https://ria.ru/20240404/kievstar-1937761676.html
СБУ обвинила российских хакеров в атаке на "Киевстар"
СБУ обвинила российских хакеров в атаке на "Киевстар" - РИА Новости, 04.04.2024
СБУ обвинила российских хакеров в атаке на "Киевстар"
СБУ в Telegram-канале утверждает, что за атакой на украинского оператора связи "Киевстар" стоят российские хакеры, не приводя при этом никаких доказательств;... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:24
2024-04-04T10:24
2024-04-04T10:24
в мире
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киевстар
служба безопасности украины
международный уголовный суд
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. СБУ в Telegram-канале утверждает, что за атакой на украинского оператора связи "Киевстар" стоят российские хакеры, не приводя при этом никаких доказательств; материалы собираются передать в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признаёт. "СБУ идентифицировала хакеров российского ГРУ, которые атаковали "Киевстар", и передаст материалы дела в Гаагу", - говорится в сообщении, опубликованном украинской спецслужбой. При этом, как отмечается в публикации, сбор доказательной базы все еще не завершен, экспертизы по оценке ущерба и перечня пораженных систем все еще ведутся. В декабре 2023 года произошел технический сбой в работе украинского оператора связи "Киевстар", абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной сбоя стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично разрушена IT-инфраструктура оператора. Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка, практически все, включая тысячи виртуальных серверов, было разрушено в результате кибератаки на "Киевстар". Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
https://ria.ru/20240315/abrams-1933316530.html
https://ria.ru/20240201/arest-1924851397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, гаага, киевстар, служба безопасности украины, международный уголовный суд
В мире, Россия, Гаага, Киевстар, Служба безопасности Украины, Международный уголовный суд
СБУ обвинила российских хакеров в атаке на "Киевстар"
СБУ обвинила российских хакеров в атаке на "Киевстар", не приведя доказательств
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
СБУ в Telegram-канале
утверждает, что за атакой на украинского оператора связи "Киевстар" стоят российские хакеры, не приводя при этом никаких доказательств; материалы собираются передать в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признаёт.
"СБУ идентифицировала хакеров российского ГРУ
, которые атаковали "Киевстар", и передаст материалы дела в Гаагу", - говорится в сообщении, опубликованном украинской спецслужбой.
При этом, как отмечается в публикации, сбор доказательной базы все еще не завершен, экспертизы по оценке ущерба и перечня пораженных систем все еще ведутся.
В декабре 2023 года произошел технический сбой в работе украинского оператора связи "Киевстар", абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной сбоя стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично разрушена IT-инфраструктура оператора. Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка, практически все, включая тысячи виртуальных серверов, было разрушено в результате кибератаки на "Киевстар".
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.