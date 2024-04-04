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Верховный лидер Ирана опубликовал сообщение на иврите - РИА Новости, 04.04.2024
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04:52 04.04.2024 (обновлено: 11:51 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/ivrit-1937736235.html
Верховный лидер Ирана опубликовал сообщение на иврите
Верховный лидер Ирана опубликовал сообщение на иврите - РИА Новости, 04.04.2024
Верховный лидер Ирана опубликовал сообщение на иврите
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал пост на иврите в соцсети X, в котором выступил с угрозой в адрес Израиля после атаки на иранское консульство в... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T04:52
2024-04-04T11:51
в мире
иран
израиль
сирия
али хаменеи
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал пост на иврите в соцсети X, в котором выступил с угрозой в адрес Израиля после атаки на иранское консульство в Сирии."С Божьей помощью мы заставим сионистов (Израиль. — Прим. ред.) раскаяться в преступлении против иранского консульства в Дамаске", — говорится в сообщении.Во вторник Хаменеи заявил, что Иран заставит Израиль пожалеть об атаке на консульство, при этом он пожелал "мира и милости" погибшим.В понедельник вечером Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари — последний в ходе атаки не пострадал. Само здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.По заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников — Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
https://ria.ru/20240403/ssha-1937525740.html
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в мире, иран, израиль, сирия, али хаменеи, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Израиль, Сирия, Али Хаменеи, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Верховный лидер Ирана опубликовал сообщение на иврите

Верховный лидер Ирана Хаменеи на иврите пригрозил Израилю за удар в Сирии

© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али ХаменеиВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал пост на иврите в соцсети X, в котором выступил с угрозой в адрес Израиля после атаки на иранское консульство в Сирии.
"С Божьей помощью мы заставим сионистов (Израиль. — Прим. ред.) раскаяться в преступлении против иранского консульства в Дамаске", — говорится в сообщении.
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В США боятся атак по их силам после удара по консульству Ирана, пишут СМИ
3 апреля, 11:22
Во вторник Хаменеи заявил, что Иран заставит Израиль пожалеть об атаке на консульство, при этом он пожелал "мира и милости" погибшим.
В понедельник вечером Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари — последний в ходе атаки не пострадал. Само здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников — Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Место ракетного удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске
Полянский дал юридическую оценку удару Израиля по консульству Ирана
3 апреля, 10:52
 
В миреИранИзраильСирияАли ХаменеиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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