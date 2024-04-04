https://ria.ru/20240404/intervyu-1937728505.html
Карлсон сообщил, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью
Карлсон сообщил, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью - РИА Новости, 04.04.2024
Карлсон сообщил, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Владимир Зеленский проигнорировал его просьбы об интервью. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T01:18
2024-04-04T01:18
2024-04-04T01:31
россия
украина
киев
владимир зеленский
такер карлсон
нато
youtube
майк джонсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926508_611:223:2419:1240_1920x0_80_0_0_2a079fa15facb919f5826a39ec3f7410.jpg
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Владимир Зеленский проигнорировал его просьбы об интервью.Карлсон в среду в соцсети Х опубликовал видео, в котором рассуждает об американской помощи Киеву и беседует с конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. Журналист заявил, что направил запрос об интервью спикеру палаты представителей Майку Джонсону, который, как утверждает Карлсон, на запрос не ответил."Мы также направили многочисленные запросы об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Конечно, он их проигнорировал", - добавил Карлсон.В феврале журналист взял интервью у президента России Владимира Путина. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. В соцсети X оно набрало более 211,4 миллиона просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 19,4 миллиона. Тогда же Карлсон сообщил, что предложил Зеленскому также дать ему интервью, выразив надежду, что тот согласится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слов журналиста, заявил, что это дело киевского режима, "они много дают интервью".
https://ria.ru/20240402/peregovory-1937443651.html
https://ria.ru/20240308/bayden-1931868157.html
https://ria.ru/20240207/intervyu-1925907915.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926508_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af481cb7d40e3007f88d43a6b9036562.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, владимир зеленский, такер карлсон, нато, youtube, майк джонсон, в мире
Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, НАТО, YouTube, Майк Джонсон, В мире
Карлсон сообщил, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью
Журналист Карлсон: Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью