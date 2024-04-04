https://ria.ru/20240404/latviya-1937779255.html
Латвия может отправить на Украину инструкторов для управления дронами
Латвия может отправить на Украину инструкторов для управления дронами - РИА Новости, 04.04.2024
Латвия может отправить на Украину инструкторов для управления дронами
Латвия может отправить вместе с дронами на Украину своих инструкторов для управления ими и впоследствии увеличить их число, заявила латвийский премьер-министр... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:38
2024-04-04T11:38
2024-04-04T11:48
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латвия
украина
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Латвия может отправить вместе с дронами на Украину своих инструкторов для управления ими и впоследствии увеличить их число, заявила латвийский премьер-министр Эвика Силиня."Мы сегодня обсуждали именно вопрос об инструкторах. Один из моментов, который связан именно с коалицией по дронами, - это то, что у нас есть хорошая возможность и необходимость отправить со своей стороны людей - сейчас, в начале, количество одно, потом может быть больше - которые смогут работать именно с этими дронами, которые Латвия отправит на Украину", - сказала Силиня на пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которую транслировало латвийское телевидение.
https://ria.ru/20240315/medvedev-1933380968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, украина
Латвия может отправить на Украину инструкторов для управления дронами
Латвия может отправить на Украину вместе с дронами своих инструкторов