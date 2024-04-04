Рейтинг@Mail.ru
Кризис на Украине может выйти за географические рамки, заявили в МИД - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:16 04.04.2024 (обновлено: 11:30 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/krizis-1937743077.html
Кризис на Украине может выйти за географические рамки, заявили в МИД
Кризис на Украине может выйти за географические рамки, заявили в МИД - РИА Новости, 04.04.2024
Кризис на Украине может выйти за географические рамки, заявили в МИД
Украинский кризис может выйти за свои географические рамки в результате авантюрных действий даже одной из стран НАТО, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T07:16
2024-04-04T11:30
в мире
россия
франция
украина
александр грушко
эммануэль макрон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922733874_77:0:3713:2045_1920x0_80_0_0_214e0c853383882215efc3c99b7cc97b.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украинский кризис может выйти за свои географические рамки в результате авантюрных действий даже одной из стран НАТО, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.&quot;В результате авантюрных действий даже одной-двух стран — членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб&quot;, — заявил он.По словам дипломата, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину "свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации в условиях, когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение" и подобные слова недопустимы.Замминистра также подчеркнул, что любая угроза безопасности России со стороны НАТО не останется без ответа.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы альянсу, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс наращивает силы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность происходящим. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Читайте в Дзен: В тылу и без боя. ВСУ внезапно лишились целой механизированной бригады. Что произошло?Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России. Какой удар готовят по Вашингтону?
https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html
россия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922733874_532:0:3259:2045_1920x0_80_0_0_6f7067164613a3ec61f76ccb4ec8a2ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, украина, александр грушко, эммануэль макрон, нато
В мире, Россия, Франция, Украина, Александр Грушко, Эммануэль Макрон, НАТО
Кризис на Украине может выйти за географические рамки, заявили в МИД

Замглавы МИД Грушко: кризис на Украине может выйти за свои географические рамки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украинский кризис может выйти за свои географические рамки в результате авантюрных действий даже одной из стран НАТО, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
«

"В результате авантюрных действий даже одной-двух стран — членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб", — заявил он.

По словам дипломата, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину "свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации в условиях, когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение" и подобные слова недопустимы.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Ставки повышаются. Союзники Киева обдумывают радикальный шаг
13 марта, 08:00
Замминистра также подчеркнул, что любая угроза безопасности России со стороны НАТО не останется без ответа.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы альянсу, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс наращивает силы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность происходящим. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Читайте в Дзен: В тылу и без боя. ВСУ внезапно лишились целой механизированной бригады. Что произошло?
Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России. Какой удар готовят по Вашингтону?
 
В миреРоссияФранцияУкраинаАлександр ГрушкоЭммануэль МакронНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала