https://ria.ru/20240404/krym-1937732508.html

В Крыму предложили ужесточить наказание за разжигание розни

В Крыму предложили ужесточить наказание за разжигание розни - РИА Новости, 04.04.2024

В Крыму предложили ужесточить наказание за разжигание розни

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни в России. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T02:47

2024-04-04T02:47

2024-04-04T02:47

заур смирнов

россия

андрей коваленко

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни в России. Ранее руководитель украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны страны Андрей Коваленко признался, что Украина после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" проводит операции по разжиганию межнациональной розни внутри России с помощью информационных атак и намеренно пытается дестабилизировать российское общество. "Перед нашим обществом остро стоит задача эффективно противостоять угрозам в этой сфере. Если возникнут предпосылки, то для борьбы с вредителями и провокаторами нужно законодательно ужесточить ответственность за разжигание межнациональной розни", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, коллективный Запад, как многие десятилетия назад, продолжает использовать межнациональные отношения в качестве одного из главных инструментов для развала России. При этом Смирнов подчеркнул, что сегодня Россия благодаря позиции президента Владимира Путина демонстрирует небывалое единство народов и конфессий.

https://ria.ru/20240401/migranty-1937092152.html

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заур смирнов, россия, андрей коваленко, владимир путин