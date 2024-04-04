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Подполье сообщило об ударе российских войск по РОВД в Харькове - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 04.04.2024 (обновлено: 11:13 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/kharkov-1937770075.html
Подполье сообщило об ударе российских войск по РОВД в Харькове
Подполье сообщило об ударе российских войск по РОВД в Харькове - РИА Новости, 04.04.2024
Подполье сообщило об ударе российских войск по РОВД в Харькове
Ударом ВС РФ по РОВД в Харькове в ночь на четверг ликвидированы около 15 и ранены более 20 украинских силовиков, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:11
2024-04-04T11:13
специальная военная операция на украине
харьков
вооруженные силы рф
в мире
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
мвд украины
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ДОНЕЦК 4 апр - РИА Новости. Ударом ВС РФ по РОВД в Харькове в ночь на четверг ликвидированы около 15 и ранены более 20 украинских силовиков, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные харьковских подпольщиков."Ночью прилетело в Харьков в здание РОВД по улице Любови Малой. Местные каналы показывают повреждения соседнего жилого дома, а здание РОВД показывать не стали. Туда направились "скорые", но мигалки не включали, только сирены. По предварительным данным, около 15 погибших и более 20 раненых На данный момент доступа туда нет, все перекрыто", - рассказал подпольщик.Ранее он рассказал РИА Новости о поражении в ходе вечерних и ночных ударов танкового училища с иностранными танками и западными инструкторами в Харькове, а также по производству дронов ВСУ на Мерефянском механическом заводе в Харьковской области, рядом с которым на ж/д вокзале под удар попал и поезд с боеприпасами и личным составом ВСУ.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
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харьков, вооруженные силы рф, в мире, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, мвд украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы РФ, В мире, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, МВД Украины, Украина, Россия
Подполье сообщило об ударе российских войск по РОВД в Харькове

Подполье: при ударе по РОВД в Харькове уничтожено около 15 украинских силовиков

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные в Харькове
Украинские пожарные в Харькове - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные в Харькове . Архивное фото
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ДОНЕЦК 4 апр - РИА Новости. Ударом ВС РФ по РОВД в Харькове в ночь на четверг ликвидированы около 15 и ранены более 20 украинских силовиков, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные харьковских подпольщиков.
"Ночью прилетело в Харьков в здание РОВД по улице Любови Малой. Местные каналы показывают повреждения соседнего жилого дома, а здание РОВД показывать не стали. Туда направились "скорые", но мигалки не включали, только сирены. По предварительным данным, около 15 погибших и более 20 раненых На данный момент доступа туда нет, все перекрыто", - рассказал подпольщик.
Ранее он рассказал РИА Новости о поражении в ходе вечерних и ночных ударов танкового училища с иностранными танками и западными инструкторами в Харькове, а также по производству дронов ВСУ на Мерефянском механическом заводе в Харьковской области, рядом с которым на ж/д вокзале под удар попал и поезд с боеприпасами и личным составом ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВооруженные силы РФВ миреХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныМВД УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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