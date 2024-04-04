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Перспективные пилотные ИИ-проекты получат более полумиллиарда рублей - РИА Новости, 04.04.2024
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12:13 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/ii-proekty-1937787574.html
Перспективные пилотные ИИ-проекты получат более полумиллиарда рублей
Перспективные пилотные ИИ-проекты получат более полумиллиарда рублей - РИА Новости, 04.04.2024
Перспективные пилотные ИИ-проекты получат более полумиллиарда рублей
"Сколково" начал отбор перспективных пилотных проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которые получат в этом году поддержку в размере 554 миллионов... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:13
2024-04-04T12:13
сколково
игорь шувалов
дмитрий чернышенко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
технологии
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. "Сколково" начал отбор перспективных пилотных проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которые получат в этом году поддержку в размере 554 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Фонда, входящего в Группу ВЭБ.РФ. Программа реализуется в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" и направлена на содействие пилотному внедрению отечественных ИИ-решений в приоритетных отраслях экономики. Нацпроект курирует заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Куратором федерального проекта является Минэкономразвития России. "Для государства в первую очередь важно, чтобы финансовая поддержка перспективных проектов становилась более доступной. Это позволяет обеспечить внедрение технологий в широкий спектр отраслей. Искусственный интеллект остается одним из важнейших инструментов для повышения эффективности российских предприятий и развития отраслей экономики", — отметил заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников, его слова привели в ведомстве. Размер грантов составит от 20 до 100 миллионов рублей. Планируется поддержать проекты российских компаний, внедряющих ИИ для преобразования технологических или бизнес-процессов. Для получения гранта проекты должны являться пилотными и предусматривать применение технологий искусственного интеллекта в производстве, операционной деятельности или в работе предоставляемых сервисов, уточняется в сообщении. "Внедрение искусственного интеллекта – важнейшее направление для повышения эффективности отраслей экономики и достижения технологического суверенитета. Группа ВЭБ.РФ во взаимодействии с правительством постоянно совершенствует механизмы поддержки компаний-разработчиков. Рассчитываем, что и в 2024 году с помощью таких грантов мы поддержим наиболее конкурентоспособные и перспективные решения", — подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого приводится в сообщении. Кроме того, в этом году будет уменьшен перечень документов, необходимых для получения финансовой поддержки. Изменения также коснутся участия малых технологических компаний. Они получат дополнительные баллы при оценке заявки в рамках конкурсного отбора и более не будут ограничены объемом выручки в два миллиарда рублей, добавили в пресс-службе. "Для разработчиков, относящихся к числу малых технологических компаний (МТК), будут предусмотрены преимущества при оценке. Они получат дополнительные баллы в рамках конкурсного отбора и повышенный порог по допустимому объему выручки", — цитирует пресс-служба председателя правления Фонда "Сколково" Игоря Дроздова.
https://ria.ru/20240402/intellekt-1937213296.html
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сколково, игорь шувалов, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, технологии, вэб.рф (вэб)
Сколково, Игорь Шувалов, Дмитрий Чернышенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, Технологии, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Перспективные пилотные ИИ-проекты получат более полумиллиарда рублей

© iStock.com / Arkadiusz WargułaЭкран компьютера
Экран компьютера - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© iStock.com / Arkadiusz Warguła
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. "Сколково" начал отбор перспективных пилотных проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которые получат в этом году поддержку в размере 554 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Фонда, входящего в Группу ВЭБ.РФ.
Программа реализуется в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" и направлена на содействие пилотному внедрению отечественных ИИ-решений в приоритетных отраслях экономики. Нацпроект курирует заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Куратором федерального проекта является Минэкономразвития России.
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"Для государства в первую очередь важно, чтобы финансовая поддержка перспективных проектов становилась более доступной. Это позволяет обеспечить внедрение технологий в широкий спектр отраслей. Искусственный интеллект остается одним из важнейших инструментов для повышения эффективности российских предприятий и развития отраслей экономики", — отметил заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников, его слова привели в ведомстве.
Размер грантов составит от 20 до 100 миллионов рублей. Планируется поддержать проекты российских компаний, внедряющих ИИ для преобразования технологических или бизнес-процессов. Для получения гранта проекты должны являться пилотными и предусматривать применение технологий искусственного интеллекта в производстве, операционной деятельности или в работе предоставляемых сервисов, уточняется в сообщении.
«
"Внедрение искусственного интеллекта – важнейшее направление для повышения эффективности отраслей экономики и достижения технологического суверенитета. Группа ВЭБ.РФ во взаимодействии с правительством постоянно совершенствует механизмы поддержки компаний-разработчиков. Рассчитываем, что и в 2024 году с помощью таких грантов мы поддержим наиболее конкурентоспособные и перспективные решения", — подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого приводится в сообщении.
Кроме того, в этом году будет уменьшен перечень документов, необходимых для получения финансовой поддержки. Изменения также коснутся участия малых технологических компаний. Они получат дополнительные баллы при оценке заявки в рамках конкурсного отбора и более не будут ограничены объемом выручки в два миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.
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"Для разработчиков, относящихся к числу малых технологических компаний (МТК), будут предусмотрены преимущества при оценке. Они получат дополнительные баллы в рамках конкурсного отбора и повышенный порог по допустимому объему выручки", — цитирует пресс-служба председателя правления Фонда "Сколково" Игоря Дроздова.
 
СколковоИгорь ШуваловДмитрий ЧернышенкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)РоссияТехнологииВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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