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Пострадавшие подали в СК новое заявление против владельцев "Крокуса" - РИА Новости, 04.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:15 04.04.2024 (обновлено: 13:08 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/krokus-1937788671.html
Пострадавшие подали в СК новое заявление против владельцев "Крокуса"
Пострадавшие подали в СК новое заявление против владельцев "Крокуса" - РИА Новости, 04.04.2024
Пострадавшие подали в СК новое заявление против владельцев "Крокуса"
Юристы подали новое заявление в Следственный комитет от имени 19 родственников погибших и пострадавших при теракте в "Крокусе", сообщил РИА Новости президент... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:15
2024-04-04T13:08
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Юристы подали новое заявление в Следственный комитет от имени 19 родственников погибших и пострадавших при теракте в "Крокусе", сообщил РИА Новости президент юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры", адвокат Игорь Трунов."Изложены дополнительные аргументы виновности владельцев "Крокус Сити Холла", — сказал юрист.Он уточнил, что речь идет об уголовной статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Трунов утверждает, что материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала, могли способствовать стремительному развитию пожара, их использование запрещено в таких помещениях нормами МЧС.Согласно приказу ведомства, на который ссылается адвокат, в залах вместимостью более 800 человек проем сцены должен быть защищен противопожарным занавесом с пределом огнестойкости не менее EI 60 (материал может противостоять воздействию огня не менее 60 минут), а теплоизоляция занавеса должна быть из негорючих материалов.&quot;Вся эта информация подлежит проверке &lt;...&gt; для решения вопроса о наличии состава преступления и возбуждения уголовного дела в отношении владельца концертного зала &quot;Крокус Сити Холл&quot;, — заключил Трунов.Первое заявление о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" юристы подали во вторник.Как сообщал председатель СК Александр Бастрыкин на совещании у президента, возможное нарушение требований пожарной безопасности станет одним из направлений расследования. Из показаний очевидцев следует, что пожар вспыхнул после того, как террористы начали разливать и поджигать принесенный в бутылках бензин.Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов заявлял, что все системы безопасности в "Крокусе" работали, а огнезащитная система не дала сбоев. Он подчеркнул, что без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию.
https://realty.ria.ru/20240402/isk-1937391435.html
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происшествия, россия, крокус, следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ)
Пострадавшие подали в СК новое заявление против владельцев "Крокуса"

В СК подали заявление о возможной отделке зала в "Крокусе" горючими материалами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Юристы подали новое заявление в Следственный комитет от имени 19 родственников погибших и пострадавших при теракте в "Крокусе", сообщил РИА Новости президент юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры", адвокат Игорь Трунов.
"Изложены дополнительные аргументы виновности владельцев "Крокус Сити Холла", — сказал юрист.
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Он уточнил, что речь идет об уголовной статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Трунов утверждает, что материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала, могли способствовать стремительному развитию пожара, их использование запрещено в таких помещениях нормами МЧС.
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Согласно приказу ведомства, на который ссылается адвокат, в залах вместимостью более 800 человек проем сцены должен быть защищен противопожарным занавесом с пределом огнестойкости не менее EI 60 (материал может противостоять воздействию огня не менее 60 минут), а теплоизоляция занавеса должна быть из негорючих материалов.
«

"Вся эта информация подлежит проверке <...> для решения вопроса о наличии состава преступления и возбуждения уголовного дела в отношении владельца концертного зала "Крокус Сити Холл", — заключил Трунов.

Первое заявление о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" юристы подали во вторник.
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Как сообщал председатель СК Александр Бастрыкин на совещании у президента, возможное нарушение требований пожарной безопасности станет одним из направлений расследования. Из показаний очевидцев следует, что пожар вспыхнул после того, как террористы начали разливать и поджигать принесенный в бутылках бензин.
Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов заявлял, что все системы безопасности в "Крокусе" работали, а огнезащитная система не дала сбоев. Он подчеркнул, что без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию.
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