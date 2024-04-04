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В Москве заочно арестовали украинского националиста Корчинского
В Москве заочно арестовали украинского националиста Корчинского - РИА Новости, 04.04.2024
В Москве заочно арестовали украинского националиста Корчинского
Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского националиста Дмитрия Корчинского за экстремизм, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:15
2024-04-04T10:15
2024-04-04T10:20
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского националиста Дмитрия Корчинского за экстремизм, сообщили РИА Новости в суде. "Ходатайство об избрании меры пресечения под стражу заочно удовлетворено", - сказала собеседница агентства. По данным суда, фигуранту вменяют пункт "а" часть 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды… совершенные публично). Согласно базе МВД РФ, Корчинский повторно объявлен в розыск.
https://ria.ru/20240128/rozysk-1924030446.html
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происшествия, россия, москва, дмитрий корчинский
Происшествия, Россия, Москва, Дмитрий Корчинский
В Москве заочно арестовали украинского националиста Корчинского
Суд в Москве заочно арестовал украинского националиста Корчинского за экстремизм