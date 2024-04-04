https://ria.ru/20240404/lizing-1937830011.html
МСП пяти регионов смогут брать в льготный лизинг новый грузовой транспорт
МСП пяти регионов смогут брать в льготный лизинг новый грузовой транспорт - РИА Новости, 04.04.2024
МСП пяти регионов смогут брать в льготный лизинг новый грузовой транспорт
Малые и средние предприятия, зарегистрированные в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областях и в Краснодарском крае, могут получить возможность брать РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:17
2024-04-04T15:17
2024-04-04T15:17
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Малые и средние предприятия, зарегистрированные в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областях и в Краснодарском крае, могут получить возможность брать в льготный лизинг новый грузовой транспорт и прицепы производства РФ, а также бывшее в употреблении оборудование в рамках подпрограммы льготного лизинга Корпорации МСП и ее дочерних структур, сообщает пресс-служба КМСП. Как отмечается в сообщении, соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. "Льготная лизинговая подпрограмма будет распространяться на регионы с действующим средним уровнем реагирования, где нет региональных лизинговых компаний для МСП. Это Белгородская, Брянская, Воронежская и Курская области, а также Краснодарский край. Для малого и среднего бизнеса этих регионов ставка составит 6% годовых – для отечественного грузового транспорта и оборудования, 8% – для иностранного", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. Он отметил, что на сегодняшний день три из указанных регионов уже представили сведения о потребностях МСП в таком лизинге на сумму более 100 миллионов рублей. Всего на данную подпрограмму планируется выделить порядка 10% от всего объема льготной лизинговой поддержки в 2024 году, который составит не менее 4,5 миллиардов рублей. Как ранее сообщалось, малым и средним предприятиям приграничных территорий и Крыма выделен специальный лимит "зонтичных" поручительств Корпорации МСП. В первом полугодии 2024 года под них бизнес получит не менее 20 миллиардов рублей. Для приграничных территорий лимит "зонтичных" поручительств, покрывающих до 50% суммы кредита, составит 6 миллиардов рублей, для Крыма и Севастополя — 4 миллиарда рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр исаевич, корпорация мсп, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , курская область, краснодарский край, россия
Твой бизнес, Александр Исаевич, Корпорация МСП, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Курская область, Краснодарский край, Россия
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Малые и средние предприятия, зарегистрированные в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областях и в Краснодарском крае, могут получить возможность брать в льготный лизинг новый грузовой транспорт и прицепы производства РФ, а также бывшее в употреблении оборудование в рамках подпрограммы льготного лизинга Корпорации МСП и ее дочерних структур, сообщает пресс-служба КМСП.
Как отмечается в сообщении, соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
"Льготная лизинговая подпрограмма будет распространяться на регионы с действующим средним уровнем реагирования, где нет региональных лизинговых компаний для МСП. Это Белгородская, Брянская, Воронежская и Курская области, а также Краснодарский край. Для малого и среднего бизнеса этих регионов ставка составит 6% годовых – для отечественного грузового транспорта и оборудования, 8% – для иностранного", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича
.
Он отметил, что на сегодняшний день три из указанных регионов уже представили сведения о потребностях МСП в таком лизинге на сумму более 100 миллионов рублей. Всего на данную подпрограмму планируется выделить порядка 10% от всего объема льготной лизинговой поддержки в 2024 году, который составит не менее 4,5 миллиардов рублей.
Как ранее сообщалось, малым и средним предприятиям приграничных территорий и Крыма выделен специальный лимит "зонтичных" поручительств Корпорации МСП. В первом полугодии 2024 года под них бизнес получит не менее 20 миллиардов рублей. Для приграничных территорий лимит "зонтичных" поручительств, покрывающих до 50% суммы кредита, составит 6 миллиардов рублей, для Крыма и Севастополя
— 4 миллиарда рублей.