https://ria.ru/20240404/kofe-1937835855.html
Эксперт назвал причину роста цен на кофе в мире
Эксперт назвал причину роста цен на кофе в мире - РИА Новости, 04.04.2024
Эксперт назвал причину роста цен на кофе в мире
Цены на кофе в мире растут из-за экстремальной погоды в странах-производителях: в Бразилии, ключевом производителе арабики, идут проливные дожди, а во Вьетнаме, РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:23
2024-04-04T15:23
2024-04-04T15:23
экономика
бразилия
вьетнам
минас-жерайс
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Цены на кофе в мире растут из-за экстремальной погоды в странах-производителях: в Бразилии, ключевом производителе арабики, идут проливные дожди, а во Вьетнаме, производящем сорт робуста, засуха, прокомментировала РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. Биржевая стоимость кофе сорта робуста в мире в четверг достигла исторического рекорда – 3847 долларов за тонну, одновременно растут цены и на арабику - до максимума с сентября 2022 года в 4851 доллар за тонну, следует из данных ICE Futures. "Цены на кофе растут из-за экстремальных погодных условий в Бразилии и Вьетнаме, основных производителях этого продукта. В Бразилии, ключевом производителе арабики, идут проливные дожди в регионе Минас-Жерайс — на него приходится треть урожая кофе в стране", - сказала Рокотянская. "Еще хуже обстоят дела с робустой — цены на нее за последний год выросли гораздо сильнее. Чрезмерная засуха во Вьетнаме заставляет рынок волноваться по поводу будущих поставок робусты. На прошлой неделе Вьетнамская ассоциация кофе, а также местный минсельхоз, заявили о возможном падении производства на 20% по сравнению с прошлым годом", - добавила она. Международная организация кофе ранее отмечала, что выпуск арабики в прошлом сельскохозяйственном году увеличился на 1,8% - до 94 миллионов мешков, а вот сорт робуста, наоборот, показал сокращение на 2% - до 74,2 миллиона мешков. При этом ожидается, что в нынешнем году мировое потребление кофе вырастет на 2,2% - до 177 миллионов мешков, причем наибольший вклад в общий прирост внесут страны, не производящие зерна.
https://radiosputnik.ru/20240404/evropa-1937817019.html
https://ria.ru/20231127/kofe-1912080379.html
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экономика, бразилия, вьетнам, минас-жерайс, бкс мир инвестиций
Экономика, Бразилия, Вьетнам, Минас-Жерайс, БКС Мир инвестиций
Эксперт назвал причину роста цен на кофе в мире
Эксперт: рост цен на кофе вызван экстремальной погодой в странах-производителях
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Цены на кофе в мире растут из-за экстремальной погоды в странах-производителях: в Бразилии, ключевом производителе арабики, идут проливные дожди, а во Вьетнаме, производящем сорт робуста, засуха, прокомментировала РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.
Биржевая стоимость кофе сорта робуста в мире в четверг достигла исторического рекорда – 3847 долларов за тонну, одновременно растут цены и на арабику - до максимума с сентября 2022 года в 4851 доллар за тонну, следует из данных ICE Futures.
«
"Цены на кофе растут из-за экстремальных погодных условий в Бразилии и Вьетнаме, основных производителях этого продукта. В Бразилии, ключевом производителе арабики, идут проливные дожди в регионе Минас-Жерайс — на него приходится треть урожая кофе в стране", - сказала Рокотянская.
"Еще хуже обстоят дела с робустой — цены на нее за последний год выросли гораздо сильнее. Чрезмерная засуха во Вьетнаме заставляет рынок волноваться по поводу будущих поставок робусты. На прошлой неделе Вьетнамская ассоциация кофе, а также местный минсельхоз, заявили о возможном падении производства на 20% по сравнению с прошлым годом", - добавила она.
Международная организация кофе ранее отмечала, что выпуск арабики в прошлом сельскохозяйственном году увеличился на 1,8% - до 94 миллионов мешков, а вот сорт робуста, наоборот, показал сокращение на 2% - до 74,2 миллиона мешков. При этом ожидается, что в нынешнем году мировое потребление кофе вырастет на 2,2% - до 177 миллионов мешков, причем наибольший вклад в общий прирост внесут страны, не производящие зерна.