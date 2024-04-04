https://ria.ru/20240404/izrail-1937809103.html

Израиль готовится к возможному ответному удару Ирана, сообщили СМИ

Израиль готовится к возможному ответному удару Ирана, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.04.2024

Израиль готовится к возможному ответному удару Ирана, сообщили СМИ

Израиль готовится к возможному ответу Ирана на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске, приписываемый израильским силам, сообщает местный телеканал i24 РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:41

2024-04-04T13:41

2024-04-04T13:41

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Израиль готовится к возможному ответу Ирана на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске, приписываемый израильским силам, сообщает местный телеканал i24 News со ссылкой на израильский источник. "Мы готовимся", - приводит телеканал слова источника, который при этом отметил, что "никакой истерики" по этому поводу нет. Ранее сообщалось, что командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соответствии с оперативной оценкой ситуации распорядилось временно отменить отпуска для военнослужащих всех боевых подразделений. Представитель армии Израиля рассказал РИА Новости, что это распоряжение касается как солдат-срочников, так и резервистов, которые сейчас задействованы в боевых частях. В среду на фоне угроз из Тегерана ответить на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске командование ЦАХАЛ, провело оценку ситуации с безопасностью и приняло решение увеличить призыв военнослужащих из числа резервистов для частей противовоздушной обороны. В понедельник минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в арабской республике Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского минобороны, здание консульства в результате удара было разрушено. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что погибли семь офицеров КСИР, среди них - два высокопоставленных генерала-советника: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль заплатит высокую цену за эту атаку, а лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.

https://ria.ru/20240402/iran-1937223234.html

https://ria.ru/20240402/udar-1937297693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, цены на нефть, иран, дамаск (город), сирия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году