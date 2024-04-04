https://ria.ru/20240404/kharkov-1937765269.html
Подполье сообщило об ударе по производству дронов в Харьковской области
Подполье сообщило об ударе по производству дронов в Харьковской области - РИА Новости, 04.04.2024
Подполье сообщило об ударе по производству дронов в Харьковской области
Вооруженные силы России нанесли удары по Харьковской области, они пришлись по Мерефянскому механическому заводу, где по данным подполья производились и... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:49
2024-04-04T10:49
2024-04-04T11:51
специальная военная операция на украине
харьковская область
харьков
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары по Харьковской области, они пришлись по Мерефянскому механическому заводу, где по данным подполья производились и хранились БПЛА, а также по железнодорожному составу с военными и боеприпасами ВСУ, сообщил в четверг РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег-харьковчан."Вечером третьего и ночью четвертого апреля по Харькову и пригороду пришлась целая серия ударов по военным объектам. Вечером 3 апреля был прилет в городе Мерефа, рядом с Харьковом. Удар был в стороне Мерефянского механического завода. Наша агентура подтвердила, что на заводе изготавливались и хранились БПЛА", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что завод граничит с железнодорожным вокзалом. В момент удара, по данным подпольщиков, там разгружался состав с военной техникой, боеприпасами и личным составом ВСУ, из-за детонации на заводе состав тоже попал под удар, сказал Лебедев.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
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Сергей Лебедев о российских ударах по военным объектам в Харьковской области
Сергей Лебедев о российских ударах по военным объектам в Харьковской области
2024-04-04T10:49
true
PT2M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Харьков, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Сергей Лебедев, Украина
Подполье сообщило об ударе по производству дронов в Харьковской области
Подполье: ВС России ударили по заводу БПЛА и поезду с боеприпасами под Харьковом