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Лавров рассказал об украинском следе в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 04.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:29 04.04.2024 (обновлено: 11:49 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/krokus-1937774550.html
Лавров рассказал об украинском следе в теракте в "Крокусе"
Лавров рассказал об украинском следе в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 04.04.2024
Лавров рассказал об украинском следе в теракте в "Крокусе"
Наличие украинского следа в теракте в "Крокусе" уже стало очевидным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:29
2024-04-04T11:49
происшествия
сергей лавров
теракт в "крокус сити холле"
украина
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Наличие украинского следа в теракте в "Крокусе" уже стало очевидным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Этот теракт, как вы знаете, сейчас активно расследуется СК и генеральной прокуратурой, другими компетентными органами. Уже сейчас очевидно,&lt;...&gt; что не обошлось без украинского следа, тем более, что причастность Украины ко многим другим терактам на российской территории уже ни у кого не вызывает сомнения", - сказал российский министр в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.
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происшествия, сергей лавров, украина, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Происшествия, Сергей Лавров, Теракт в "Крокус Сити Холле", Украина, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Лавров рассказал об украинском следе в теракте в "Крокусе"

Лавров: в теракте в "Крокусе" не обошлось без украинского следа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Наличие украинского следа в теракте в "Крокусе" уже стало очевидным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Этот теракт, как вы знаете, сейчас активно расследуется СК и генеральной прокуратурой, другими компетентными органами. Уже сейчас очевидно,<...> что не обошлось без украинского следа, тем более, что причастность Украины ко многим другим терактам на российской территории уже ни у кого не вызывает сомнения", - сказал российский министр в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг Украины.
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Следы теракта в "Крокусе" ведут к спецслужбам Украины, заявил Патрушев
3 апреля, 11:17
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияСергей ЛавровУкраинаРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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