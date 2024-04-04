Верховный лидер Ирана опубликовал сообщение на иврите
Верховный лидер Ирана Хаменеи на иврите пригрозил Израилю за удар в Сирии
© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али ХаменеиВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал пост на иврите в соцсети X, в котором выступил с угрозой в адрес Израиля после атаки на иранское консульство в Сирии.
"С Божьей помощью мы заставим сионистов (Израиль. — Прим. ред.) раскаяться в преступлении против иранского консульства в Дамаске", — говорится в сообщении.
Во вторник Хаменеи заявил, что Иран заставит Израиль пожалеть об атаке на консульство, при этом он пожелал "мира и милости" погибшим.
В понедельник вечером Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари — последний в ходе атаки не пострадал. Само здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников — Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".