https://ria.ru/20240404/igra_smuta-1937738666.html

Историческая игра "Смута" 4 апреля станет доступна пользователям VK Play

Историческая игра "Смута" 4 апреля станет доступна пользователям VK Play - РИА Новости, 04.04.2024

Историческая игра "Смута" 4 апреля станет доступна пользователям VK Play

Историческая приключенческая игра "Смута" станет доступна пользователям VK Play, закрытая презентация игры пройдет 4 апреля в Нижегородском Кремле, сообщила... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T05:37

2024-04-04T05:37

2024-04-04T05:59

технологии

нижний новгород

москва

михаил загоскин

юрий милославский

институт развития интернета

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112820/61/1128206170_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_26e479a9f3bb4a31db2d436c2a13892d.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Историческая приключенческая игра "Смута" станет доступна пользователям VK Play, закрытая презентация игры пройдет 4 апреля в Нижегородском Кремле, сообщила пресс-служба Института развития интернета (ИРИ). Проект разрабатывается с 2022 года компанией "Сайберия Нова" при поддержке Института развития интернета (ИРИ). "Историческая приключенческая игра "Смута", посвященная событиям Смутного времени, станет доступна для пользователей VK Play 4 апреля… Старт проекта будет дан днем на закрытой презентации игры в Нижнем Новгороде. После этого проект станет доступен для запуска в VK Play. Ориентировочное время: 15.00 по московскому времени", - говорится в сообщении. Нижний Новгород сыграл важнейшую роль в событиях Смутного времени. Именно здесь было собрано Второе ополчение, изгнавшее польских оккупантов из Москвы. Гостям презентации игры представят новый игровой ролик "Смуты", в котором впервые прозвучит симфоническая версия одноименного трека группы Radio Tapok, а также 15-минутный фильм о проекте и его литературной основе — романе Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". Кульминацией мероприятия станет старт продаж игры. После этого заработают компьютеры игровой зоны, где гости презентации смогут самостоятельно познакомиться с новинкой. "Проект должен объединить исторический контекст с игровой механикой: надеемся, что такой продукт понравится аудитории и даст импульс для дальнейшего развития внутреннего рынка. У разработчиков было не так много времени, но, на наш взгляд, команда справилась — посмотрим, что скажут сами игроки", - приводит пресс-служба слова генерального директора Института развития интернета Алексея Гореславского. Ранее, 30 марта, вышла бесплатная обучающая версия проекта "Смутное время" с виртуальной экскурсией по Москве начала XVII века в компании с историком и реконструктором Климом Жуковым.

https://ria.ru/20240110/igra-1920608636.html

https://ria.ru/20240403/videoigry-1937475482.html

https://ria.ru/20240221/igry-1928859424.html

нижний новгород

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, нижний новгород, москва, михаил загоскин, юрий милославский, институт развития интернета