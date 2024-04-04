https://ria.ru/20240404/iran-1937729520.html

Власти Ирана назвали цель террористов, напавших на полицейские участки

Власти Ирана назвали цель террористов, напавших на полицейские участки - РИА Новости, 04.04.2024

Власти Ирана назвали цель террористов, напавших на полицейские участки

Участники признанной в Иране террористической суннитской группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), напавшие на два полицейских участка в городах... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T01:47

2024-04-04T01:47

2024-04-04T01:47

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ТЕГЕРАН, 4 апр – РИА Новости. Участники признанной в Иране террористической суннитской группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), напавшие на два полицейских участка в городах Раск и Чабахар юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, планировали проникнуть в штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), заявил замгубернатора Алиреза Мархамати. "Террористы в Раске планировали проникнуть в штаб-квартиру КСИР, но им помешала перестрелка с полицией. Тем не менее конфликт все еще продолжается", - приводит слова Мархамати Telegram-канал правительства Ирана. Иранские СМИ сообщают об убитых и раненых террористах, однако расходятся в их числе. В конце февраля агентство Mehr сообщило, что сотрудники сил безопасности Ирана провели на юго-востоке страны операцию по задержанию одного из лидеров "Джейш аль-Адль" Исмаила Шахбахша, в ходе операции главарь и его сообщники были ликвидированы. В середине декабря минувшего года суннитская группировка, ведущая борьбу против правительства Ирана, основную часть населения которой составляют шииты, взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в области Раск в провинции Систан и Белуджистан. Прокурор города Захедан (административный центр провинции) Мехди Шамсабади сообщил, что в результате этого теракта 12 сотрудников полицейского управления погибли и семь получили ранения.

https://ria.ru/20240403/ssha-1937525740.html

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иран, белуджистан, захедан, в мире