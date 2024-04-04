https://ria.ru/20240404/korchinskiy-1937759956.html

В Москве заочно арестовали украинского националиста Корчинского

В Москве заочно арестовали украинского националиста Корчинского - РИА Новости, 04.04.2024

В Москве заочно арестовали украинского националиста Корчинского

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского националиста Дмитрия Корчинского за экстремизм, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T10:15

2024-04-04T10:15

2024-04-04T10:20

происшествия

россия

москва

дмитрий корчинский

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского националиста Дмитрия Корчинского за экстремизм, сообщили РИА Новости в суде. "Ходатайство об избрании меры пресечения под стражу заочно удовлетворено", - сказала собеседница агентства. По данным суда, фигуранту вменяют пункт "а" часть 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды… совершенные публично). Согласно базе МВД РФ, Корчинский повторно объявлен в розыск.

https://ria.ru/20240128/rozysk-1924030446.html

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происшествия, россия, москва, дмитрий корчинский