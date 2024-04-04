https://ria.ru/20240404/kadry-1937815392.html

Экономике в ближайшие годы будет не хватать кадров, заявил Путин

Экономике в ближайшие годы будет не хватать кадров, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024

Экономике в ближайшие годы будет не хватать кадров, заявил Путин

Экономика России будет испытывать дефицит кадров, нужно понимать, что в ближайшие годы предстоит с этим жить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:06

2024-04-04T14:06

2024-04-04T14:06

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Экономика России будет испытывать дефицит кадров, нужно понимать, что в ближайшие годы предстоит с этим жить, заявил президент РФ Владимир Путин. "При этом подчеркну: с учетом демографических вызовов в ближайшие годы экономика России будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров, это абсолютно точно, это мы должны понимать. Мы с этим будет жить в ближайшие годы", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

https://ria.ru/20231204/rabochie_kadry-1913516521.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, экономика