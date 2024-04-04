https://ria.ru/20240404/kharkov-1937770075.html

Подполье сообщило об ударе российских войск по РОВД в Харькове

Подполье сообщило об ударе российских войск по РОВД в Харькове - РИА Новости, 04.04.2024

Подполье сообщило об ударе российских войск по РОВД в Харькове

Ударом ВС РФ по РОВД в Харькове в ночь на четверг ликвидированы около 15 и ранены более 20 украинских силовиков, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:11

2024-04-04T11:11

2024-04-04T11:13

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ДОНЕЦК 4 апр - РИА Новости. Ударом ВС РФ по РОВД в Харькове в ночь на четверг ликвидированы около 15 и ранены более 20 украинских силовиков, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные харьковских подпольщиков."Ночью прилетело в Харьков в здание РОВД по улице Любови Малой. Местные каналы показывают повреждения соседнего жилого дома, а здание РОВД показывать не стали. Туда направились "скорые", но мигалки не включали, только сирены. По предварительным данным, около 15 погибших и более 20 раненых На данный момент доступа туда нет, все перекрыто", - рассказал подпольщик.Ранее он рассказал РИА Новости о поражении в ходе вечерних и ночных ударов танкового училища с иностранными танками и западными инструкторами в Харькове, а также по производству дронов ВСУ на Мерефянском механическом заводе в Харьковской области, рядом с которым на ж/д вокзале под удар попал и поезд с боеприпасами и личным составом ВСУ.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

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Кирилл Волков

харьков, вооруженные силы рф, в мире, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, мвд украины, украина, россия