https://ria.ru/20240404/ii-proekty-1937787574.html

Перспективные пилотные ИИ-проекты получат более полумиллиарда рублей

Перспективные пилотные ИИ-проекты получат более полумиллиарда рублей - РИА Новости, 04.04.2024

Перспективные пилотные ИИ-проекты получат более полумиллиарда рублей

"Сколково" начал отбор перспективных пилотных проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которые получат в этом году поддержку в размере 554 миллионов... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:13

2024-04-04T12:13

2024-04-04T12:13

сколково

игорь шувалов

дмитрий чернышенко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

технологии

вэб.рф (вэб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923409907_0:81:3456:2025_1920x0_80_0_0_827b192dc6674fd07c38807233371b6b.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. "Сколково" начал отбор перспективных пилотных проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которые получат в этом году поддержку в размере 554 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Фонда, входящего в Группу ВЭБ.РФ. Программа реализуется в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" и направлена на содействие пилотному внедрению отечественных ИИ-решений в приоритетных отраслях экономики. Нацпроект курирует заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Куратором федерального проекта является Минэкономразвития России. "Для государства в первую очередь важно, чтобы финансовая поддержка перспективных проектов становилась более доступной. Это позволяет обеспечить внедрение технологий в широкий спектр отраслей. Искусственный интеллект остается одним из важнейших инструментов для повышения эффективности российских предприятий и развития отраслей экономики", — отметил заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников, его слова привели в ведомстве. Размер грантов составит от 20 до 100 миллионов рублей. Планируется поддержать проекты российских компаний, внедряющих ИИ для преобразования технологических или бизнес-процессов. Для получения гранта проекты должны являться пилотными и предусматривать применение технологий искусственного интеллекта в производстве, операционной деятельности или в работе предоставляемых сервисов, уточняется в сообщении. "Внедрение искусственного интеллекта – важнейшее направление для повышения эффективности отраслей экономики и достижения технологического суверенитета. Группа ВЭБ.РФ во взаимодействии с правительством постоянно совершенствует механизмы поддержки компаний-разработчиков. Рассчитываем, что и в 2024 году с помощью таких грантов мы поддержим наиболее конкурентоспособные и перспективные решения", — подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого приводится в сообщении. Кроме того, в этом году будет уменьшен перечень документов, необходимых для получения финансовой поддержки. Изменения также коснутся участия малых технологических компаний. Они получат дополнительные баллы при оценке заявки в рамках конкурсного отбора и более не будут ограничены объемом выручки в два миллиарда рублей, добавили в пресс-службе. "Для разработчиков, относящихся к числу малых технологических компаний (МТК), будут предусмотрены преимущества при оценке. Они получат дополнительные баллы в рамках конкурсного отбора и повышенный порог по допустимому объему выручки", — цитирует пресс-служба председателя правления Фонда "Сколково" Игоря Дроздова.

https://ria.ru/20240402/intellekt-1937213296.html

https://ria.ru/20240404/ii-1937755663.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сколково, игорь шувалов, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, технологии, вэб.рф (вэб)