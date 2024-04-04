https://ria.ru/20240404/krokus-1937774550.html

Лавров рассказал об украинском следе в теракте в "Крокусе"

Лавров рассказал об украинском следе в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 04.04.2024

Лавров рассказал об украинском следе в теракте в "Крокусе"

Наличие украинского следа в теракте в "Крокусе" уже стало очевидным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:29

2024-04-04T11:29

2024-04-04T11:49

происшествия

сергей лавров

теракт в "крокус сити холле"

украина

россия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Наличие украинского следа в теракте в "Крокусе" уже стало очевидным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Этот теракт, как вы знаете, сейчас активно расследуется СК и генеральной прокуратурой, другими компетентными органами. Уже сейчас очевидно,<...> что не обошлось без украинского следа, тем более, что причастность Украины ко многим другим терактам на российской территории уже ни у кого не вызывает сомнения", - сказал российский министр в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20240403/krokus-1937524046.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сергей лавров, украина, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), в мире