https://ria.ru/20240404/korchinskiy-1937756764.html

В России повторно объявили в розыск украинского политика Корчинского

В России повторно объявили в розыск украинского политика Корчинского - РИА Новости, 04.04.2024

В России повторно объявили в розыск украинского политика Корчинского

МВД РФ повторно объявило в розыск украинского националиста и политика Дмитрия Корчинского, следует из базы ведомства. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T09:50

2024-04-04T09:50

2024-04-04T09:59

россия

дмитрий корчинский

происшествия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. МВД РФ повторно объявило в розыск украинского националиста и политика Дмитрия Корчинского, следует из базы ведомства."Дмитрий Корчинский, 22.1.1964. Переобъявлен", - следует из базы розыска МВД РФ.Согласно данным базы МВД, ранее он уже разыскивался, мера пресечения ему не избиралась, статья, по которой разыскивался, также не разглашается.

https://ria.ru/20240403/pobeda-1937453804.html

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2024

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россия, дмитрий корчинский, происшествия