https://ria.ru/20240404/krnferentsiya-1937887891.html

В День здоровья печени в Сколтехе пройдет конференция для врачей

В День здоровья печени в Сколтехе пройдет конференция для врачей - РИА Новости, 04.04.2024

В День здоровья печени в Сколтехе пройдет конференция для врачей

Интерактивная конференция, посвященная диагностике и лечению заболеваний печени у детей пройдет 19-20 апреля в Сколковском институте науки и технологий... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T18:25

2024-04-04T18:25

2024-04-04T18:25

россия

сколковский институт науки и технологий

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937886779_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e7be4e9c08c55cec107a68443f593eae.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Интерактивная конференция, посвященная диагностике и лечению заболеваний печени у детей пройдет 19-20 апреля в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех), сообщает организатор конференции - Благотворительный фонд "Жизнь как чудо". На конференцию, приуроченную к отмечаемому 19 апреля во всем мире Дню здоровья печени, соберутся более 100 специалистов со всей России — врачи, сотрудники медицинских учреждений. Среди приглашенных участников - главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, академик РАН Сергей Готье, заведующий хирургическим отделением №2 (трансплантация печени) НМИЦ ТИО Артем Монахов, заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ, заведующая лабораторией селективного скрининга Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова, председатель экспертного совета ВООЗ Екатерина Захарова, заведующая отделом педиатрии Института неонатологии и педиатрии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, профессор Анна Дегтярева, другие эксперты федеральных и региональных медучреждений. На мероприятии впервые покажут видеоролик, который был снят во время реальной операции по трансплантации печени в центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Конференция пройдет в интерактивном формате. После научной программы участников ожидает квиз: врачи разделятся на команды и будут отвечать на вопросы о лечении и диагностике заболеваний печени у детей, а эксперты будут комментировать правильные ответы. Кроме того, для врачей пройдет тренинг по эффективной коммуникации с пациентами, разборы клинических случаев, лекции от федеральных и региональных спикеров и другие полезные активности, отмечается в сообщении фонда. Благотворительный фонд "Жизнь как чудо" 15 лет помогает детям с тяжелыми заболеваниями печени, а также реализует системные программы по развитию ранней диагностики. Фонд помогает оснащать клиники по всей стране медоборудованием, поддерживает участие врачей из регионов в научных конференциях и семинарах федерального и международного уровней, создает детские игровые пространства в больницах, клиниках и перинатальных центрах, развивает пациентские сообщества.

https://ria.ru/20231101/ii-1906581773.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, сколковский институт науки и технологий, российская академия наук