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ВС России поразили танковое училище в Харькове, сообщили подпольщики - РИА Новости, 04.04.2024
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11:03 04.04.2024 (обновлено: 16:03 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/kharkov-1937767740.html
ВС России поразили танковое училище в Харькове, сообщили подпольщики
ВС России поразили танковое училище в Харькове, сообщили подпольщики - РИА Новости, 04.04.2024
ВС России поразили танковое училище в Харькове, сообщили подпольщики
Российские военные нанесли удар по танковому училищу ВСУ в Харькове, где находились иностранные танки и инструкторы, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:03
2024-04-04T16:03
специальная военная операция на украине
харьков
вооруженные силы рф
в мире
украина
вооруженные силы украины
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 4 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по танковому училищу ВСУ в Харькове, где находились иностранные танки и инструкторы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег-харьковчан.&quot;Под удар попало танковое училище по улице Полтавский Шлях, 192, в Харькове. По данным подполья, на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, в микрорайоне Новые Дома в Слободском районе Харькова было два попадания.Предварительно, удар нанесли по подстанции, после чего в городе пропал свет. Но агентура подполья в Харькове сообщает, что сейчас троллейбусы уже ходят.Также российские военные поразили здание РОВД на улице Любови Малой. &quot;Местные каналы показывают повреждения соседнего жилого дома, а здание РОВД показывать не стали. Туда направились скорые, но мигалки не включали, только сирены. По предварительным данным, около 15 погибших и более 20 раненых. На данный момент доступа туда нет, все перекрыто&quot;, — рассказал Лебедев.Кроме того, под удар попал Мерефянский механический завод в городе Мерефа, рядом с Харьковом. На предприятии, по информации подполья, изготавливали и хранили БПЛА.Лебедев добавил, что завод граничит с железнодорожным вокзалом. В момент удара, по данным подпольщиков, там разгружался состав с военной техникой, боеприпасами и личным составом ВСУ, из-за детонации на заводе состав тоже попал под удар.Читайте в Дзен: В тылу и без боя. ВСУ внезапно лишились целой механизированной бригады. Что произошло?Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России. Какой удар готовят по Вашингтону?
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
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харьков, вооруженные силы рф, в мире, украина, вооруженные силы украины, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев
ВС России поразили танковое училище в Харькове, сообщили подпольщики

Подполье: ВС России ударили в Харькове по иностранным танкам и инструкторам

© Фото : Ігор Клименко/TelegramПожарный на месте взрыва в Харькове
Пожарный на месте взрыва в Харькове - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : Ігор Клименко/Telegram
Пожарный на месте взрыва в Харькове. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по танковому училищу ВСУ в Харькове, где находились иностранные танки и инструкторы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег-харьковчан.
«

"Под удар попало танковое училище по улице Полтавский Шлях, 192, в Харькове. По данным подполья, на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, в микрорайоне Новые Дома в Слободском районе Харькова было два попадания.
Предварительно, удар нанесли по подстанции, после чего в городе пропал свет. Но агентура подполья в Харькове сообщает, что сейчас троллейбусы уже ходят.
Также российские военные поразили здание РОВД на улице Любови Малой.
«

"Местные каналы показывают повреждения соседнего жилого дома, а здание РОВД показывать не стали. Туда направились скорые, но мигалки не включали, только сирены. По предварительным данным, около 15 погибших и более 20 раненых. На данный момент доступа туда нет, все перекрыто", — рассказал Лебедев.

Кроме того, под удар попал Мерефянский механический завод в городе Мерефа, рядом с Харьковом. На предприятии, по информации подполья, изготавливали и хранили БПЛА.
Лебедев добавил, что завод граничит с железнодорожным вокзалом. В момент удара, по данным подпольщиков, там разгружался состав с военной техникой, боеприпасами и личным составом ВСУ, из-за детонации на заводе состав тоже попал под удар.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВооруженные силы РФВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСергей Лебедев
 
 
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