https://ria.ru/20240404/iran-1937726625.html

Террористы напали на два полицейских участка в Иране

Террористы напали на два полицейских участка в Иране - РИА Новости, 04.04.2024

Террористы напали на два полицейских участка в Иране

Участники признанной в Иране террористической суннитской группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") напали на два полицейских участка в городах Раск... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T00:50

2024-04-04T00:50

2024-04-04T02:30

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ТЕГЕРАН, 4 апр – РИА Новости. Участники признанной в Иране террористической суннитской группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") напали на два полицейских участка в городах Раск и Чабахар юго-восточной иранской провинции Систан и Беледжистан, заявил замгубернатора Алиреза Мархамати."Несколько минут назад произошла террористическая атака на полицейские участки Раска и Чабахара", - приводит слова Мархамати агентство IRNA.В бою с террористами погибли три сотрудника сил безопасности.Замгубернатора уточнил, что нападение началось около 22:00 по местному времени, и подчеркнул, что группировка "Джейш аль-Адль" связана с Израилем. Его заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в регионе Ближнего Востока в связи с осуществленным в понедельник израильскими ВВС авиаударом по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске, в результате которого погибли 13 человек, в том числе два высокопоставленных генерала-советника Ирана: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранские СМИ сообщают об убитых и раненых террористах, но их данные расходятся: кто-то пишет, что ликвидировали одного нападавшего, кто-то — двух.В конце февраля агентство Mehr сообщило, что сотрудники сил безопасности Ирана провели на юго-востоке страны операцию по задержанию одного из лидеров "Джейш аль-Адль" Исмаила Шахбахша, в ходе операции главарь и его сообщники были ликвидированы.В середине декабря минувшего года суннитская группировка, ведущая борьбу против правительства Ирана, основную часть населения которой составляют шииты, взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в области Раск в провинции Систан и Белуджистан. Прокурор города Захедан (административный центр провинции) Мехди Шамсабади сообщил, что в результате этого теракта 12 сотрудников полицейского управления погибли и семь получили ранения.

https://ria.ru/20240105/terrorist-1919878420.html

https://ria.ru/20240403/ssha-1937525740.html

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иран, в мире, белуджистан, захедан