https://ria.ru/20240404/kuleba-1937847633.html

Кулеба заявил о разработке следующего шага к вступлению Украины в НАТО

Кулеба заявил о разработке следующего шага к вступлению Украины в НАТО - РИА Новости, 04.04.2024

Кулеба заявил о разработке следующего шага к вступлению Украины в НАТО

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в четверг на встрече НАТО было принято решение поручить "военной части" альянса разработать, каким должен быть... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:54

2024-04-04T15:54

2024-04-04T15:54

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в четверг на встрече НАТО было принято решение поручить "военной части" альянса разработать, каким должен быть следующий шаг в направлении вступления Украины. "Я внимательно послушал обсуждения касательно предстоящего саммита в Вашингтоне. Союзникам самим решать относительно формы и содержания следующего шага к членству Украины в НАТО. Насколько я понимаю, сегодня было принято решение поручить военной части альянса разработать, каким может быть этот шаг. Мы будет ждать итогов", - сказал Кулеба на полях встречи глав МИД стран НАТО, его заявление транслировалось в YouTube. Кроме того, он повторил, что в Киеве полагают, что "Украина заслуживает быть членом НАТО". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937774640.html

https://ria.ru/20240215/nato-1927648248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, россия, дмитрий кулеба, дмитрий песков, владимир зеленский, нато