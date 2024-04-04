https://ria.ru/20240404/kharkov-1937846316.html

В Харькове обесточили установку "Источник нейтронов"

В Харькове обесточили установку "Источник нейтронов" - РИА Новости, 04.04.2024

В Харькове обесточили установку "Источник нейтронов"

Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове лишилась внешнего электроснабжения после взрывов, объект перешел на аварийное... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:51

2024-04-04T15:51

2024-04-04T15:51

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове лишилась внешнего электроснабжения после взрывов, объект перешел на аварийное энергообеспечение, сообщили в госинспекции ядерного регулирования Украины. По данным госинспекции, установка предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов. "Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове потеряла внешнее электроснабжение в 4 апреля после ударов по городу. После обесточивания сработала система аварийного энергообеспечения, начали работать дизель-генераторы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что радиационная ситуация на площадке находится в пределах нормы. Как сообщает украинский телеканал "Общественное", в ночь на четверг Харьковская область подверглась ударам - там, в том числе в областном центре, прозвучало 12 взрывов. Украинское издание "Страна" сообщало, что в Харькове получили повреждения ряд промышленных предприятий, а также объекты критической и энергетической инфраструктуры. По информации издания, в Харькове и Харьковской области отключены около 350 тысяч потребителей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

https://ria.ru/20240402/kharkov-1937452767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы украины, украина