https://ria.ru/20240404/krivoyrog-1937869723.html

В Кривом Роге из-за блэкаутов создают "небольшие источники электричества"

В Кривом Роге из-за блэкаутов создают "небольшие источники электричества" - РИА Новости, 04.04.2024

В Кривом Роге из-за блэкаутов создают "небольшие источники электричества"

Власти Украины начали создавать "небольшие источники электроэнергии" в городе Кривой Рог, чтобы избежать блэкаутов, часто происходящих после ударов по объектам... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T17:32

2024-04-04T17:32

2024-04-04T17:32

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

украина

александр вилкул

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Власти Украины начали создавать "небольшие источники электроэнергии" в городе Кривой Рог, чтобы избежать блэкаутов, часто происходящих после ударов по объектам энергосистемы страны, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в своем телеграм-канале. "Блэкауты, происходящие из-за ударов по крупным электростанциям и сетям, показали, что необходимо создавать местные небольшие источники электроэнергии. Мы начали это делать в Кривом Роге, прежде всего для больниц", - написал Вилкул. По его словам, учреждения здравоохранения обеспечили генераторами, теперь городские власти занимаются установкой солнечных электростанций. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

https://ria.ru/20240329/obstrel-1936607964.html

кривой рог

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, кривой рог, украина, александр вилкул