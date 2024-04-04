https://ria.ru/20240404/lavrov-1937815680.html
Лавров назвал условия обсуждения гарантий безопасности Украины
Лавров назвал условия обсуждения гарантий безопасности Украины - РИА Новости, 04.04.2024
Лавров назвал условия обсуждения гарантий безопасности Украины
Россия при урегулировании конфликта вокруг Украины готова обсуждать в том числе обеспечение интересов безопасности Украины и других стран, но только если диалог РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:07
2024-04-04T14:07
2024-04-04T14:43
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украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия при урегулировании конфликта вокруг Украины готова обсуждать в том числе обеспечение интересов безопасности Украины и других стран, но только если диалог будет вестись на равной основе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Обсуждать, как мы и говорили, если что-то и можно, то это можно обсуждать на равноправных условиях. Когда тебе на стол никто не кладет никакие формулы, которые совершенно бессмысленны и бесперспективны", - сказал Лавров журналистам.По его словам, "ситуация на поле боя определяет новые реалии"."Да, честный разговор на основе новых реалий, на основе интересов безопасности России, как сказал президент в недавнем своем выступлении, подчеркнув, что мы готовы обеспечивать такие договоренности, которые будут обеспечивать интересы безопасности других стран, в том числе и Украины. Но это должно быть на равной основе - когда все придут и изложат свои законные интересы", - добавил министр.
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937811522.html
https://ria.ru/20240404/krizis-1937743077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров
Лавров назвал условия обсуждения гарантий безопасности Украины
Лавров: гарантии безопасности Украины лишь в случае равного диалога
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия при урегулировании конфликта вокруг Украины готова обсуждать в том числе обеспечение интересов безопасности Украины и других стран, но только если диалог будет вестись на равной основе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Обсуждать, как мы и говорили, если что-то и можно, то это можно обсуждать на равноправных условиях. Когда тебе на стол никто не кладет никакие формулы, которые совершенно бессмысленны и бесперспективны", - сказал Лавров журналистам.
По его словам, "ситуация на поле боя определяет новые реалии".
"Да, честный разговор на основе новых реалий, на основе интересов безопасности России, как сказал президент в недавнем своем выступлении, подчеркнув, что мы готовы обеспечивать такие договоренности, которые будут обеспечивать интересы безопасности других стран, в том числе и Украины. Но это должно быть на равной основе - когда все придут и изложат свои законные интересы", - добавил министр.