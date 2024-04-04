Рейтинг@Mail.ru
Лабораторию тестирования зарядных станций и электрокаров создадут в Казани - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
13:52 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/laboratoriya-1937808004.html
Лабораторию тестирования зарядных станций и электрокаров создадут в Казани
Лабораторию тестирования зарядных станций и электрокаров создадут в Казани - РИА Новости, 04.04.2024
Лабораторию тестирования зарядных станций и электрокаров создадут в Казани
Казанский государственный энергетический университет и компания "Кама" (производитель российского электромобиля "Атом") запустят первую в России лабораторию для РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:52
2024-04-04T13:52
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
казань
набережные челны
казанский государственный энергетический университет
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937807787_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e013312c6751d9834615aa93c3deb853.jpg
КАЗАНЬ, 4 апр – РИА Новости. Казанский государственный энергетический университет и компания "Кама" (производитель российского электромобиля "Атом") запустят первую в России лабораторию для тестирования зарядных станций и электрокаров, сообщает пресс-служба главы Татарстана. "В рамках Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности состоялось подписание ряда соглашений. Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ) и АО "Кама" договорились о запуске первой в России лаборатории для тестирования зарядных станций и электрокаров", - говорится в сообщении. Соглашение подписали ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов и директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО "Кама" Анатолий Кияшко. Как уточнили в КГЭУ, основная задача лаборатории для тестирования и отладки процессов зарядки первого отечественного электромобиля - добиться совместимости между электромобилем "Атом" и всеми зарядными станциями в России. В ходе исследовательской деятельности по проекту "Атом" специалисты смогут проводить испытание более трех быстрых зарядных станций одновременно. Планируется, что совокупный объем мощностей составит 500 кВт. Стороны также договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в научной и научно-практической сферах, совместном выполнении фундаментальных и прикладных исследований и взаимодействии в организации научных мероприятий. Предполагается формирование смешанной команды лаборатории, объединяющей сотрудников университета и экспертов в разработке электромобиля. "Цель создания лаборатории заключается в том, чтобы производители электромобилей и зарядных станций смогли взаимодействовать на нейтральной площадке… Открытие лаборатории на базе одного из ведущих энергетических университетов страны позволит проводить исследования и работы по усовершенствованию зарядных технологий", - отметил Кияшко. Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Компания объединяет более 1 тысячи экспертов с опытом работы в крупнейших российских и международных автомобильных и ИТ-компаниях. Главный офис компании находится в Набережных Челнах, подразделения - в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти, а также в Нанкине и Шанхае (Китай). Запуск серийного производства "Атома" планируется в середине 2025 года.
https://ria.ru/20240403/krioazs-1937701708.html
https://ria.ru/20231101/tatarstan-1906696027.html
республика татарстан (татарстан)
казань
набережные челны
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937807787_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dcd0d69f5336fbe222713e8cca067e5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика татарстан (татарстан), казань, набережные челны, казанский государственный энергетический университет, россия
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Набережные Челны, Казанский государственный энергетический университет, Россия

Лабораторию тестирования зарядных станций и электрокаров создадут в Казани

© Фото : пресс-служба Раиса РТЛабораторию тестирования зарядных станций и электрокаров создадут в Татарстане
Лабораторию тестирования зарядных станций и электрокаров создадут в Татарстане - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : пресс-служба Раиса РТ
Лабораторию тестирования зарядных станций и электрокаров создадут в Татарстане
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 4 апр – РИА Новости. Казанский государственный энергетический университет и компания "Кама" (производитель российского электромобиля "Атом") запустят первую в России лабораторию для тестирования зарядных станций и электрокаров, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
"В рамках Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности состоялось подписание ряда соглашений. Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ) и АО "Кама" договорились о запуске первой в России лаборатории для тестирования зарядных станций и электрокаров", - говорится в сообщении.
Соглашение подписали ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов и директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО "Кама" Анатолий Кияшко.
Как уточнили в КГЭУ, основная задача лаборатории для тестирования и отладки процессов зарядки первого отечественного электромобиля - добиться совместимости между электромобилем "Атом" и всеми зарядными станциями в России. В ходе исследовательской деятельности по проекту "Атом" специалисты смогут проводить испытание более трех быстрых зарядных станций одновременно. Планируется, что совокупный объем мощностей составит 500 кВт.
Заправка автотранспорта на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) в Казани - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Газовые "заправки" и криоАЗС открыли в Татарстане в рамках энергофорума
3 апреля, 20:27
Стороны также договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в научной и научно-практической сферах, совместном выполнении фундаментальных и прикладных исследований и взаимодействии в организации научных мероприятий. Предполагается формирование смешанной команды лаборатории, объединяющей сотрудников университета и экспертов в разработке электромобиля.
"Цель создания лаборатории заключается в том, чтобы производители электромобилей и зарядных станций смогли взаимодействовать на нейтральной площадке… Открытие лаборатории на базе одного из ведущих энергетических университетов страны позволит проводить исследования и работы по усовершенствованию зарядных технологий", - отметил Кияшко.
Автокомпания "Кама" была создана в 2021 году для разработки отечественного электромобиля. Компания объединяет более 1 тысячи экспертов с опытом работы в крупнейших российских и международных автомобильных и ИТ-компаниях. Главный офис компании находится в Набережных Челнах, подразделения - в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти, а также в Нанкине и Шанхае (Китай). Запуск серийного производства "Атома" планируется в середине 2025 года.
Пункт переоборудования автотранспорта на газомоторное топливо - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Татарстан вышел в лидеры рейтинга по развитию рынка газомоторного топлива
1 ноября 2023, 14:32
 
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньНабережные ЧелныКазанский государственный энергетический университетРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала