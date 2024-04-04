https://ria.ru/20240404/lavrov-1937801681.html
Лавров напомнил об обещаниях Макрона по автономии Корсики
Лавров напомнил об обещаниях Макрона по автономии Корсики - РИА Новости, 04.04.2024
Лавров напомнил об обещаниях Макрона по автономии Корсики
Москва будет следить, как президент Франции Эммануэль Макрон будет выполнять обещания по предоставлении автономии Корсике с учетом того, что аналогичные... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:12
2024-04-04T13:12
2024-04-04T13:12
в мире
корсика
франция
донбасс
эммануэль макрон
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755052002_552:0:2806:1268_1920x0_80_0_0_d979cfb45545b83349da8d7b02eb47dd.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Москва будет следить, как президент Франции Эммануэль Макрон будет выполнять обещания по предоставлении автономии Корсике с учетом того, что аналогичные требования жителей Донбасса были проигнорированы Парижем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому урегулированию напомнил, что в Минских договоренностях предполагался особый статус небольшой части Донбасса, право говорить на своем языке, право иметь собственные правоохранительные органы, местную полицию. И право, чтобы с ними консультировались, когда назначают туда прокуроров и судей. "Примерно то же самое, что недавно президент Макрон обещал Корсике. С минскими договоренностями обещания Франции оказались абсолютно лживыми. Посмотрим, как будет в других частях Европы, где, по большому счету, во многих странах различные национальные меньшинства хотят ровно того же, чего хотели жители Донбасса. Иметь право говорить на своем языке, обучать на нем своих детей, иметь право знать и любить свою историю, свои традиции, свою религию, верить в соответствие с теми принципами, которые там столетиями укреплялись на этих землях", - отметил Лавров. В сентябре 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон предложил закрепить особый статус Корсики во французской конституции. Он высказался в пользу автономии острова, отвергнув при этом любые идеи о предоставлении ему независимости. Президент поручил корсиканским политикам в течение 6 месяцев подготовить совместно в центральным правительством соглашение, которое позволит выработать соответствующий законопроект.
https://ria.ru/20231002/separatizm-1899773810.html
https://ria.ru/20240403/voyska-1937718600.html
корсика
франция
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755052002_626:0:2763:1603_1920x0_80_0_0_89e912c41941d3143ff2265a578ac793.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, корсика, франция, донбасс, эммануэль макрон, сергей лавров
В мире, Корсика, Франция, Донбасс, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров
Лавров напомнил об обещаниях Макрона по автономии Корсики
Лавров: Москва проследит, как Макрон выполнит обещания по автономии Корсики
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Москва будет следить, как президент Франции Эммануэль Макрон будет выполнять обещания по предоставлении автономии Корсике с учетом того, что аналогичные требования жителей Донбасса были проигнорированы Парижем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому урегулированию напомнил, что в Минских договоренностях предполагался особый статус небольшой части Донбасса, право говорить на своем языке, право иметь собственные правоохранительные органы, местную полицию. И право, чтобы с ними консультировались, когда назначают туда прокуроров и судей.
"Примерно то же самое, что недавно президент Макрон обещал Корсике. С минскими договоренностями обещания Франции оказались абсолютно лживыми. Посмотрим, как будет в других частях Европы
, где, по большому счету, во многих странах различные национальные меньшинства хотят ровно того же, чего хотели жители Донбасса. Иметь право говорить на своем языке, обучать на нем своих детей, иметь право знать и любить свою историю, свои традиции, свою религию, верить в соответствие с теми принципами, которые там столетиями укреплялись на этих землях", - отметил Лавров.
В сентябре 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон предложил закрепить особый статус Корсики во французской конституции. Он высказался в пользу автономии острова, отвергнув при этом любые идеи о предоставлении ему независимости. Президент поручил корсиканским политикам в течение 6 месяцев подготовить совместно в центральным правительством соглашение, которое позволит выработать соответствующий законопроект.