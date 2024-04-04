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МВД поможет 83-летнему гражданину Латвии в ускоренном порядке получить ВНЖ - РИА Новости, 04.04.2024
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19:24 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/latviya-1937899084.html
МВД поможет 83-летнему гражданину Латвии в ускоренном порядке получить ВНЖ
МВД поможет 83-летнему гражданину Латвии в ускоренном порядке получить ВНЖ - РИА Новости, 04.04.2024
МВД поможет 83-летнему гражданину Латвии в ускоренном порядке получить ВНЖ
Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что 83-летнему гражданину Латвии в ускоренном порядке помогут получить вид на жительство... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:24
2024-04-04T19:24
россия
латвия
валентина казакова
ирина волк
политика
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что 83-летнему гражданину Латвии в ускоренном порядке помогут получить вид на жительство (ВНЖ). По её словам, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова взяла на личный контроль ситуацию с 83-летним гражданином Латвии Александром Дмитриевым, проживающим у родственников в Москве. "Сотрудники территориального подразделения по вопросам миграции уже связались с семьей Александра Ивановича. Завтра у него будут приняты документы, необходимые для получения вида на жительство. Если в дальнейшем он изъявит желание приобрести гражданство Российской Федерации, ему будет оказано всестороннее содействие", - написала Волк.
https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html
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россия, латвия, валентина казакова, ирина волк, политика, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Латвия, Валентина Казакова, Ирина Волк, Политика, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД поможет 83-летнему гражданину Латвии в ускоренном порядке получить ВНЖ

Волк: 83-летнему латвийцу, живущему в Москве, помогут ускоренно получить ВНЖ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что 83-летнему гражданину Латвии в ускоренном порядке помогут получить вид на жительство (ВНЖ).
По её словам, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова взяла на личный контроль ситуацию с 83-летним гражданином Латвии Александром Дмитриевым, проживающим у родственников в Москве.
"Сотрудники территориального подразделения по вопросам миграции уже связались с семьей Александра Ивановича. Завтра у него будут приняты документы, необходимые для получения вида на жительство. Если в дальнейшем он изъявит желание приобрести гражданство Российской Федерации, ему будет оказано всестороннее содействие", - написала Волк.
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РоссияЛатвияВалентина КазаковаИрина ВолкПолитикаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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