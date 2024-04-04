https://ria.ru/20240404/krokus-1937765172.html

Солтаев назвал попытки увязать смерть уроженца Чечни с терактом провокацией

Солтаев назвал попытки увязать смерть уроженца Чечни с терактом провокацией - РИА Новости, 04.04.2024

Солтаев назвал попытки увязать смерть уроженца Чечни с терактом провокацией

Смерть уроженца Чечни Асхаба Успанова в полицейском участке в Москве не связана с терактом в "Крокусе", сообщил омбудсмен республики Мансур Солтаев в... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T10:48

2024-04-04T10:48

2024-04-04T16:59

происшествия

москва

теракт в "крокус сити холле"

мансур солтаев

крокус сити холл

крокус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936540387_320:223:2403:1395_1920x0_80_0_0_6207122a6b2dc6155e6653d64575286b.jpg

ГРОЗНЫЙ, 4 апр — РИА Новости. Смерть уроженца Чечни Асхаба Успанова в полицейском участке в Москве не связана с терактом в "Крокусе", сообщил омбудсмен республики Мансур Солтаев в Telegram-канале."По словам родственников Асхаба, он был задержан еще за несколько часов до совершения теракта", — говорится в публикации.Ранее на этой неделе в некоторых СМИ и Telegram-каналах появились публикации, что силовики якобы задержали Успанова 22 марта после теракта в "Крокус Сити Холле", впоследствии он скончался.Подобные сообщения Солтаев назвал провокацией.Он пояснил, что к нему обратился дядя погибшего Ш. Касуев и попросил разобраться в обстоятельствах гибели племянника. Родственники настаивают, что Успанов не мог быть причастен к теракту. По официальной версии силовиков, он совершил суицид, добавил омбудсмен.Солтаев подчеркнул, что дело находится на его личном контроле, и пообещал использовать все правовые механизмы для проверки обстоятельств смерти Успанова.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240402/terakt-1937339584.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мансур солтаев, крокус сити холл, крокус