

курская область

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр исаевич, корпорация мсп, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , курская область, краснодарский край, россия