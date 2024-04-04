https://ria.ru/20240404/karta_mir-1937740570.html

Эксперт назвал страны, в которых возможна экспансия карт "Мир"

Эксперт назвал страны, в которых возможна экспансия карт "Мир" - РИА Новости, 04.04.2024

Эксперт назвал страны, в которых возможна экспансия карт "Мир"

Возможности экспансии карт "Мир" сохраняются в ряде стран, в том числе странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Ближнего Востока, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T06:22

2024-04-04T06:22

2024-04-04T06:29

ближний восток

экономика

атр

латинская америка

игорь додон

ольга скоробогатова

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Возможности экспансии карт "Мир" сохраняются в ряде стран, в том числе странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Ближнего Востока, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов. "Как будет складываться ситуация, пока трудно сказать, но, на мой взгляд, по-прежнему имеются возможности экспансии карт "Мир" в странах АТР, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Сроки подготовки к приему карт "Мир" в других странах могут сильно различаться в зависимости от разных факторов, но в среднем они могут составлять около года", - сказал Додонов. Он также полагает, что угроза санкций за сотрудничество с Национальной системой платежных карт (НСПК) будет тормозить процесс расширения географии использования карт "Мир". Во вторник первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что Банк России прорабатывает с российскими банками, работающими в странах, которые отказались от карт "Мир", расширение там сети банкоматов и POS-терминалов. НСПК попала под санкции США в феврале. Ранее на неделе НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Киргизии "Элкарт" о прекращении работы с платежной системой "Мир" с 3 апреля. А с 30 марта обслуживать карты "Мир" перестала единая платежная система Армении ArCa, причиной в обоих случаях назывались риски вторичных санкций․ Работа по внедрению российской платежной системы ведется не первый год - так, в октябре 2022 года сообщалось о таких планах в отношении стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также Китая. Ожидалось, что карты "Мир" начнут принимать в Египте, Таиланде, Иране, Индонезии, Индии, Венесуэле, на Кубе, на Маврикии, в Нигерии, Эфиопии. В январе 2024 года союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма доктор наук Кан 3ов сообщил, что Мьянма начнет принимать карты "Мир" с 20 февраля. В середине марта 2024 года глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина сообщила, что прием российской карты "Мир" на территории Кубы обеспечен в 100% платежной инфраструктуры.

https://ria.ru/20240403/mir-1937597448.html

https://ria.ru/20240307/ritorika-1931842502.html

https://ria.ru/20240403/armeniya-1937589009.html

ближний восток

атр

латинская америка

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ближний восток, экономика, атр, латинская америка, игорь додон, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф)