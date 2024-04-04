https://ria.ru/20240404/krokus-1937788671.html

Пострадавшие подали в СК новое заявление против владельцев "Крокуса"

Пострадавшие подали в СК новое заявление против владельцев "Крокуса" - РИА Новости, 04.04.2024

Пострадавшие подали в СК новое заявление против владельцев "Крокуса"

Юристы подали новое заявление в Следственный комитет от имени 19 родственников погибших и пострадавших при теракте в "Крокусе", сообщил РИА Новости президент... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:15

2024-04-04T12:15

2024-04-04T13:08

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Юристы подали новое заявление в Следственный комитет от имени 19 родственников погибших и пострадавших при теракте в "Крокусе", сообщил РИА Новости президент юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры", адвокат Игорь Трунов."Изложены дополнительные аргументы виновности владельцев "Крокус Сити Холла", — сказал юрист.Он уточнил, что речь идет об уголовной статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Трунов утверждает, что материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала, могли способствовать стремительному развитию пожара, их использование запрещено в таких помещениях нормами МЧС.Согласно приказу ведомства, на который ссылается адвокат, в залах вместимостью более 800 человек проем сцены должен быть защищен противопожарным занавесом с пределом огнестойкости не менее EI 60 (материал может противостоять воздействию огня не менее 60 минут), а теплоизоляция занавеса должна быть из негорючих материалов."Вся эта информация подлежит проверке <...> для решения вопроса о наличии состава преступления и возбуждения уголовного дела в отношении владельца концертного зала "Крокус Сити Холл", — заключил Трунов.Первое заявление о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" юристы подали во вторник.Как сообщал председатель СК Александр Бастрыкин на совещании у президента, возможное нарушение требований пожарной безопасности станет одним из направлений расследования. Из показаний очевидцев следует, что пожар вспыхнул после того, как террористы начали разливать и поджигать принесенный в бутылках бензин.Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов заявлял, что все системы безопасности в "Крокусе" работали, а огнезащитная система не дала сбоев. Он подчеркнул, что без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию.

https://realty.ria.ru/20240402/isk-1937391435.html

https://ria.ru/20240403/krokus-1937530402.html

https://ria.ru/20240403/krokus-1937527422.html

https://ria.ru/20240403/terakt-1937480856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, крокус, следственный комитет россии (ск рф)