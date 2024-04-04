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Иракские группировки заявили об атаке на израильскую авиабазу - РИА Новости, 04.04.2024
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02:50 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/irak-1937732642.html
Иракские группировки заявили об атаке на израильскую авиабазу
Иракские группировки заявили об атаке на израильскую авиабазу - РИА Новости, 04.04.2024
Иракские группировки заявили об атаке на израильскую авиабазу
Шиитские вооруженные группировки, входящие в состав "Исламского сопротивления в Ираке", заявили, что атаковали с помощью беспилотников авиабазу Рамат-Давид на... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T02:50
2024-04-04T02:50
израиль
россия
тель-авив
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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КАИР, 4 апр - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки, входящие в состав "Исламского сопротивления в Ираке", заявили, что атаковали с помощью беспилотников авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля. "Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали в четверг с помощью беспилотников сионистскую (израильскую - ред.) авиабазу Рамат-Давид", - говорится в заявлении формирований. В марте группировки заявляли об ударах по аэропорту Бен-Гурион и электростанции в Тель-Авиве, военному аэродрому населенного пункта Кирьят-Шмона на севере Израиля и военной авиабазе "Пальмахим" в центральной части страны. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших от израильских ударов в секторе Газа приблизилось к 33 тысячам, около 75,6 тысячи человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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израиль, россия, тель-авив, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Тель-Авив, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Иракские группировки заявили об атаке на израильскую авиабазу

Иракские группировки заявили, что атаковали с помощью БПЛА авиабазу Израиля

© AP Photo / Hani MohammedШиитские повстанцы-хуситы
Шиитские повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Шиитские повстанцы-хуситы. Архивное фото
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КАИР, 4 апр - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки, входящие в состав "Исламского сопротивления в Ираке", заявили, что атаковали с помощью беспилотников авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля.
«
"Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали в четверг с помощью беспилотников сионистскую (израильскую - ред.) авиабазу Рамат-Давид", - говорится в заявлении формирований.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Власти Ирана назвали цель террористов, напавших на полицейские участки
01:47
В марте группировки заявляли об ударах по аэропорту Бен-Гурион и электростанции в Тель-Авиве, военному аэродрому населенного пункта Кирьят-Шмона на севере Израиля и военной авиабазе "Пальмахим" в центральной части страны.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Йемен - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Британские ВМС сообщили об инциденте у берегов Йемена
23 марта, 18:58
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших от израильских ударов в секторе Газа приблизилось к 33 тысячам, около 75,6 тысячи человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Автомобиль некоммерческой организации Всемирная центральная кухня после израильского удара в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Израиль назвал удар, при котором погибли члены НКО, серьезной ошибкой
Вчера, 02:00
 
ИзраильРоссияТель-АвивВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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