https://ria.ru/20240404/krokus-1937765172.html
Солтаев назвал попытки увязать смерть уроженца Чечни с терактом провокацией
Солтаев назвал попытки увязать смерть уроженца Чечни с терактом провокацией - РИА Новости, 04.04.2024
Солтаев назвал попытки увязать смерть уроженца Чечни с терактом провокацией
Смерть уроженца Чечни Асхаба Успанова в полицейском участке в Москве не связана с терактом в "Крокусе", сообщил омбудсмен республики Мансур Солтаев в... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:48
2024-04-04T10:48
2024-04-04T16:59
происшествия
москва
теракт в "крокус сити холле"
мансур солтаев
крокус сити холл
крокус
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ГРОЗНЫЙ, 4 апр — РИА Новости. Смерть уроженца Чечни Асхаба Успанова в полицейском участке в Москве не связана с терактом в "Крокусе", сообщил омбудсмен республики Мансур Солтаев в Telegram-канале."По словам родственников Асхаба, он был задержан еще за несколько часов до совершения теракта", — говорится в публикации.Ранее на этой неделе в некоторых СМИ и Telegram-каналах появились публикации, что силовики якобы задержали Успанова 22 марта после теракта в "Крокус Сити Холле", впоследствии он скончался.Подобные сообщения Солтаев назвал провокацией.Он пояснил, что к нему обратился дядя погибшего Ш. Касуев и попросил разобраться в обстоятельствах гибели племянника. Родственники настаивают, что Успанов не мог быть причастен к теракту. По официальной версии силовиков, он совершил суицид, добавил омбудсмен.Солтаев подчеркнул, что дело находится на его личном контроле, и пообещал использовать все правовые механизмы для проверки обстоятельств смерти Успанова.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
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Происшествия, Москва, Теракт в "Крокус Сити Холле", Мансур Солтаев, Крокус Сити Холл, Крокус
Солтаев назвал попытки увязать смерть уроженца Чечни с терактом провокацией
Омбудсмен Чечни Солтаев: погибший Успанов не был связан с терактом в "Крокусе"