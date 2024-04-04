https://ria.ru/20240404/izrail-1937774976.html

Армия Израиля временно отменила отпуска для военных

Армия Израиля временно отменила отпуска для военных - РИА Новости, 04.04.2024

Армия Израиля временно отменила отпуска для военных

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соответствии с оперативной оценкой ситуации распорядилось временно отменить отпуска для военнослужащих всех боевых... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:32

2024-04-04T11:32

2024-04-04T11:32

в мире

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соответствии с оперативной оценкой ситуации распорядилось временно отменить отпуска для военнослужащих всех боевых подразделений, сообщила в четверг армейская пресс-служба. "В соответствии с оценкой ситуации было решено, что отпуска будут временно приостановлены для (военнослужащих) всех боевых подразделений ЦАХАЛ. ЦАХАЛ находится в состоянии войны, и вопрос размещения сил находится под постоянной оценкой в соответствии с (актуальными) требованиями (безопасности)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240404/konflikt-1915630213.html

израиль

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль