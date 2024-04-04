https://ria.ru/20240404/karta-1937866131.html

Виртуальную "Карту жителя" запустили в Нижегородской области

Виртуальную "Карту жителя" запустили в Нижегородской области - РИА Новости, 04.04.2024

Виртуальную "Карту жителя" запустили в Нижегородской области

Виртуальную "Карту жителя" запустили в Нижегородской области первыми в стране, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T17:39

2024-04-04T17:39

2024-04-04T17:40

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

технологии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр — РИА Новости. Виртуальную "Карту жителя" запустили в Нижегородской области первыми в стране, заявил глава региона Глеб Никитин. Благодаря виртуальной карте более удобным становится самый популярный сервис на "Карте жителя" - транспортный проездной. С ее помощью можно будет оплачивать проезд в общественном транспорте по льготным тарифам, при этом иметь при себе подтверждающие документы не нужно. Виртуальная "Карта жителя" доступна полностью в электронном виде - на смартфонах системы Android с поддержкой технологии NFC. "Карта жителя изначально создавалась как универсальный ключ к цифровым социальным сервисам и важным информационным ресурсам региона. Сейчас мы обновляем портал проекта, создаем новые возможности. Уже сейчас нижегородцы могут первыми в стране выпустить виртуальную "Карту жителя Нижегородской области" в мобильном приложении. Она станет удобной заменой "пластику", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина. Оформить виртуальную "Карту жителя" можно через одноименное мобильное приложение для смартфонов на операционной системе Android с функцией NFC. После авторизации через "Госуслуги" пользователям станет доступна функция "Оформить виртуальную карту". При оформлении обычной карты по умолчанию будет записан тариф для оплаты проезда "60 минут с бесплатной пересадкой" на все виды городского транспорта. При оформлении карты для льготных категорий граждан будет записан один из льготных тарифов. Как отметили в Центре координации проектов цифровой экономики, среди нововведений - регистрация на портале и в мобильном приложении после авторизации через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на "Госуслугах". Авторизацию с помощью "Госуслуг" нужно будет совершить и ранее зарегистрированным иным способом пользователям. "Раньше это был вход по номеру телефона, сейчас вход на "Карту жителя" осуществляется через "Госуслуги". Это и безопасно, и быстро. Далее нижегородцы могут пользоваться всеми возможностями портала. Например, оформить виртуальную карту и оплачивать проезд с помощью смартфона с установленным приложением "Карта жителя". В ближайшей перспективе планируем расширить функционал полезными социальными сервисами", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. Сегодня для пользователей доступны также сервисы получения льгот для отдельных категорий граждан, "Карта школьника" и "Карта студента". "Сейчас в систему загружаются данные ранее выпущенных карт. Это занимает некоторое время, поэтому не все пользователи сразу могут увидеть свои карты. Но постепенно все ранее оформленные карты будут отображены в профиле пользователя", - говорится в сообщении. В последней версии приложения доступны функции для родителей по управлению "Картой школьника", доступна передача показаний приборов учета в разделе "ЖКХ", отслеживание ранее оплаченных квитанций. Эти функции также есть и на официальном портале проекта: nn-card.ru.

https://ria.ru/20230616/sertifikat-1878696107.html

https://ria.ru/20240306/investitsii-1931470326.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нижегородская область, глеб никитин, технологии