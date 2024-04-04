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В Москве заочно арестовали украинского националиста Корчинского - РИА Новости, 04.04.2024
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10:15 04.04.2024 (обновлено: 10:20 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/korchinskiy-1937759956.html
В Москве заочно арестовали украинского националиста Корчинского
В Москве заочно арестовали украинского националиста Корчинского - РИА Новости, 04.04.2024
В Москве заочно арестовали украинского националиста Корчинского
Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского националиста Дмитрия Корчинского за экстремизм, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:15
2024-04-04T10:20
происшествия
россия
москва
дмитрий корчинский
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского националиста Дмитрия Корчинского за экстремизм, сообщили РИА Новости в суде. "Ходатайство об избрании меры пресечения под стражу заочно удовлетворено", - сказала собеседница агентства. По данным суда, фигуранту вменяют пункт "а" часть 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды… совершенные публично). Согласно базе МВД РФ, Корчинский повторно объявлен в розыск.
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происшествия, россия, москва, дмитрий корчинский
Происшествия, Россия, Москва, Дмитрий Корчинский
В Москве заочно арестовали украинского националиста Корчинского

Суд в Москве заочно арестовал украинского националиста Корчинского за экстремизм

CC BY-SA 4.0 / Ivasykus / Дмитрий Корчинский
Дмитрий Корчинский - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Ivasykus /
Дмитрий Корчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского националиста Дмитрия Корчинского за экстремизм, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Ходатайство об избрании меры пресечения под стражу заочно удовлетворено", - сказала собеседница агентства.
По данным суда, фигуранту вменяют пункт "а" часть 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды… совершенные публично).
Согласно базе МВД РФ, Корчинский повторно объявлен в розыск.
Дмитрий Гордон - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Украинского журналиста Дмитрия Гордона* вновь объявили в розыск
28 января, 22:04
 
ПроисшествияРоссияМоскваДмитрий Корчинский
 
 
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