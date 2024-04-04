https://ria.ru/20240404/lavrov-1937815680.html

Лавров назвал условия обсуждения гарантий безопасности Украины

Лавров назвал условия обсуждения гарантий безопасности Украины - РИА Новости, 04.04.2024

Лавров назвал условия обсуждения гарантий безопасности Украины

Россия при урегулировании конфликта вокруг Украины готова обсуждать в том числе обеспечение интересов безопасности Украины и других стран, но только если диалог РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:07

2024-04-04T14:07

2024-04-04T14:43

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украина

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия при урегулировании конфликта вокруг Украины готова обсуждать в том числе обеспечение интересов безопасности Украины и других стран, но только если диалог будет вестись на равной основе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Обсуждать, как мы и говорили, если что-то и можно, то это можно обсуждать на равноправных условиях. Когда тебе на стол никто не кладет никакие формулы, которые совершенно бессмысленны и бесперспективны", - сказал Лавров журналистам.По его словам, "ситуация на поле боя определяет новые реалии"."Да, честный разговор на основе новых реалий, на основе интересов безопасности России, как сказал президент в недавнем своем выступлении, подчеркнув, что мы готовы обеспечивать такие договоренности, которые будут обеспечивать интересы безопасности других стран, в том числе и Украины. Но это должно быть на равной основе - когда все придут и изложат свои законные интересы", - добавил министр.

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937811522.html

https://ria.ru/20240404/krizis-1937743077.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сергей лавров