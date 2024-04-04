https://ria.ru/20240404/ii-proekty-1937787574.html
Перспективные пилотные ИИ-проекты получат более полумиллиарда рублей
Перспективные пилотные ИИ-проекты получат более полумиллиарда рублей - РИА Новости, 04.04.2024
Перспективные пилотные ИИ-проекты получат более полумиллиарда рублей
"Сколково" начал отбор перспективных пилотных проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которые получат в этом году поддержку в размере 554 миллионов... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:13
2024-04-04T12:13
2024-04-04T12:13
сколково
игорь шувалов
дмитрий чернышенко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
технологии
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. "Сколково" начал отбор перспективных пилотных проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которые получат в этом году поддержку в размере 554 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Фонда, входящего в Группу ВЭБ.РФ. Программа реализуется в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" и направлена на содействие пилотному внедрению отечественных ИИ-решений в приоритетных отраслях экономики. Нацпроект курирует заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Куратором федерального проекта является Минэкономразвития России. "Для государства в первую очередь важно, чтобы финансовая поддержка перспективных проектов становилась более доступной. Это позволяет обеспечить внедрение технологий в широкий спектр отраслей. Искусственный интеллект остается одним из важнейших инструментов для повышения эффективности российских предприятий и развития отраслей экономики", — отметил заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников, его слова привели в ведомстве. Размер грантов составит от 20 до 100 миллионов рублей. Планируется поддержать проекты российских компаний, внедряющих ИИ для преобразования технологических или бизнес-процессов. Для получения гранта проекты должны являться пилотными и предусматривать применение технологий искусственного интеллекта в производстве, операционной деятельности или в работе предоставляемых сервисов, уточняется в сообщении. "Внедрение искусственного интеллекта – важнейшее направление для повышения эффективности отраслей экономики и достижения технологического суверенитета. Группа ВЭБ.РФ во взаимодействии с правительством постоянно совершенствует механизмы поддержки компаний-разработчиков. Рассчитываем, что и в 2024 году с помощью таких грантов мы поддержим наиболее конкурентоспособные и перспективные решения", — подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого приводится в сообщении. Кроме того, в этом году будет уменьшен перечень документов, необходимых для получения финансовой поддержки. Изменения также коснутся участия малых технологических компаний. Они получат дополнительные баллы при оценке заявки в рамках конкурсного отбора и более не будут ограничены объемом выручки в два миллиарда рублей, добавили в пресс-службе. "Для разработчиков, относящихся к числу малых технологических компаний (МТК), будут предусмотрены преимущества при оценке. Они получат дополнительные баллы в рамках конкурсного отбора и повышенный порог по допустимому объему выручки", — цитирует пресс-служба председателя правления Фонда "Сколково" Игоря Дроздова.
https://ria.ru/20240402/intellekt-1937213296.html
https://ria.ru/20240404/ii-1937755663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сколково, игорь шувалов, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, технологии, вэб.рф (вэб)
Сколково, Игорь Шувалов, Дмитрий Чернышенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, Технологии, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. "Сколково" начал отбор перспективных пилотных проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которые получат в этом году поддержку в размере 554 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Фонда, входящего в Группу ВЭБ.РФ.
Программа реализуется в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" и направлена на содействие пилотному внедрению отечественных ИИ-решений в приоритетных отраслях экономики. Нацпроект курирует заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Куратором федерального проекта является Минэкономразвития России.
"Для государства в первую очередь важно, чтобы финансовая поддержка перспективных проектов становилась более доступной. Это позволяет обеспечить внедрение технологий в широкий спектр отраслей. Искусственный интеллект остается одним из важнейших инструментов для повышения эффективности российских предприятий и развития отраслей экономики", — отметил заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников, его слова привели в ведомстве.
Размер грантов составит от 20 до 100 миллионов рублей. Планируется поддержать проекты российских компаний, внедряющих ИИ для преобразования технологических или бизнес-процессов. Для получения гранта проекты должны являться пилотными и предусматривать применение технологий искусственного интеллекта в производстве, операционной деятельности или в работе предоставляемых сервисов, уточняется в сообщении.
«
"Внедрение искусственного интеллекта – важнейшее направление для повышения эффективности отраслей экономики и достижения технологического суверенитета. Группа ВЭБ.РФ во взаимодействии с правительством постоянно совершенствует механизмы поддержки компаний-разработчиков. Рассчитываем, что и в 2024 году с помощью таких грантов мы поддержим наиболее конкурентоспособные и перспективные решения", — подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого приводится в сообщении.
Кроме того, в этом году будет уменьшен перечень документов, необходимых для получения финансовой поддержки. Изменения также коснутся участия малых технологических компаний. Они получат дополнительные баллы при оценке заявки в рамках конкурсного отбора и более не будут ограничены объемом выручки в два миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.
"Для разработчиков, относящихся к числу малых технологических компаний (МТК), будут предусмотрены преимущества при оценке. Они получат дополнительные баллы в рамках конкурсного отбора и повышенный порог по допустимому объему выручки", — цитирует пресс-служба председателя правления Фонда "Сколково" Игоря Дроздова.