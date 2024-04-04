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В России повторно объявили в розыск украинского политика Корчинского - РИА Новости, 04.04.2024
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09:50 04.04.2024 (обновлено: 09:59 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/korchinskiy-1937756764.html
В России повторно объявили в розыск украинского политика Корчинского
В России повторно объявили в розыск украинского политика Корчинского - РИА Новости, 04.04.2024
В России повторно объявили в розыск украинского политика Корчинского
МВД РФ повторно объявило в розыск украинского националиста и политика Дмитрия Корчинского, следует из базы ведомства. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T09:50
2024-04-04T09:59
россия
дмитрий корчинский
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. МВД РФ повторно объявило в розыск украинского националиста и политика Дмитрия Корчинского, следует из базы ведомства."Дмитрий Корчинский, 22.1.1964. Переобъявлен", - следует из базы розыска МВД РФ.Согласно данным базы МВД, ранее он уже разыскивался, мера пресечения ему не избиралась, статья, по которой разыскивался, также не разглашается.
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россия, дмитрий корчинский, происшествия
Россия, Дмитрий Корчинский, Происшествия
В России повторно объявили в розыск украинского политика Корчинского

МВД: В России повторно объявили в розыск украинского политика Корчинского

CC BY-SA 4.0 / Ivasykus / Украинский политический и общественный деятель, журналист и телеведущий Дмитрий Корчинский
Украинский политический и общественный деятель, журналист и телеведущий Дмитрий Корчинский - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Ivasykus /
Украинский политический и общественный деятель, журналист и телеведущий Дмитрий Корчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. МВД РФ повторно объявило в розыск украинского националиста и политика Дмитрия Корчинского, следует из базы ведомства.
«
"Дмитрий Корчинский, 22.1.1964. Переобъявлен", - следует из базы розыска МВД РФ.
Согласно данным базы МВД, ранее он уже разыскивался, мера пресечения ему не избиралась, статья, по которой разыскивался, также не разглашается.
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