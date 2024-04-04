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Солтаев назвал попытки увязать смерть уроженца Чечни с терактом провокацией - РИА Новости, 04.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:48 04.04.2024 (обновлено: 16:59 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/krokus-1937765172.html
Солтаев назвал попытки увязать смерть уроженца Чечни с терактом провокацией
Солтаев назвал попытки увязать смерть уроженца Чечни с терактом провокацией - РИА Новости, 04.04.2024
Солтаев назвал попытки увязать смерть уроженца Чечни с терактом провокацией
Смерть уроженца Чечни Асхаба Успанова в полицейском участке в Москве не связана с терактом в "Крокусе", сообщил омбудсмен республики Мансур Солтаев в... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:48
2024-04-04T16:59
происшествия
москва
теракт в "крокус сити холле"
мансур солтаев
крокус сити холл
крокус
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ГРОЗНЫЙ, 4 апр — РИА Новости. Смерть уроженца Чечни Асхаба Успанова в полицейском участке в Москве не связана с терактом в "Крокусе", сообщил омбудсмен республики Мансур Солтаев в Telegram-канале."По словам родственников Асхаба, он был задержан еще за несколько часов до совершения теракта", — говорится в публикации.Ранее на этой неделе в некоторых СМИ и Telegram-каналах появились публикации, что силовики якобы задержали Успанова 22 марта после теракта в "Крокус Сити Холле", впоследствии он скончался.Подобные сообщения Солтаев назвал провокацией.Он пояснил, что к нему обратился дядя погибшего Ш. Касуев и попросил разобраться в обстоятельствах гибели племянника. Родственники настаивают, что Успанов не мог быть причастен к теракту. По официальной версии силовиков, он совершил суицид, добавил омбудсмен.Солтаев подчеркнул, что дело находится на его личном контроле, и пообещал использовать все правовые механизмы для проверки обстоятельств смерти Успанова.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
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происшествия, москва, мансур солтаев, крокус сити холл, крокус
Происшествия, Москва, Теракт в "Крокус Сити Холле", Мансур Солтаев, Крокус Сити Холл, Крокус
Солтаев назвал попытки увязать смерть уроженца Чечни с терактом провокацией

Омбудсмен Чечни Солтаев: погибший Успанов не был связан с терактом в "Крокусе"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 4 апр — РИА Новости. Смерть уроженца Чечни Асхаба Успанова в полицейском участке в Москве не связана с терактом в "Крокусе", сообщил омбудсмен республики Мансур Солтаев в Telegram-канале.
"По словам родственников Асхаба, он был задержан еще за несколько часов до совершения теракта", — говорится в публикации.
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Ранее на этой неделе в некоторых СМИ и Telegram-каналах появились публикации, что силовики якобы задержали Успанова 22 марта после теракта в "Крокус Сити Холле", впоследствии он скончался.
Подобные сообщения Солтаев назвал провокацией.
Он пояснил, что к нему обратился дядя погибшего Ш. Касуев и попросил разобраться в обстоятельствах гибели племянника. Родственники настаивают, что Успанов не мог быть причастен к теракту. По официальной версии силовиков, он совершил суицид, добавил омбудсмен.
Солтаев подчеркнул, что дело находится на его личном контроле, и пообещал использовать все правовые механизмы для проверки обстоятельств смерти Успанова.
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