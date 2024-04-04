https://ria.ru/20240404/lavrov-1937786371.html

Лавров прокомментировал решение суда ООН по ДНР и ЛНР

Лавров прокомментировал решение суда ООН по ДНР и ЛНР - РИА Новости, 04.04.2024

Лавров прокомментировал решение суда ООН по ДНР и ЛНР

Решение Международного суда ООН перечеркнуло аргументы Киева о его военных действиях в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:10

2024-04-04T12:10

2024-04-04T12:10

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Решение Международного суда ООН перечеркнуло аргументы Киева о его военных действиях в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы говорили, что обвинения Донбасса в терроризме – это фальшивка. Теперь, надеюсь вы все ознакомились с документами, это подтвердил Международный суд ООН в решении 31 января 2024 года по иску Киева к РФ", - сказал министр в ходе посольского круглого стола по Украине. По его словам, Международный суд ООН отказался признать ДНР и ЛНР террористическими организациями, а также РФ – спонсором терроризма. "Решение Международного суда перечеркнуло основной аргумент Киева в оправдании войны против мирного населения. Они ее оправдывали тем, что на Донбассе правят террористы и их спонсором является РФ", - добавил министр.

https://ria.ru/20240404/bucha-1937782642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, донбасс, россия, сергей лавров, оон