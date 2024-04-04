https://ria.ru/20240404/latviya-1937899084.html

МВД поможет 83-летнему гражданину Латвии в ускоренном порядке получить ВНЖ

МВД поможет 83-летнему гражданину Латвии в ускоренном порядке получить ВНЖ - РИА Новости, 04.04.2024

МВД поможет 83-летнему гражданину Латвии в ускоренном порядке получить ВНЖ

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что 83-летнему гражданину Латвии в ускоренном порядке помогут получить вид на жительство... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:24

2024-04-04T19:24

2024-04-04T19:24

россия

латвия

валентина казакова

ирина волк

политика

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в своем Telegram-канале, что 83-летнему гражданину Латвии в ускоренном порядке помогут получить вид на жительство (ВНЖ). По её словам, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова взяла на личный контроль ситуацию с 83-летним гражданином Латвии Александром Дмитриевым, проживающим у родственников в Москве. "Сотрудники территориального подразделения по вопросам миграции уже связались с семьей Александра Ивановича. Завтра у него будут приняты документы, необходимые для получения вида на жительство. Если в дальнейшем он изъявит желание приобрести гражданство Российской Федерации, ему будет оказано всестороннее содействие", - написала Волк.

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

россия

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, латвия, валентина казакова, ирина волк, политика, министерство внутренних дел рф (мвд россии)