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Лавров назвал условия обсуждения гарантий безопасности Украины - РИА Новости, 04.04.2024
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14:07 04.04.2024 (обновлено: 14:43 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/lavrov-1937815680.html
Лавров назвал условия обсуждения гарантий безопасности Украины
Лавров назвал условия обсуждения гарантий безопасности Украины - РИА Новости, 04.04.2024
Лавров назвал условия обсуждения гарантий безопасности Украины
Россия при урегулировании конфликта вокруг Украины готова обсуждать в том числе обеспечение интересов безопасности Украины и других стран, но только если диалог РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:07
2024-04-04T14:43
в мире
украина
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия при урегулировании конфликта вокруг Украины готова обсуждать в том числе обеспечение интересов безопасности Украины и других стран, но только если диалог будет вестись на равной основе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Обсуждать, как мы и говорили, если что-то и можно, то это можно обсуждать на равноправных условиях. Когда тебе на стол никто не кладет никакие формулы, которые совершенно бессмысленны и бесперспективны", - сказал Лавров журналистам.По его словам, "ситуация на поле боя определяет новые реалии"."Да, честный разговор на основе новых реалий, на основе интересов безопасности России, как сказал президент в недавнем своем выступлении, подчеркнув, что мы готовы обеспечивать такие договоренности, которые будут обеспечивать интересы безопасности других стран, в том числе и Украины. Но это должно быть на равной основе - когда все придут и изложат свои законные интересы", - добавил министр.
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937811522.html
https://ria.ru/20240404/krizis-1937743077.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров
Лавров назвал условия обсуждения гарантий безопасности Украины

Лавров: гарантии безопасности Украины лишь в случае равного диалога

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия при урегулировании конфликта вокруг Украины готова обсуждать в том числе обеспечение интересов безопасности Украины и других стран, но только если диалог будет вестись на равной основе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Обсуждать, как мы и говорили, если что-то и можно, то это можно обсуждать на равноправных условиях. Когда тебе на стол никто не кладет никакие формулы, которые совершенно бессмысленны и бесперспективны", - сказал Лавров журналистам.
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По его словам, "ситуация на поле боя определяет новые реалии".
"Да, честный разговор на основе новых реалий, на основе интересов безопасности России, как сказал президент в недавнем своем выступлении, подчеркнув, что мы готовы обеспечивать такие договоренности, которые будут обеспечивать интересы безопасности других стран, в том числе и Украины. Но это должно быть на равной основе - когда все придут и изложат свои законные интересы", - добавил министр.
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