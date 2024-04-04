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Половина бизнесменов считают, что бумажную работу возьмет на себя ИИ
Половина бизнесменов считают, что бумажную работу возьмет на себя ИИ - РИА Новости, 04.04.2024
Половина бизнесменов считают, что бумажную работу возьмет на себя ИИ
Более 38% российских бизнесменов считают, что через 3-5 лет работу с документами полностью возьмет на себя искусственный интеллект, еще 7% уверены, что это... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T09:43
2024-04-04T09:43
2024-04-04T12:09
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 38% российских бизнесменов считают, что через 3-5 лет работу с документами полностью возьмет на себя искусственный интеллект, еще 7% уверены, что это произойдет меньше чем через три года, такие данные приводятся в исследовании ITFB Group, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В среднем респонденты оценили влияние ИИ на бизнес в России на 7 баллов из 10. Более 38% опрошенных считают, что уже через 3-5 лет вся работа с документами будет автоматизирована и передана системам на основе искусственного интеллекта. И 7% опрошенных сказали, что это произойдет менее чем через 3 года", - сказано в исследовании, проведенном среди представителей бизнеса. В топ отраслей, где больше всего нужно внедрение ИИ, вошли банковская сфера, транспорт и логистика, ритейл. По мнению респондентов, такие решения ускорят процесс работы и сократят расходы компаний. Искусственный интеллект, как считают опрошенные, чаще всего необходим в документообороте, финансовом учете и бухгалтерии, найме персонала. "Эти отделы есть в любой компании, и именно на них приходится основная доля бумажной работы. По мнению большинства респондентов, бизнесу необходима автоматизация: почти половина считает, что такие решения нужны всем компаниям независимо от размера (48%)", - отметили аналитики.
https://ria.ru/20240402/tekhnologii-1937279599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, твой бизнес – новости, технологии, ии, искусственный интеллект (ии), программисты ии
Твой бизнес, Россия, Твой бизнес – новости, Технологии, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), программисты ИИ
Половина бизнесменов считают, что бумажную работу возьмет на себя ИИ
Более 38 процентов бизнесменов считают, что бумажную работу заберет ИИ
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 38% российских бизнесменов считают, что через 3-5 лет работу с документами полностью возьмет на себя искусственный интеллект, еще 7% уверены, что это произойдет меньше чем через три года, такие данные приводятся в исследовании ITFB Group, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В среднем респонденты оценили влияние ИИ на бизнес в России
на 7 баллов из 10. Более 38% опрошенных считают, что уже через 3-5 лет вся работа с документами будет автоматизирована и передана системам на основе искусственного интеллекта. И 7% опрошенных сказали, что это произойдет менее чем через 3 года", - сказано в исследовании, проведенном среди представителей бизнеса.
В топ отраслей, где больше всего нужно внедрение ИИ, вошли банковская сфера, транспорт и логистика, ритейл. По мнению респондентов, такие решения ускорят процесс работы и сократят расходы компаний.
Искусственный интеллект, как считают опрошенные, чаще всего необходим в документообороте, финансовом учете и бухгалтерии, найме персонала.
"Эти отделы есть в любой компании, и именно на них приходится основная доля бумажной работы. По мнению большинства респондентов, бизнесу необходима автоматизация: почти половина считает, что такие решения нужны всем компаниям независимо от размера (48%)", - отметили аналитики.