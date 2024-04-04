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Карлсон сообщил, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью - РИА Новости, 04.04.2024
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01:18 04.04.2024 (обновлено: 01:31 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/intervyu-1937728505.html
Карлсон сообщил, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью
Карлсон сообщил, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью - РИА Новости, 04.04.2024
Карлсон сообщил, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Владимир Зеленский проигнорировал его просьбы об интервью. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T01:18
2024-04-04T01:31
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Владимир Зеленский проигнорировал его просьбы об интервью.Карлсон в среду в соцсети Х опубликовал видео, в котором рассуждает об американской помощи Киеву и беседует с конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. Журналист заявил, что направил запрос об интервью спикеру палаты представителей Майку Джонсону, который, как утверждает Карлсон, на запрос не ответил.&quot;Мы также направили многочисленные запросы об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Конечно, он их проигнорировал&quot;, - добавил Карлсон.В феврале журналист взял интервью у президента России Владимира Путина. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. В соцсети X оно набрало более 211,4 миллиона просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 19,4 миллиона. Тогда же Карлсон сообщил, что предложил Зеленскому также дать ему интервью, выразив надежду, что тот согласится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слов журналиста, заявил, что это дело киевского режима, "они много дают интервью".
https://ria.ru/20240402/peregovory-1937443651.html
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россия, украина, киев, владимир зеленский, такер карлсон, нато, youtube, майк джонсон, в мире
Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, НАТО, YouTube, Майк Джонсон, В мире
Карлсон сообщил, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью

Журналист Карлсон: Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Владимир Зеленский проигнорировал его просьбы об интервью.
Карлсон в среду в соцсети Х опубликовал видео, в котором рассуждает об американской помощи Киеву и беседует с конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. Журналист заявил, что направил запрос об интервью спикеру палаты представителей Майку Джонсону, который, как утверждает Карлсон, на запрос не ответил.
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«

"Мы также направили многочисленные запросы об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Конечно, он их проигнорировал", - добавил Карлсон.

В феврале журналист взял интервью у президента России Владимира Путина. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. В соцсети X оно набрало более 211,4 миллиона просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 19,4 миллиона.
Тогда же Карлсон сообщил, что предложил Зеленскому также дать ему интервью, выразив надежду, что тот согласится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слов журналиста, заявил, что это дело киевского режима, "они много дают интервью".
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