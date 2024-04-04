https://ria.ru/20240404/korchinskiy-1937756764.html
В России повторно объявили в розыск украинского политика Корчинского
В России повторно объявили в розыск украинского политика Корчинского - РИА Новости, 04.04.2024
В России повторно объявили в розыск украинского политика Корчинского
МВД РФ повторно объявило в розыск украинского националиста и политика Дмитрия Корчинского, следует из базы ведомства. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T09:50
2024-04-04T09:50
2024-04-04T09:59
россия
дмитрий корчинский
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. МВД РФ повторно объявило в розыск украинского националиста и политика Дмитрия Корчинского, следует из базы ведомства."Дмитрий Корчинский, 22.1.1964. Переобъявлен", - следует из базы розыска МВД РФ.Согласно данным базы МВД, ранее он уже разыскивался, мера пресечения ему не избиралась, статья, по которой разыскивался, также не разглашается.
https://ria.ru/20240403/pobeda-1937453804.html
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россия, дмитрий корчинский, происшествия
Россия, Дмитрий Корчинский, Происшествия
В России повторно объявили в розыск украинского политика Корчинского
МВД: В России повторно объявили в розыск украинского политика Корчинского