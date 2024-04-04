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Эксперт назвал страны, в которых возможна экспансия карт "Мир" - РИА Новости, 04.04.2024
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06:22 04.04.2024 (обновлено: 06:29 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/karta_mir-1937740570.html
Эксперт назвал страны, в которых возможна экспансия карт "Мир"
Эксперт назвал страны, в которых возможна экспансия карт "Мир" - РИА Новости, 04.04.2024
Эксперт назвал страны, в которых возможна экспансия карт "Мир"
Возможности экспансии карт "Мир" сохраняются в ряде стран, в том числе странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Ближнего Востока, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T06:22
2024-04-04T06:29
ближний восток
экономика
атр
латинская америка
игорь додон
ольга скоробогатова
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Возможности экспансии карт "Мир" сохраняются в ряде стран, в том числе странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Ближнего Востока, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов. "Как будет складываться ситуация, пока трудно сказать, но, на мой взгляд, по-прежнему имеются возможности экспансии карт "Мир" в странах АТР, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Сроки подготовки к приему карт "Мир" в других странах могут сильно различаться в зависимости от разных факторов, но в среднем они могут составлять около года", - сказал Додонов. Он также полагает, что угроза санкций за сотрудничество с Национальной системой платежных карт (НСПК) будет тормозить процесс расширения географии использования карт "Мир". Во вторник первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что Банк России прорабатывает с российскими банками, работающими в странах, которые отказались от карт "Мир", расширение там сети банкоматов и POS-терминалов. НСПК попала под санкции США в феврале. Ранее на неделе НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Киргизии "Элкарт" о прекращении работы с платежной системой "Мир" с 3 апреля. А с 30 марта обслуживать карты "Мир" перестала единая платежная система Армении ArCa, причиной в обоих случаях назывались риски вторичных санкций․ Работа по внедрению российской платежной системы ведется не первый год - так, в октябре 2022 года сообщалось о таких планах в отношении стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также Китая. Ожидалось, что карты "Мир" начнут принимать в Египте, Таиланде, Иране, Индонезии, Индии, Венесуэле, на Кубе, на Маврикии, в Нигерии, Эфиопии. В январе 2024 года союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма доктор наук Кан 3ов сообщил, что Мьянма начнет принимать карты "Мир" с 20 февраля. В середине марта 2024 года глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина сообщила, что прием российской карты "Мир" на территории Кубы обеспечен в 100% платежной инфраструктуры.
https://ria.ru/20240403/mir-1937597448.html
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ближний восток
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ближний восток, экономика, атр, латинская америка, игорь додон, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф)
Ближний Восток, Экономика, АТР, Латинская Америка, Игорь Додон, Ольга Скоробогатова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Эксперт назвал страны, в которых возможна экспансия карт "Мир"

Эксперт Додонов: в ряде стран есть возможности для экспансии карт "Мир"

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карта "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Возможности экспансии карт "Мир" сохраняются в ряде стран, в том числе странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Ближнего Востока, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.
«
"Как будет складываться ситуация, пока трудно сказать, но, на мой взгляд, по-прежнему имеются возможности экспансии карт "Мир" в странах АТР, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Сроки подготовки к приему карт "Мир" в других странах могут сильно различаться в зависимости от разных факторов, но в среднем они могут составлять около года", - сказал Додонов.
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Все банки в Киргизии перестали обслуживать карты "Мир"
3 апреля, 14:55
Он также полагает, что угроза санкций за сотрудничество с Национальной системой платежных карт (НСПК) будет тормозить процесс расширения географии использования карт "Мир".
Во вторник первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что Банк России прорабатывает с российскими банками, работающими в странах, которые отказались от карт "Мир", расширение там сети банкоматов и POS-терминалов.
НСПК попала под санкции США в феврале. Ранее на неделе НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Киргизии "Элкарт" о прекращении работы с платежной системой "Мир" с 3 апреля. А с 30 марта обслуживать карты "Мир" перестала единая платежная система Армении ArCa, причиной в обоих случаях назывались риски вторичных санкций․
Флаг России - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России удалось заглушить риторику США в странах Африки, заявили в AFRICOM
7 марта, 23:12
Работа по внедрению российской платежной системы ведется не первый год - так, в октябре 2022 года сообщалось о таких планах в отношении стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также Китая. Ожидалось, что карты "Мир" начнут принимать в Египте, Таиланде, Иране, Индонезии, Индии, Венесуэле, на Кубе, на Маврикии, в Нигерии, Эфиопии.
В январе 2024 года союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма доктор наук Кан 3ов сообщил, что Мьянма начнет принимать карты "Мир" с 20 февраля. В середине марта 2024 года глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина сообщила, что прием российской карты "Мир" на территории Кубы обеспечен в 100% платежной инфраструктуры.
Ереван - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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3 апреля, 14:25
 
Ближний ВостокЭкономикаАТРЛатинская АмерикаИгорь ДодонОльга СкоробогатоваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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