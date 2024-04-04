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Историческая игра "Смута" 4 апреля станет доступна пользователям VK Play - РИА Новости, 04.04.2024
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Культура
 
05:37 04.04.2024 (обновлено: 05:59 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/igra_smuta-1937738666.html
Историческая игра "Смута" 4 апреля станет доступна пользователям VK Play
Историческая игра "Смута" 4 апреля станет доступна пользователям VK Play - РИА Новости, 04.04.2024
Историческая игра "Смута" 4 апреля станет доступна пользователям VK Play
Историческая приключенческая игра "Смута" станет доступна пользователям VK Play, закрытая презентация игры пройдет 4 апреля в Нижегородском Кремле, сообщила... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T05:37
2024-04-04T05:59
технологии
нижний новгород
москва
михаил загоскин
юрий милославский
институт развития интернета
культура
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Историческая приключенческая игра "Смута" станет доступна пользователям VK Play, закрытая презентация игры пройдет 4 апреля в Нижегородском Кремле, сообщила пресс-служба Института развития интернета (ИРИ). Проект разрабатывается с 2022 года компанией "Сайберия Нова" при поддержке Института развития интернета (ИРИ). "Историческая приключенческая игра "Смута", посвященная событиям Смутного времени, станет доступна для пользователей VK Play 4 апреля… Старт проекта будет дан днем на закрытой презентации игры в Нижнем Новгороде. После этого проект станет доступен для запуска в VK Play. Ориентировочное время: 15.00 по московскому времени", - говорится в сообщении. Нижний Новгород сыграл важнейшую роль в событиях Смутного времени. Именно здесь было собрано Второе ополчение, изгнавшее польских оккупантов из Москвы. Гостям презентации игры представят новый игровой ролик "Смуты", в котором впервые прозвучит симфоническая версия одноименного трека группы Radio Tapok, а также 15-минутный фильм о проекте и его литературной основе — романе Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". Кульминацией мероприятия станет старт продаж игры. После этого заработают компьютеры игровой зоны, где гости презентации смогут самостоятельно познакомиться с новинкой. "Проект должен объединить исторический контекст с игровой механикой: надеемся, что такой продукт понравится аудитории и даст импульс для дальнейшего развития внутреннего рынка. У разработчиков было не так много времени, но, на наш взгляд, команда справилась — посмотрим, что скажут сами игроки", - приводит пресс-служба слова генерального директора Института развития интернета Алексея Гореславского. Ранее, 30 марта, вышла бесплатная обучающая версия проекта "Смутное время" с виртуальной экскурсией по Москве начала XVII века в компании с историком и реконструктором Климом Жуковым.
https://ria.ru/20240110/igra-1920608636.html
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технологии, нижний новгород, москва, михаил загоскин, юрий милославский, институт развития интернета
Технологии, Нижний Новгород, Москва, Михаил Загоскин, Юрий Милославский, Институт развития интернета, Культура
Историческая игра "Смута" 4 апреля станет доступна пользователям VK Play

Игра "Смута" выйдет в VK Play после презентации 4 апреля в Нижегородском Кремле

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИгрок за компьютером
Игрок за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Историческая приключенческая игра "Смута" станет доступна пользователям VK Play, закрытая презентация игры пройдет 4 апреля в Нижегородском Кремле, сообщила пресс-служба Института развития интернета (ИРИ).
Проект разрабатывается с 2022 года компанией "Сайберия Нова" при поддержке Института развития интернета (ИРИ).
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"Историческая приключенческая игра "Смута", посвященная событиям Смутного времени, станет доступна для пользователей VK Play 4 апреля… Старт проекта будет дан днем на закрытой презентации игры в Нижнем Новгороде. После этого проект станет доступен для запуска в VK Play. Ориентировочное время: 15.00 по московскому времени", - говорится в сообщении.
Нижний Новгород сыграл важнейшую роль в событиях Смутного времени. Именно здесь было собрано Второе ополчение, изгнавшее польских оккупантов из Москвы.
Гостям презентации игры представят новый игровой ролик "Смуты", в котором впервые прозвучит симфоническая версия одноименного трека группы Radio Tapok, а также 15-минутный фильм о проекте и его литературной основе — романе Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". Кульминацией мероприятия станет старт продаж игры. После этого заработают компьютеры игровой зоны, где гости презентации смогут самостоятельно познакомиться с новинкой.
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"Проект должен объединить исторический контекст с игровой механикой: надеемся, что такой продукт понравится аудитории и даст импульс для дальнейшего развития внутреннего рынка. У разработчиков было не так много времени, но, на наш взгляд, команда справилась — посмотрим, что скажут сами игроки", - приводит пресс-служба слова генерального директора Института развития интернета Алексея Гореславского.
Ранее, 30 марта, вышла бесплатная обучающая версия проекта "Смутное время" с виртуальной экскурсией по Москве начала XVII века в компании с историком и реконструктором Климом Жуковым.
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