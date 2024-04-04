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Лавров прокомментировал решение суда ООН по ДНР и ЛНР - РИА Новости, 04.04.2024
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12:10 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/lavrov-1937786371.html
Лавров прокомментировал решение суда ООН по ДНР и ЛНР
Лавров прокомментировал решение суда ООН по ДНР и ЛНР - РИА Новости, 04.04.2024
Лавров прокомментировал решение суда ООН по ДНР и ЛНР
Решение Международного суда ООН перечеркнуло аргументы Киева о его военных действиях в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:10
2024-04-04T12:10
в мире
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донбасс
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Решение Международного суда ООН перечеркнуло аргументы Киева о его военных действиях в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы говорили, что обвинения Донбасса в терроризме – это фальшивка. Теперь, надеюсь вы все ознакомились с документами, это подтвердил Международный суд ООН в решении 31 января 2024 года по иску Киева к РФ", - сказал министр в ходе посольского круглого стола по Украине. По его словам, Международный суд ООН отказался признать ДНР и ЛНР террористическими организациями, а также РФ – спонсором терроризма. "Решение Международного суда перечеркнуло основной аргумент Киева в оправдании войны против мирного населения. Они ее оправдывали тем, что на Донбассе правят террористы и их спонсором является РФ", - добавил министр.
https://ria.ru/20240404/bucha-1937782642.html
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В мире, Киев, Донбасс, Россия, Сергей Лавров, ООН
Лавров прокомментировал решение суда ООН по ДНР и ЛНР

Лавров: решение суда ООН перечеркнуло аргументы Киева о его действиях в Донбассе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Решение Международного суда ООН перечеркнуло аргументы Киева о его военных действиях в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы говорили, что обвинения Донбасса в терроризме – это фальшивка. Теперь, надеюсь вы все ознакомились с документами, это подтвердил Международный суд ООН в решении 31 января 2024 года по иску Киева к РФ", - сказал министр в ходе посольского круглого стола по Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Пример Бучи доказывает, что Киеву можно все, заявил Лавров
Вчера, 11:56
По его словам, Международный суд ООН отказался признать ДНР и ЛНР террористическими организациями, а также РФ – спонсором терроризма.
"Решение Международного суда перечеркнуло основной аргумент Киева в оправдании войны против мирного населения. Они ее оправдывали тем, что на Донбассе правят террористы и их спонсором является РФ", - добавил министр.
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