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В Кривом Роге из-за блэкаутов создают "небольшие источники электричества" - РИА Новости, 04.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:32 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/krivoyrog-1937869723.html
В Кривом Роге из-за блэкаутов создают "небольшие источники электричества"
В Кривом Роге из-за блэкаутов создают "небольшие источники электричества" - РИА Новости, 04.04.2024
В Кривом Роге из-за блэкаутов создают "небольшие источники электричества"
Власти Украины начали создавать "небольшие источники электроэнергии" в городе Кривой Рог, чтобы избежать блэкаутов, часто происходящих после ударов по объектам... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T17:32
2024-04-04T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
александр вилкул
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Власти Украины начали создавать "небольшие источники электроэнергии" в городе Кривой Рог, чтобы избежать блэкаутов, часто происходящих после ударов по объектам энергосистемы страны, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в своем телеграм-канале. "Блэкауты, происходящие из-за ударов по крупным электростанциям и сетям, показали, что необходимо создавать местные небольшие источники электроэнергии. Мы начали это делать в Кривом Роге, прежде всего для больниц", - написал Вилкул. По его словам, учреждения здравоохранения обеспечили генераторами, теперь городские власти занимаются установкой солнечных электростанций. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
https://ria.ru/20240329/obstrel-1936607964.html
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в мире, кривой рог, украина, александр вилкул
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Александр Вилкул
В Кривом Роге из-за блэкаутов создают "небольшие источники электричества"

Глава Кривого Рога заявил о создании небольших источников электричества в городе

CC BY 3.0 / Виктор Луцкин / Кривой Рог
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
CC BY 3.0 / Виктор Луцкин /
Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Власти Украины начали создавать "небольшие источники электроэнергии" в городе Кривой Рог, чтобы избежать блэкаутов, часто происходящих после ударов по объектам энергосистемы страны, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в своем телеграм-канале.
"Блэкауты, происходящие из-за ударов по крупным электростанциям и сетям, показали, что необходимо создавать местные небольшие источники электроэнергии. Мы начали это делать в Кривом Роге, прежде всего для больниц", - написал Вилкул. По его словам, учреждения здравоохранения обеспечили генераторами, теперь городские власти занимаются установкой солнечных электростанций.
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогУкраинаАлександр Вилкул
 
 
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