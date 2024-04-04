https://ria.ru/20240404/gruziya-1937793903.html

Песков прокомментировал реакцию оппозиции в Грузии на закон об иноагентах

Песков прокомментировал реакцию оппозиции в Грузии на закон об иноагентах - РИА Новости, 04.04.2024

Песков прокомментировал реакцию оппозиции в Грузии на закон об иноагентах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию оппозиции в Грузии на попытки принять закон об иноагентах, заявил, что Грузия - это сосед,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:31

2024-04-04T12:31

2024-04-04T12:32

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя реакцию оппозиции в Грузии на попытки принять закон об иноагентах, заявил, что Грузия - это сосед, стабильность и предсказуемость ситуации там в интересах России. "Безусловно, Грузия - это наш сосед. Конечно, в наших интересах эта стабильность и предсказуемость ситуации в Грузии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией в Грузии вокруг законопроекта об иноагентах. "Мы действительно видим достаточно острую и резкую реакцию оппозиции на такие планы, но здесь просто нужно, наверное, им более активно объяснять. Абсурдно считать это "русским" проектом", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией в Грузии вокруг законопроекта об иноагентах.Он добавил, что первая страна, которая придумала эту систему борьбы с иностранными агентами, - это Соединенные Штаты Америки."И сейчас все страны практически борются с теми, кто является агентами иностранных государств, получают деньги или находятся под влиянием иностранных государств. Это уже по сути общемировая практика", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией в Грузии вокруг законопроекта об иноагентах.Он добавил, что "ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран во внутреннюю политику"."Это нормальная практика", - заключил Песков.В среду правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект об иностранных агентах под названием "О прозрачности иностранного влияния". Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.

https://ria.ru/20240319/gruziya-1934282171.html

https://ria.ru/20231117/inoagent-1910033690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, россия, тбилиси, дмитрий песков