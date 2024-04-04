https://ria.ru/20240404/kadry-1937815392.html
Экономике в ближайшие годы будет не хватать кадров, заявил Путин
Экономике в ближайшие годы будет не хватать кадров, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
Экономике в ближайшие годы будет не хватать кадров, заявил Путин
Экономика России будет испытывать дефицит кадров, нужно понимать, что в ближайшие годы предстоит с этим жить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:06
2024-04-04T14:06
2024-04-04T14:06
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Экономика России будет испытывать дефицит кадров, нужно понимать, что в ближайшие годы предстоит с этим жить, заявил президент РФ Владимир Путин. "При этом подчеркну: с учетом демографических вызовов в ближайшие годы экономика России будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров, это абсолютно точно, это мы должны понимать. Мы с этим будет жить в ближайшие годы", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
https://ria.ru/20231204/rabochie_kadry-1913516521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Экономике в ближайшие годы будет не хватать кадров, заявил Путин
Путин: в ближайшие годы предстоит жить с дефицитом кадров в российской экономике