https://ria.ru/20240404/kharkov-1937846316.html
В Харькове обесточили установку "Источник нейтронов"
В Харькове обесточили установку "Источник нейтронов" - РИА Новости, 04.04.2024
В Харькове обесточили установку "Источник нейтронов"
Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове лишилась внешнего электроснабжения после взрывов, объект перешел на аварийное... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:51
2024-04-04T15:51
2024-04-04T15:51
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_0:266:2831:1858_1920x0_80_0_0_bb515b34c43fa950bcacd6c8f3d2530b.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове лишилась внешнего электроснабжения после взрывов, объект перешел на аварийное энергообеспечение, сообщили в госинспекции ядерного регулирования Украины. По данным госинспекции, установка предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов. "Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове потеряла внешнее электроснабжение в 4 апреля после ударов по городу. После обесточивания сработала система аварийного энергообеспечения, начали работать дизель-генераторы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что радиационная ситуация на площадке находится в пределах нормы. Как сообщает украинский телеканал "Общественное", в ночь на четверг Харьковская область подверглась ударам - там, в том числе в областном центре, прозвучало 12 взрывов. Украинское издание "Страна" сообщало, что в Харькове получили повреждения ряд промышленных предприятий, а также объекты критической и энергетической инфраструктуры. По информации издания, в Харькове и Харьковской области отключены около 350 тысяч потребителей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
https://ria.ru/20240402/kharkov-1937452767.html
харьков
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_cb899cf7e4619708118465d6895da41e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В Харькове обесточили установку "Источник нейтронов"
Установка "Источник нейтронов" в Харькове лишилась внешнего электроснабжения
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове лишилась внешнего электроснабжения после взрывов, объект перешел на аварийное энергообеспечение, сообщили в госинспекции ядерного регулирования Украины.
По данным госинспекции, установка предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.
"Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове потеряла внешнее электроснабжение в 4 апреля после ударов по городу. После обесточивания сработала система аварийного энергообеспечения, начали работать дизель-генераторы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что радиационная ситуация на площадке находится в пределах нормы.
Как сообщает украинский телеканал "Общественное", в ночь на четверг Харьковская область
подверглась ударам - там, в том числе в областном центре, прозвучало 12 взрывов. Украинское издание "Страна" сообщало, что в Харькове получили повреждения ряд промышленных предприятий, а также объекты критической и энергетической инфраструктуры. По информации издания, в Харькове и Харьковской области отключены около 350 тысяч потребителей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что российские войска в боях с ВСУ
не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.