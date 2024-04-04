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Армия Израиля временно отменила отпуска для военных - РИА Новости, 04.04.2024
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11:32 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/izrail-1937774976.html
Армия Израиля временно отменила отпуска для военных
Армия Израиля временно отменила отпуска для военных - РИА Новости, 04.04.2024
Армия Израиля временно отменила отпуска для военных
Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соответствии с оперативной оценкой ситуации распорядилось временно отменить отпуска для военнослужащих всех боевых... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:32
2024-04-04T11:32
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соответствии с оперативной оценкой ситуации распорядилось временно отменить отпуска для военнослужащих всех боевых подразделений, сообщила в четверг армейская пресс-служба. "В соответствии с оценкой ситуации было решено, что отпуска будут временно приостановлены для (военнослужащих) всех боевых подразделений ЦАХАЛ. ЦАХАЛ находится в состоянии войны, и вопрос размещения сил находится под постоянной оценкой в соответствии с (актуальными) требованиями (безопасности)", - говорится в сообщении.
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в мире, израиль
В мире, Израиль
Армия Израиля временно отменила отпуска для военных

Армия Израиля временно отменила отпуска для военных всех подразделений

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в Сдероте
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в Сдероте. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соответствии с оперативной оценкой ситуации распорядилось временно отменить отпуска для военнослужащих всех боевых подразделений, сообщила в четверг армейская пресс-служба.
"В соответствии с оценкой ситуации было решено, что отпуска будут временно приостановлены для (военнослужащих) всех боевых подразделений ЦАХАЛ. ЦАХАЛ находится в состоянии войны, и вопрос размещения сил находится под постоянной оценкой в соответствии с (актуальными) требованиями (безопасности)", - говорится в сообщении.
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