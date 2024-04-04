https://ria.ru/20240404/krokus-1937774550.html
Лавров рассказал об украинском следе в теракте в "Крокусе"
Лавров рассказал об украинском следе в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 04.04.2024
Лавров рассказал об украинском следе в теракте в "Крокусе"
Наличие украинского следа в теракте в "Крокусе" уже стало очевидным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:29
2024-04-04T11:29
2024-04-04T11:49
происшествия
сергей лавров
теракт в "крокус сити холле"
украина
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Наличие украинского следа в теракте в "Крокусе" уже стало очевидным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Этот теракт, как вы знаете, сейчас активно расследуется СК и генеральной прокуратурой, другими компетентными органами. Уже сейчас очевидно,<...> что не обошлось без украинского следа, тем более, что причастность Украины ко многим другим терактам на российской территории уже ни у кого не вызывает сомнения", - сказал российский министр в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20240403/krokus-1937524046.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров рассказал об украинском следе в теракте в "Крокусе"
Лавров: в теракте в "Крокусе" не обошлось без украинского следа