https://ria.ru/20240404/ivrit-1937736235.html

Верховный лидер Ирана опубликовал сообщение на иврите

Верховный лидер Ирана опубликовал сообщение на иврите - РИА Новости, 04.04.2024

Верховный лидер Ирана опубликовал сообщение на иврите

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал пост на иврите в соцсети X, в котором выступил с угрозой в адрес Израиля после атаки на иранское консульство в... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T04:52

2024-04-04T04:52

2024-04-04T11:51

в мире

иран

израиль

сирия

али хаменеи

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал пост на иврите в соцсети X, в котором выступил с угрозой в адрес Израиля после атаки на иранское консульство в Сирии."С Божьей помощью мы заставим сионистов (Израиль. — Прим. ред.) раскаяться в преступлении против иранского консульства в Дамаске", — говорится в сообщении.Во вторник Хаменеи заявил, что Иран заставит Израиль пожалеть об атаке на консульство, при этом он пожелал "мира и милости" погибшим.В понедельник вечером Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари — последний в ходе атаки не пострадал. Само здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.По заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников — Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".

https://ria.ru/20240403/ssha-1937525740.html

https://ria.ru/20240403/politika-1937518743.html

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в мире, иран, израиль, сирия, али хаменеи, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году