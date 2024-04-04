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Власти Ирана назвали цель террористов, напавших на полицейские участки - РИА Новости, 04.04.2024
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01:47 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/iran-1937729520.html
Власти Ирана назвали цель террористов, напавших на полицейские участки
Власти Ирана назвали цель террористов, напавших на полицейские участки - РИА Новости, 04.04.2024
Власти Ирана назвали цель террористов, напавших на полицейские участки
Участники признанной в Иране террористической суннитской группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), напавшие на два полицейских участка в городах... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T01:47
2024-04-04T01:47
иран
белуджистан
захедан
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ТЕГЕРАН, 4 апр – РИА Новости. Участники признанной в Иране террористической суннитской группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), напавшие на два полицейских участка в городах Раск и Чабахар юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, планировали проникнуть в штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), заявил замгубернатора Алиреза Мархамати. "Террористы в Раске планировали проникнуть в штаб-квартиру КСИР, но им помешала перестрелка с полицией. Тем не менее конфликт все еще продолжается", - приводит слова Мархамати Telegram-канал правительства Ирана. Иранские СМИ сообщают об убитых и раненых террористах, однако расходятся в их числе. В конце февраля агентство Mehr сообщило, что сотрудники сил безопасности Ирана провели на юго-востоке страны операцию по задержанию одного из лидеров "Джейш аль-Адль" Исмаила Шахбахша, в ходе операции главарь и его сообщники были ликвидированы. В середине декабря минувшего года суннитская группировка, ведущая борьбу против правительства Ирана, основную часть населения которой составляют шииты, взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в области Раск в провинции Систан и Белуджистан. Прокурор города Захедан (административный центр провинции) Мехди Шамсабади сообщил, что в результате этого теракта 12 сотрудников полицейского управления погибли и семь получили ранения.
https://ria.ru/20240403/ssha-1937525740.html
https://ria.ru/20240325/iran-1935781025.html
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иран, белуджистан, захедан, в мире
Иран, Белуджистан, Захедан, В мире
Власти Ирана назвали цель террористов, напавших на полицейские участки

В Иране назвали целью атаковавших полицию террористов проникновение в штаб КСИР

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 4 апр – РИА Новости. Участники признанной в Иране террористической суннитской группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), напавшие на два полицейских участка в городах Раск и Чабахар юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, планировали проникнуть в штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), заявил замгубернатора Алиреза Мархамати.
«
"Террористы в Раске планировали проникнуть в штаб-квартиру КСИР, но им помешала перестрелка с полицией. Тем не менее конфликт все еще продолжается", - приводит слова Мархамати Telegram-канал правительства Ирана.
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Вчера, 11:22
Иранские СМИ сообщают об убитых и раненых террористах, однако расходятся в их числе.
В конце февраля агентство Mehr сообщило, что сотрудники сил безопасности Ирана провели на юго-востоке страны операцию по задержанию одного из лидеров "Джейш аль-Адль" Исмаила Шахбахша, в ходе операции главарь и его сообщники были ликвидированы.
В середине декабря минувшего года суннитская группировка, ведущая борьбу против правительства Ирана, основную часть населения которой составляют шииты, взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в области Раск в провинции Систан и Белуджистан. Прокурор города Захедан (административный центр провинции) Мехди Шамсабади сообщил, что в результате этого теракта 12 сотрудников полицейского управления погибли и семь получили ранения.
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