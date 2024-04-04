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Кризис на Украине может выйти за географические рамки, заявили в МИД

Кризис на Украине может выйти за географические рамки, заявили в МИД - РИА Новости, 04.04.2024

Кризис на Украине может выйти за географические рамки, заявили в МИД

Украинский кризис может выйти за свои географические рамки в результате авантюрных действий даже одной из стран НАТО, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T07:16

2024-04-04T07:16

2024-04-04T11:30

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украинский кризис может выйти за свои географические рамки в результате авантюрных действий даже одной из стран НАТО, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко."В результате авантюрных действий даже одной-двух стран — членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб", — заявил он.По словам дипломата, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину "свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации в условиях, когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение" и подобные слова недопустимы.Замминистра также подчеркнул, что любая угроза безопасности России со стороны НАТО не останется без ответа.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы альянсу, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс наращивает силы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность происходящим. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Читайте в Дзен: В тылу и без боя. ВСУ внезапно лишились целой механизированной бригады. Что произошло?Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России. Какой удар готовят по Вашингтону?

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в мире, россия, франция, украина, александр грушко, эммануэль макрон, нато