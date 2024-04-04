https://ria.ru/20240404/latviya-1937779255.html

Латвия может отправить на Украину инструкторов для управления дронами

Латвия может отправить на Украину инструкторов для управления дронами - РИА Новости, 04.04.2024

Латвия может отправить на Украину инструкторов для управления дронами

Латвия может отправить вместе с дронами на Украину своих инструкторов для управления ими и впоследствии увеличить их число, заявила латвийский премьер-министр... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:38

2024-04-04T11:38

2024-04-04T11:48

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латвия

украина

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Латвия может отправить вместе с дронами на Украину своих инструкторов для управления ими и впоследствии увеличить их число, заявила латвийский премьер-министр Эвика Силиня."Мы сегодня обсуждали именно вопрос об инструкторах. Один из моментов, который связан именно с коалицией по дронами, - это то, что у нас есть хорошая возможность и необходимость отправить со своей стороны людей - сейчас, в начале, количество одно, потом может быть больше - которые смогут работать именно с этими дронами, которые Латвия отправит на Украину", - сказала Силиня на пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, которую транслировало латвийское телевидение.

https://ria.ru/20240315/medvedev-1933380968.html

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Варвара Скокшина

в мире, латвия, украина