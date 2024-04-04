Израиль готовится к возможному ответному удару Ирана, сообщили СМИ
I24 News: Израиль готовится к возможному ответному удару Ирана
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Израиль готовится к возможному ответу Ирана на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске, приписываемый израильским силам, сообщает местный телеканал i24 News со ссылкой на израильский источник.
"Мы готовимся", - приводит телеканал слова источника, который при этом отметил, что "никакой истерики" по этому поводу нет.
Ранее сообщалось, что командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соответствии с оперативной оценкой ситуации распорядилось временно отменить отпуска для военнослужащих всех боевых подразделений. Представитель армии Израиля рассказал РИА Новости, что это распоряжение касается как солдат-срочников, так и резервистов, которые сейчас задействованы в боевых частях.
В понедельник минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.