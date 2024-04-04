https://ria.ru/20240404/kharkov-1937767740.html

ВС России поразили танковое училище в Харькове, сообщили подпольщики

ВС России поразили танковое училище в Харькове, сообщили подпольщики - РИА Новости, 04.04.2024

ВС России поразили танковое училище в Харькове, сообщили подпольщики

Российские военные нанесли удар по танковому училищу ВСУ в Харькове, где находились иностранные танки и инструкторы, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:03

2024-04-04T11:03

2024-04-04T16:03

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сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 4 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по танковому училищу ВСУ в Харькове, где находились иностранные танки и инструкторы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег-харьковчан."Под удар попало танковое училище по улице Полтавский Шлях, 192, в Харькове. По данным подполья, на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами", — сказал собеседник агентства.По его словам, в микрорайоне Новые Дома в Слободском районе Харькова было два попадания.Предварительно, удар нанесли по подстанции, после чего в городе пропал свет. Но агентура подполья в Харькове сообщает, что сейчас троллейбусы уже ходят.Также российские военные поразили здание РОВД на улице Любови Малой. "Местные каналы показывают повреждения соседнего жилого дома, а здание РОВД показывать не стали. Туда направились скорые, но мигалки не включали, только сирены. По предварительным данным, около 15 погибших и более 20 раненых. На данный момент доступа туда нет, все перекрыто", — рассказал Лебедев.Кроме того, под удар попал Мерефянский механический завод в городе Мерефа, рядом с Харьковом. На предприятии, по информации подполья, изготавливали и хранили БПЛА.Лебедев добавил, что завод граничит с железнодорожным вокзалом. В момент удара, по данным подпольщиков, там разгружался состав с военной техникой, боеприпасами и личным составом ВСУ, из-за детонации на заводе состав тоже попал под удар.Читайте в Дзен: В тылу и без боя. ВСУ внезапно лишились целой механизированной бригады. Что произошло?Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России. Какой удар готовят по Вашингтону?

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьков, вооруженные силы рф, в мире, украина, вооруженные силы украины, сергей лебедев