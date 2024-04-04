https://ria.ru/20240404/laboratoriya-1937808004.html

Лабораторию тестирования зарядных станций и электрокаров создадут в Казани

Лабораторию тестирования зарядных станций и электрокаров создадут в Казани - РИА Новости, 04.04.2024

Лабораторию тестирования зарядных станций и электрокаров создадут в Казани

Казанский государственный энергетический университет и компания "Кама" (производитель российского электромобиля "Атом") запустят первую в России лабораторию для РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:52

2024-04-04T13:52

2024-04-04T13:52

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

казань

набережные челны

казанский государственный энергетический университет

россия

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КАЗАНЬ, 4 апр – РИА Новости. Казанский государственный энергетический университет и компания "Кама" (производитель российского электромобиля "Атом") запустят первую в России лабораторию для тестирования зарядных станций и электрокаров, сообщает пресс-служба главы Татарстана. "В рамках Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности состоялось подписание ряда соглашений. Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ) и АО "Кама" договорились о запуске первой в России лаборатории для тестирования зарядных станций и электрокаров", - говорится в сообщении. Соглашение подписали ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов и директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО "Кама" Анатолий Кияшко. Как уточнили в КГЭУ, основная задача лаборатории для тестирования и отладки процессов зарядки первого отечественного электромобиля - добиться совместимости между электромобилем "Атом" и всеми зарядными станциями в России. В ходе исследовательской деятельности по проекту "Атом" специалисты смогут проводить испытание более трех быстрых зарядных станций одновременно. Планируется, что совокупный объем мощностей составит 500 кВт. Стороны также договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в научной и научно-практической сферах, совместном выполнении фундаментальных и прикладных исследований и взаимодействии в организации научных мероприятий. Предполагается формирование смешанной команды лаборатории, объединяющей сотрудников университета и экспертов в разработке электромобиля. "Цель создания лаборатории заключается в том, чтобы производители электромобилей и зарядных станций смогли взаимодействовать на нейтральной площадке… Открытие лаборатории на базе одного из ведущих энергетических университетов страны позволит проводить исследования и работы по усовершенствованию зарядных технологий", - отметил Кияшко. Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Компания объединяет более 1 тысячи экспертов с опытом работы в крупнейших российских и международных автомобильных и ИТ-компаниях. Главный офис компании находится в Набережных Челнах, подразделения - в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти, а также в Нанкине и Шанхае (Китай). Запуск серийного производства "Атома" планируется в середине 2025 года.

https://ria.ru/20240403/krioazs-1937701708.html

https://ria.ru/20231101/tatarstan-1906696027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика татарстан (татарстан), казань, набережные челны, казанский государственный энергетический университет, россия