https://ria.ru/20240404/ii-1937755663.html

Половина бизнесменов считают, что бумажную работу возьмет на себя ИИ

Половина бизнесменов считают, что бумажную работу возьмет на себя ИИ - РИА Новости, 04.04.2024

Половина бизнесменов считают, что бумажную работу возьмет на себя ИИ

Более 38% российских бизнесменов считают, что через 3-5 лет работу с документами полностью возьмет на себя искусственный интеллект, еще 7% уверены, что это... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T09:43

2024-04-04T09:43

2024-04-04T12:09

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 38% российских бизнесменов считают, что через 3-5 лет работу с документами полностью возьмет на себя искусственный интеллект, еще 7% уверены, что это произойдет меньше чем через три года, такие данные приводятся в исследовании ITFB Group, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В среднем респонденты оценили влияние ИИ на бизнес в России на 7 баллов из 10. Более 38% опрошенных считают, что уже через 3-5 лет вся работа с документами будет автоматизирована и передана системам на основе искусственного интеллекта. И 7% опрошенных сказали, что это произойдет менее чем через 3 года", - сказано в исследовании, проведенном среди представителей бизнеса. В топ отраслей, где больше всего нужно внедрение ИИ, вошли банковская сфера, транспорт и логистика, ритейл. По мнению респондентов, такие решения ускорят процесс работы и сократят расходы компаний. Искусственный интеллект, как считают опрошенные, чаще всего необходим в документообороте, финансовом учете и бухгалтерии, найме персонала. "Эти отделы есть в любой компании, и именно на них приходится основная доля бумажной работы. По мнению большинства респондентов, бизнесу необходима автоматизация: почти половина считает, что такие решения нужны всем компаниям независимо от размера (48%)", - отметили аналитики.

https://ria.ru/20240402/tekhnologii-1937279599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, твой бизнес – новости, технологии, ии, искусственный интеллект (ии), программисты ии