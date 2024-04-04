https://ria.ru/20240404/krnferentsiya-1937887891.html
В День здоровья печени в Сколтехе пройдет конференция для врачей
В День здоровья печени в Сколтехе пройдет конференция для врачей - РИА Новости, 04.04.2024
В День здоровья печени в Сколтехе пройдет конференция для врачей
Интерактивная конференция, посвященная диагностике и лечению заболеваний печени у детей пройдет 19-20 апреля в Сколковском институте науки и технологий... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:25
2024-04-04T18:25
2024-04-04T18:25
россия
сколковский институт науки и технологий
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937886779_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e7be4e9c08c55cec107a68443f593eae.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Интерактивная конференция, посвященная диагностике и лечению заболеваний печени у детей пройдет 19-20 апреля в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех), сообщает организатор конференции - Благотворительный фонд "Жизнь как чудо". На конференцию, приуроченную к отмечаемому 19 апреля во всем мире Дню здоровья печени, соберутся более 100 специалистов со всей России — врачи, сотрудники медицинских учреждений. Среди приглашенных участников - главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, академик РАН Сергей Готье, заведующий хирургическим отделением №2 (трансплантация печени) НМИЦ ТИО Артем Монахов, заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ, заведующая лабораторией селективного скрининга Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова, председатель экспертного совета ВООЗ Екатерина Захарова, заведующая отделом педиатрии Института неонатологии и педиатрии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, профессор Анна Дегтярева, другие эксперты федеральных и региональных медучреждений. На мероприятии впервые покажут видеоролик, который был снят во время реальной операции по трансплантации печени в центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Конференция пройдет в интерактивном формате. После научной программы участников ожидает квиз: врачи разделятся на команды и будут отвечать на вопросы о лечении и диагностике заболеваний печени у детей, а эксперты будут комментировать правильные ответы. Кроме того, для врачей пройдет тренинг по эффективной коммуникации с пациентами, разборы клинических случаев, лекции от федеральных и региональных спикеров и другие полезные активности, отмечается в сообщении фонда. Благотворительный фонд "Жизнь как чудо" 15 лет помогает детям с тяжелыми заболеваниями печени, а также реализует системные программы по развитию ранней диагностики. Фонд помогает оснащать клиники по всей стране медоборудованием, поддерживает участие врачей из регионов в научных конференциях и семинарах федерального и международного уровней, создает детские игровые пространства в больницах, клиниках и перинатальных центрах, развивает пациентские сообщества.
https://ria.ru/20231101/ii-1906581773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сколковский институт науки и технологий, российская академия наук
Россия, Сколковский институт науки и технологий, Российская академия наук
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Интерактивная конференция, посвященная диагностике и лечению заболеваний печени у детей пройдет 19-20 апреля в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех), сообщает организатор конференции - Благотворительный фонд "Жизнь как чудо".
На конференцию, приуроченную к отмечаемому 19 апреля во всем мире Дню здоровья печени, соберутся более 100 специалистов со всей России
— врачи, сотрудники медицинских учреждений.
Среди приглашенных участников - главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, академик РАН Сергей Готье
, заведующий хирургическим отделением №2 (трансплантация печени) НМИЦ ТИО Артем Монахов, заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ, заведующая лабораторией селективного скрининга Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова, председатель экспертного совета ВООЗ Екатерина Захарова, заведующая отделом педиатрии Института неонатологии и педиатрии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, профессор Анна Дегтярева, другие эксперты федеральных и региональных медучреждений.
На мероприятии впервые покажут видеоролик, который был снят во время реальной операции по трансплантации печени в центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.
Конференция пройдет в интерактивном формате. После научной программы участников ожидает квиз: врачи разделятся на команды и будут отвечать на вопросы о лечении и диагностике заболеваний печени у детей, а эксперты будут комментировать правильные ответы. Кроме того, для врачей пройдет тренинг по эффективной коммуникации с пациентами, разборы клинических случаев, лекции от федеральных и региональных спикеров и другие полезные активности, отмечается в сообщении фонда.
Благотворительный фонд "Жизнь как чудо" 15 лет помогает детям с тяжелыми заболеваниями печени, а также реализует системные программы по развитию ранней диагностики. Фонд помогает оснащать клиники по всей стране медоборудованием, поддерживает участие врачей из регионов в научных конференциях и семинарах федерального и международного уровней, создает детские игровые пространства в больницах, клиниках и перинатальных центрах, развивает пациентские сообщества.