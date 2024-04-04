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СМИ: банки до 1 мая начали отменять комиссии за перевод самому себе - РИА Новости, 04.04.2024
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18:22 04.04.2024 (обновлено: 21:30 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/komissii-1937887046.html
СМИ: банки до 1 мая начали отменять комиссии за перевод самому себе
СМИ: банки до 1 мая начали отменять комиссии за перевод самому себе - РИА Новости, 04.04.2024
СМИ: банки до 1 мая начали отменять комиссии за перевод самому себе
Российские банки до вступления в силу закона – 1 мая – начали отменять комиссии для своих клиентов по переводу самому себе, от процентов за такую услугу уже... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:22
2024-04-04T21:30
технологии
банки
банковские карты
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские банки до вступления в силу закона – 1 мая – начали отменять комиссии для своих клиентов по переводу самому себе, от процентов за такую услугу уже отказались "Тинькофф" и "Альфа", пишет газета "Известия". Российские банки должны отменить комиссию за перевод самому себе в другой банк. Сумма для перевода без комиссии составит до 30 миллионов рублей в месяц по СБП и реквизитам. При этом некоторые российские банки перешли на такие условия по переводу раньше времени, а в других, например, в "Сбере" сообщили, что реализуют этот функционал в срок. "Сбербанк планирует запустить эту услугу к 1 мая в соответствии с требованиями федерального закона", - отметили в банке. Также в срок отменить комиссию собираются и банк "ДОМ.РФ", ПСБ, Почта Банк, крымский РНКБ, банк "Синара". Между тем, в "Тинькоффе" переводы самому себе на счета других банков в принципе всегда бесплатный. В кредитной организации рассказали, что отсутствие процентов за перевод действуют с самого запуска переводов по номеру телефона. При этом комиссии по переводу в этой кредитной организации нет не только самому себе, но и в пользу других людей. "Новое законодательство требует от кредитных организаций не только отменить комиссии за переводы себе до 30 миллионов рублей, но и обеспечить возможность полностью использовать этот лимит в рамках одного перевода. Таким образом, комиссионные и лимитные ограничения, которые ранее существенно затрудняли возможности выбора наиболее удобного с точки зрения сервисов и услуг банка, исключаются на законодательном уровне", — уточнили в "Тинькофф". Альфа-банк отменил комиссию за перевод самому себе в другие банки в апреле 2023 года. Речь идет о перечислениях с карты на карту, по реквизитам в приложении, через СБП по номеру телефона, за рублевые переводы с карты на карту в большинство зарубежных банков. По мнению директора по инновациям банка "Синара" Виталия Копысова, с помощью повышенного лимита первое время пассивы будут более активно перемещаться между игроками рынка: закрывать депозиты в одном банке и переводить их в другой станет проще.
https://realty.ria.ru/20240301/banki-1930482809.html
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технологии, банки, банковские карты, псб (банк псб)
Технологии, Банки, Банковские карты, ПСБ (Банк ПСБ)

СМИ: банки до 1 мая начали отменять комиссии за перевод самому себе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПользователь у банкоматов
Пользователь у банкоматов - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские банки до вступления в силу закона – 1 мая – начали отменять комиссии для своих клиентов по переводу самому себе, от процентов за такую услугу уже отказались "Тинькофф" и "Альфа", пишет газета "Известия".
Российские банки должны отменить комиссию за перевод самому себе в другой банк. Сумма для перевода без комиссии составит до 30 миллионов рублей в месяц по СБП и реквизитам.
При этом некоторые российские банки перешли на такие условия по переводу раньше времени, а в других, например, в "Сбере" сообщили, что реализуют этот функционал в срок.
"Сбербанк планирует запустить эту услугу к 1 мая в соответствии с требованиями федерального закона", - отметили в банке. Также в срок отменить комиссию собираются и банк "ДОМ.РФ", ПСБ, Почта Банк, крымский РНКБ, банк "Синара".
Между тем, в "Тинькоффе" переводы самому себе на счета других банков в принципе всегда бесплатный. В кредитной организации рассказали, что отсутствие процентов за перевод действуют с самого запуска переводов по номеру телефона. При этом комиссии по переводу в этой кредитной организации нет не только самому себе, но и в пользу других людей.
Дом.РФ
"Дом.РФ": банки без комиссий по льготной ипотеке улучшили позиции в январе
1 марта, 14:10
«
"Новое законодательство требует от кредитных организаций не только отменить комиссии за переводы себе до 30 миллионов рублей, но и обеспечить возможность полностью использовать этот лимит в рамках одного перевода. Таким образом, комиссионные и лимитные ограничения, которые ранее существенно затрудняли возможности выбора наиболее удобного с точки зрения сервисов и услуг банка, исключаются на законодательном уровне", — уточнили в "Тинькофф".
Альфа-банк отменил комиссию за перевод самому себе в другие банки в апреле 2023 года. Речь идет о перечислениях с карты на карту, по реквизитам в приложении, через СБП по номеру телефона, за рублевые переводы с карты на карту в большинство зарубежных банков.
По мнению директора по инновациям банка "Синара" Виталия Копысова, с помощью повышенного лимита первое время пассивы будут более активно перемещаться между игроками рынка: закрывать депозиты в одном банке и переводить их в другой станет проще.
 
ТехнологииБанкиБанковские картыПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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