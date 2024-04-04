https://ria.ru/20240404/izrail-1937774976.html
Армия Израиля временно отменила отпуска для военных
Армия Израиля временно отменила отпуска для военных - РИА Новости, 04.04.2024
Армия Израиля временно отменила отпуска для военных
Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соответствии с оперативной оценкой ситуации распорядилось временно отменить отпуска для военнослужащих всех боевых... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:32
2024-04-04T11:32
2024-04-04T11:32
в мире
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соответствии с оперативной оценкой ситуации распорядилось временно отменить отпуска для военнослужащих всех боевых подразделений, сообщила в четверг армейская пресс-служба. "В соответствии с оценкой ситуации было решено, что отпуска будут временно приостановлены для (военнослужащих) всех боевых подразделений ЦАХАЛ. ЦАХАЛ находится в состоянии войны, и вопрос размещения сил находится под постоянной оценкой в соответствии с (актуальными) требованиями (безопасности)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240404/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль
Армия Израиля временно отменила отпуска для военных
Армия Израиля временно отменила отпуска для военных всех подразделений
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соответствии с оперативной оценкой ситуации распорядилось временно отменить отпуска для военнослужащих всех боевых подразделений, сообщила в четверг армейская пресс-служба.
"В соответствии с оценкой ситуации было решено, что отпуска будут временно приостановлены для (военнослужащих) всех боевых подразделений ЦАХАЛ
. ЦАХАЛ находится в состоянии войны, и вопрос размещения сил находится под постоянной оценкой в соответствии с (актуальными) требованиями (безопасности)", - говорится в сообщении.