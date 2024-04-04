https://ria.ru/20240404/iran-1937729252.html

При нападении террористов в Иране погибли три сотрудника сил правопорядка

При нападении террористов в Иране погибли три сотрудника сил правопорядка - РИА Новости, 04.04.2024

При нападении террористов в Иране погибли три сотрудника сил правопорядка

Трое сотрудников сил безопасности погибли в схватке с участниками признанной в Иране террористической суннитской группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T01:33

2024-04-04T01:33

2024-04-04T02:50

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ТЕГЕРАН, 4 апр – РИА Новости. Трое сотрудников сил безопасности погибли в схватке с участниками признанной в Иране террористической суннитской группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), которые напали на два полицейских участка в городах Раск и Чабахар в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан, заявил замгубернатора провинции Алиреза Мархамати.Ранее Мархамати сообщал, что террористы планировали войти в штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), однако им помешала перестрелка с сотрудниками сил правопорядка."Трое сотрудников сил безопасности погибли в схватке с "Джейш аль-Адль", - приводит слова Мархамати агентство Jamaran.Замгубернатора уточнил, что нападение началось около 22:00 по местному времени, и подчеркнул, что группировка "Джейш аль-Адль" связана с Израилем. Его заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в регионе Ближнего Востока в связи с осуществленным в понедельник израильскими ВВС авиаударом по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске, в результате которого погибли 13 человек, в том числе два высокопоставленных генерала-советника Ирана: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Агентство Mehr уточняет, что среди погибших - заместитель начальника 11-го полицейского участка Чабахар Аббас Мир.Иранские СМИ сообщают об убитых и раненых террористах, но их данные расходятся: кто-то пишет, что ликвидировали одного нападавшего, кто-то - двух.В конце февраля агентство Mehr сообщило, что сотрудники сил безопасности Ирана провели на юго-востоке страны операцию по задержанию одного из лидеров "Джейш аль-Адль" Исмаила Шахбахша, в ходе операции главарь и его сообщники были ликвидированы.В середине декабря минувшего года суннитская группировка, ведущая борьбу против правительства Ирана, основную часть населения которой составляют шииты, взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в области Раск в провинции Систан и Белуджистан. Прокурор города Захедан (административный центр провинции) Мехди Шамсабади сообщил, что в результате этого теракта 12 сотрудников полицейского управления погибли и семь получили ранения.

https://ria.ru/20240404/iran-1937729520.html

https://ria.ru/20240402/medvedev-1937415533.html

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иран, в мире, белуджистан, израиль