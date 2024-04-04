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Лавров выразил признательность Таджикистану за помощь в деле по "Крокусу" - РИА Новости, 04.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:18 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/lavrov-1937922364.html
Лавров выразил признательность Таджикистану за помощь в деле по "Крокусу"
Лавров выразил признательность Таджикистану за помощь в деле по "Крокусу" - РИА Новости, 04.04.2024
Лавров выразил признательность Таджикистану за помощь в деле по "Крокусу"
Российская сторона признательна властям Таджикистана за слова поддержки после теракта в "Крокус сити холле", ценит оперативную помощь в расследовании, заявил... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T22:18
2024-04-04T22:18
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
таджикистан
владимир путин
сергей лавров
крокус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская сторона признательна властям Таджикистана за слова поддержки после теракта в "Крокус сити холле", ценит оперативную помощь в расследовании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Признательны руководству Таджикистана за слова поддержки и сочувствия в эту трудную минуту. Ценим оперативную помощь в расследовании обстоятельств трагедии", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ приветственном слове Лаврова на презентации общества дружбы с Таджикистаном. Министр также выразил уверенность, что после произошедшего "единственным адекватным ответом должно стать дальнейшее наращивание сотрудничества в бескомпромиссной борьбе с террором и его зарубежными спонсорами – как в двустороннем формате, так и вместе с нашими союзниками и единомышленниками по ОДКБ, СНГ и ШОС". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240404/informatsiya-1937842099.html
https://realty.ria.ru/20240402/isk-1937391435.html
https://ria.ru/20240403/terakt-1937480856.html
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россия, украина, таджикистан, владимир путин, сергей лавров, крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Таджикистан, Владимир Путин, Сергей Лавров, Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Лавров выразил признательность Таджикистану за помощь в деле по "Крокусу"

Лавров выразил признательность Таджикистану за помощь в расследовании теракта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российская сторона признательна властям Таджикистана за слова поддержки после теракта в "Крокус сити холле", ценит оперативную помощь в расследовании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Признательны руководству Таджикистана за слова поддержки и сочувствия в эту трудную минуту. Ценим оперативную помощь в расследовании обстоятельств трагедии", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ приветственном слове Лаврова на презентации общества дружбы с Таджикистаном.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Макрон заявил, что обладает "полезной информацией" о теракте в "Крокусе"
Вчера, 15:40
Министр также выразил уверенность, что после произошедшего "единственным адекватным ответом должно стать дальнейшее наращивание сотрудничества в бескомпромиссной борьбе с террором и его зарубежными спонсорами – как в двустороннем формате, так и вместе с нашими союзниками и единомышленниками по ОДКБ, СНГ и ШОС".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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Юристы прокомментировали уголовный иск в отношении владельцев "Крокуса"
2 апреля, 17:13
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Фигурант уголовного дела о террористическом акте в Крокус Сити Холле Якубджон Юсуфзода во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаТаджикистанВладимир ПутинСергей ЛавровКрокусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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