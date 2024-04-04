В Кривом Роге из-за блэкаутов создают "небольшие источники электричества"
Глава Кривого Рога заявил о создании небольших источников электричества в городе
Кривой Рог. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Власти Украины начали создавать "небольшие источники электроэнергии" в городе Кривой Рог, чтобы избежать блэкаутов, часто происходящих после ударов по объектам энергосистемы страны, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в своем телеграм-канале.
"Блэкауты, происходящие из-за ударов по крупным электростанциям и сетям, показали, что необходимо создавать местные небольшие источники электроэнергии. Мы начали это делать в Кривом Роге, прежде всего для больниц", - написал Вилкул. По его словам, учреждения здравоохранения обеспечили генераторами, теперь городские власти занимаются установкой солнечных электростанций.
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Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.